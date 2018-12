Fini Mickey, vive Karl Marx

La Chine produit une série en dessin animé sur Karl Marx à l’occasion du 200e anniversaire de sa naissance,l’article se veut ironique, mais il témoigne de ce mouvement par lequel le partri communiste chinois tend à se distinguer de plus en plus du capitalisme des USA, tout en prenant le flambeau d’une autre mondialisation, qui a au moins deux caractéritiques différentes: effectivement engendrer une réduction de la misère et le faire en pronant des relations pacifiques, gagnent-gagnant (note et traduction de danielle Bleitrach)

La séeiz a été , coproduite par le bureau du marxisme du gouvernement central, elle sera diffusée sur le site de streaming vidéo Bilibili.com.

la série racontera l’histoire de la vie d’un philosophe, notamment son mariage avec Jenny von Westphalen et son amitié avec Friedrich Engels