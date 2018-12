Le nombre des Russes qui regrettent l’URSS ne cesse de croître (sondage)

c’est un ami qui a pris cette photo sur le lac baikal et qui nous l’a envoyée.

Selon le centre de recherche sur l’opinion publique russe, le Centre Levada, le nombre de Russes qui regrettent l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) est en train d’atteindre un pic dans la dernière décennie.

Selon un sondage réalisé par le Centre Levada, 66% des personnes interrogées ont déclaré regretter l’URSS. Ce nombre était de 58% l’année dernière. En outre, le nombre de ceux qui ont déclaré regretter l’URSS n’avait pas dépassé 61% au cours de la dernière décennie.

Les catégories d’âge des ressortissants qui regrettent l’URSS sont les jeunes de 18 à 24 ans, ainsi que les plus de 55 ans. Selon les données de l’enquête, la disparition du système économique (52%), la perte du sentiment d’appartenance à une superpuissance (36%) et l’accroissement de la méfiance et de la tension mutuelles (31%) ont principalement inquiété les Russes face à la désintégration de l’URSS.

«RÉFORME DES PENSIONS RAISON DE BASE»

Selon Spoutnik, selon Karina Pipiya, sociologue au Centre Levada, la principale raison de la tendance accrue des Russes à regretter l’URSS provient d’une réforme substantielle des retraites. Selon Pipiya, les citoyens expriment leur aspiration à l’URSS avec son économie forte et la prospérité de cette période en raison d’inquiétudes concernant les problèmes de sécurité sociale d’aujourd’hui.

