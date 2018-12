Xi Jinping: La Chine maintiendra le régime communiste et sa propre voie pour faire face à des périls « inimaginables »

La Chine est confrontée à des périls et des dangers « inimaginables » et doit compter sur le gouvernement du Parti communiste et les réformes économiques pour parvenir à les surmonter, a déclaré mardi le président chinois Xi Jinping dans l’un des discours les plus importants de sa direction à Beijing.

S’exprimant devant le Grand Palais du Peuple à l’occasion du 40e anniversaire de la réforme et de l’ouverture du pays, M. Xi n’a pas abordé directement les défis spécifiques de la deuxième économie mondiale ni abordé des questions sensibles telles que la guerre commerciale en cours avec les États-Unis.

Au lieu de cela, Xi a passé la majeure partie de son discours une heure et demie, à tirer des conclusions générales sur le développement économique et social de la Chine au cours des quatre dernières décennies, depuis que Deng Xiaoping, l’ancien dirigeant suprême de la Chine, a commencé à adopter des changements orientés vers le marché chinois.

La leçon n ° 1 que la Chine peut tirer des 40 années de succès est que le pays doit faire confiance aux dirigeants du Parti communiste, a déclaré Xi.

« Les pratiques de réforme et d’ouverture au cours des 40 dernières années nous ont montré que la direction du Parti communiste chinois constitue le caractère fondamental du socialisme aux caractéristiques chinoises … à l’est, à l’ouest, au sud, au nord et au centre, le parti dirige tout », a-t-il dit.

« Chaque étape de la réforme et de l’ouverture ne sera pas facile, et nous ferons face à toutes sortes de risques et de défis à l’avenir et nous pourrions même rencontrer des raz-de-marée terrifiants et des orages horribles », a déclaré Xi.

« Ce n’est qu’en améliorant le leadership et la gouvernance du parti … que nous pouvons nous assurer que le bateau de la réforme et de l’ouverture poursuivra sa navigation. »

Le discours de Xi a été prononcé alors que les perspectives de croissance de la Chine sont assombries à l’étranger, par les rivalités grandissantes entre la Chine et les États-Unis et par un ralentissement économique grandissant en Chine.

Xi, qui est légalement autorisé à conserver sa présidence après 2023 après un amendement constitutionnel adopté en mars dernier, doit convaincre les audiences nationales et étrangères que Pékin reste attaché au processus de libéralisation économique engagé par Deng il y a 40 ans.

Les indices boursiers de Shanghai et de Shenzhen, qui avaient tous les deux augmenté en début de séance en prévision d’éventuelles annonces de politiques, ont connu un nouveau recul peu après le début des travaux.

L’indice composite de Shanghai a chuté jusqu’à 1,2%, tandis que celui de Shenzhen a perdu 1,5%, son niveau le plus bas depuis huit semaines.

Sur la bourse de Hong Kong, l’indice Hang Seng a chuté de 0,9%, tandis que l’indice d’actions H a perdu 1,3%.

Xi a souligné que la Chine s’en tiendrait à sa propre voie, à savoir le socialisme aux caractéristiques chinoises.

« Pour faire avancer la réforme et l’ouverture dans un pays avec 5 000 ans de civilisation et une population de 1,3 milliard d’habitants, il n’y a pas de manuels contenant des règles d’or ni d’enseignants pouvant être arrogants envers le peuple chinois », a-t-il déclaré.

Xi a cité le célèbre écrivain chinois Lu Xun, qui a demandé: «Qu’est-ce qu’une route? Un sentier piétiné dans un endroit où il n’y avait auparavant aucune route et un passage qui s’ouvrait depuis un endroit où il n’y avait que des épines. «

Xi a commencé son discours en déclarant que la révolution culturelle, de 1966 à 1976, avait amené l’économie chinoise au bord de l’effondrement et avait ensuite cité Deng: « La modernisation de la Chine et le socialisme seront enterrés si nous n’embrassons pas la réforme et ne l’ouvrons pas maintenant . «

Le public du Grand Palais du Peuple écoute le discours du président chinois Xi Jinping commémorant 40 ans d'ouverture et de réforme. Photo: Xinhua

Il a précisé que Pékin n’abandonnerait pas sa route, car les progrès accomplis par la Chine en matière de développement au cours des quatre dernières décennies avaient prouvé la « vitalité vitale » du « socialisme scientifique » chinois.

«Pour ce qui doit être changés ou peut être changés, nous changerons; mais pour ceux qui ne devraient pas être changés ou ne peuvent pas être changés, nous ne changerons pas t », a déclaré Xi.

Dans les relations internationales, Xi a réitéré la position actuelle de Pékin selon laquelle la Chine ne chercherait pas l’hégémonie, sans toutefois mentionner les États-Unis.

Xi a déclaré que la Chine se rapprochait de la scène mondiale et était désormais un bâtisseur de la paix mondiale « reconnu internationalement », un contributeur au développement mondial et un gardien de l’ordre international.

La Chine, a-t-il dit, a apporté «la sagesse de la Chine, les solutions chinoises et la puissance chinoise» à la paix et au développement mondiaux.

Le président chinois a déclaré que la Chine jouerait son rôle de « grand pays responsable » pour soutenir les pays en développement et participer à la gouvernance mondiale.

«La Chine ne se développera jamais aux dépens des intérêts des autres pays mais n’abandonnera jamais ses droits et intérêts légitimes… Le développement de la Chine ne constitue une menace pour aucun autre pays. Peu importe jusqu’où la Chine se développe, elle ne cherchera jamais l’hégémonie », a déclaré Xi.

Dans une longue liste de réalisations économiques et sociales de la Chine au cours des quatre dernières décennies, Xi a déclaré que son pays avait enregistré une croissance annuelle moyenne de son PIB de 9,5% depuis 1978 et contribué à plus de 30% de la croissance économique mondiale pendant de nombreuses années.

La Chine, a-t-il dit, est maintenant la deuxième plus grande économie du monde, le plus grand pays manufacturier au monde et le premier marché mondial pour le commerce des produits de base.

De gauche à droite: le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre Li Keqiang lors de la commémoration du 40e anniversaire de la réforme, jeudi. Photo: AP

En termes d’idéologie, Xi a déclaré que la Chine s’en tiendrait à son idéologie officielle, à savoir le marxisme, le léninisme, la pensée de Mao, la théorie de Deng Xiaoping, la théorie des Trois, le concept de développement scientifique et sa propre «Théorie du socialisme avec les caractéristiques chinoises à l’ère nouvelle».