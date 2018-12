La politique de réforme et d’ouverture est devenue une étape décisive sur la voie du renouveau national de la Chine. Cela a été annoncé mardi par le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, lors d’une réunion solennelle à l’Assemblée de la Chambre du peuple de Beijing à l’occasion du 40e anniversaire de la politique de réforme et d’ouverture extérieure, a rapporté TASS.

Selon Xi Jinping, la Chine envisage d’occuper une position centrale de plus en plus clairement définie sur la scène politique internationale et de promouvoir l’élimination de l’hégémonisme dans le monde. « Nous occupons avec plus de confiance une position centrale sur la scène mondiale et nous sommes déjà reconnus aux yeux de la communauté internationale comme un pays qui contribue de manière constructive au maintien de la paix dans le monde », a-t-il déclaré lors d’une réunion solennelle à l’occasion du 40e anniversaire de la politique de réforme et d’ouverture . «Nous promouvons activement la formation d’une économie mondiale ouverte, d’une humanité au destin unique, nous contribuons à transformer le système de gouvernance mondiale, nous suivons le même chemin sous le slogan de la lutte contre l’hégémonisme et de la politique de répression des autorités».Comme Xi Jinping l’a souligné, dans le cadre d’une telle ligne politique, Beijing a l’intention de renforcer les forces armées nationales à des fins défensives. «Le développement de la Chine ne constitue une menace pour aucun État. Nous ne rechercherons jamais l’hégémonie, quel que soit le niveau de prospérité auaul nous parvenons », a-t-il déclaré.

Beijing exclut la possibilité du développement du pays au détriment des autres Etats, a assuré le dirigeant chinois.

«Sur la voie du progrès, nous devons porter haut la bannière de la paix, du développement, de la coopération et du bénéfice mutuel, protéger fermement la paix dans le monde, poursuivre les objectifs d’une stratégie diplomatique pour assurer le développement universel, former un nouveau type de relations internationales fondées sur le respect mutuel, l’égalité et la justice» il « La Chine ne sacrifiera jamais les intérêts des autres États au profit de son propre développement, sans pour autant renoncer à nos droits légitimes. »

Le président de la République populaire de Chine a noté qu’au cours des 40 dernières années, la Chine avait constamment poursuivi une stratégie indépendante, défendant les principes internationaux généralement acceptés et l’équité dans les relations entre différents pays. « La République populaire de Chine contribuera constamment au développement pacifique global en s’appuyant sur la sagesse et les connaissances accumulées, les projets nationaux et sa propre force », a-t-il conclu.

« Suite à la politique de réforme et d’ouverture, le socialisme avec les caractéristiques chinoises est une étape importante dans la mise en œuvre de la renaissance de la Chine », a déclaré le chef de l’Etat chinois. Il a également mentionné la création du Parti communiste chinois en 1921 et la formation de la République populaire de Chine en 1949 comme des étapes importantes de cette route.

« La réforme et l’ouverture extérieure sont une grande révolution dans l’histoire du peuple chinois et de son État. Cette révolution a donné un puissant élan à la cause du socialisme à caractéristiques chinoises », a souligné Xi Jinping.

« Au cours des 40 dernières années, la politique de réforme et d’ouverture a montré que l’ouverture conduit au progrès, tandis que l’isolement, au contraire, au retard ». Selon Xi Jinping, dans la poursuite de l’ouverture, il est impératif de « trouver un équilibre entre réforme, développement et stabilité ». Selon le chef de la République populaire de Chine, cela est possible grâce à « l’adhésion à la vision du monde du matérialisme dialectique et historique ».

Comme le président du COREP l’a fait remarquer, la politique de réforme et d’ouverture répondait aux besoins du peuple chinois et visait à corriger les erreurs de la « révolution culturelle » (1966-1976).

« La troisième séance plénière du Comité central du PCC (Comité central du Parti communiste chinois) de la onzième convocation a eu lieu au moment le plus historique <…> mettre l’économie nationale sur le bord « , a déclaré Xi Jinping. « Ensuite, le Parti communiste chinois a demandé instamment de corriger les erreurs de la » révolution culturelle « , a-t-il ajouté.

« Le PCC a pris la décision historique de poursuivre une politique de réforme et d’ouverture au monde extérieur », a déclaré le chef de la République populaire de Chine. «C’était basé sur les réalités du temps, sur la compréhension de l’avenir du parti et du pays, sur l’expérience de la construction du socialisme, ainsi que sur une compréhension profonde des attentes et des besoins du peuple chinois.»