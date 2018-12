L’Humanité : LES GILETS JAUNES ET 1789. RÉSURGENCES RÉVOLUTIONNAIRES

Claude Lévi-Strauss déclarait en 1962 dans la Pensée sauvage que « pour que l’homme contemporain puisse pleinement jouer son rôle d’agent historique, il doit croire au mythe de la Révolution française ». En 2018, comment interpréter l’usage fait par les gilets jaunes de cette référence à la Révolution française ? En quoi est-elle en contraste avec ce que disait Lévi-Strauss ? Sauf à être séduit par l’hypothèse des complots, les gilets jaunes ne sont pas des agents mais des acteurs. Ils n’agissent pas au nom de structures ou à l’appel de structures mais en leur nom propre et de leur propre chef. Et ils défendent jalousement cette position en refusant toute instrumentalisation politique, aussi bienveillante pourrait-elle apparaître.

La Révolution française est-elle un mythe, c’est-à-dire un récit partagé qui fait tenir culturellement la société qui le partage ? Il est quand même aujourd’hui permis d’en douter, tant l’enseignement de la Révolution française a été fragilisé. Dans les programmes, les temps impartis à cette question dans l’enseignement du second degré sont à la portion congrue. Il a quasiment disparu des universités. Enfin, la disqualification de son versant populaire et émeutier a été forte du côté du courant dit critique, qui ne faisait que reprendre la version ordinaire de la IIIe République qui ne connaissait comme acteurs que les grands ténors et mettait dans l’ombre l’exercice de la souveraineté populaire. Mais y a-t-il un récit mythique qui structurerait pour les mondes populaires ? Peut-être. La Marseillaise est constamment chantée dans les stades de foot, des bonnets phrygiens ont été portés par des manifestants de gauche comme de droite et depuis un moment des habits de sans-culottes surgissent ici ou là. Si l’on peut parler d’une signalétique tant ces symboles sont devenus ambivalents, peut-être faut-il s’arrêter sur des objets différents.

Des pièces de théâtre ont été montées régulièrement sur la période révolutionnaire depuis les années 2000, Notre terreur, de Sylvain Creuzevault (2009 et 2010), Ça ira, fin de Louis, de Joël Pommerat (2016 et 2017), Soulèvements, de Marcel Bozonnet (2016), mais aussi des petites formes opératiques, Allegorie Forever à Ambronay (2009). Signaux faibles ? Peut-être. Mais ils disaient que quelque chose travaillait en sous-texte l’arrogance du néolibéralisme.

Ce printemps, un Robespierre a été monté à Besançon par Anne Montfort, elle avait fait un travail sur plusieurs révolutions en 2017. Le cinéma aussi a joué un rôle. Dernièrement, le film de Pierre Schoeller Un peuple et son roi, mais avant, en 2007, le film de Dominique Cabrera sur la fusillade du Champ-de-Mars intitulé le Beau Dimanche. Les écrivains aussi avaient investi la Révolution, le personnage principal du Ah ! ça ira… de Denis Lachaud s’appelle Saint-Just et des drones-guillotines y décapitent sans crier gare des têtes de puissants… Les mangas parlent eux aussi beaucoup de la Révolution française et sont très lus. Sans doute que le véritable succès populaire n’est cependant pas là mais dans une comédie musicale : les Amants de la Bastille. Des femmes y prennent la parole avec intensité et affirment vouloir oser vivre la vie qu’on leur refuse, une femme métisse dans la marche des 5 et 6 octobre 1789 déclare « on veut le monde ». « Terre ronde » rime alors avec « mère féconde », et d’affirmer « la femme est souveraine ». Mais dans toute la comédie musicale, ce qui frappe, c’est la capacité à faire vibrer au présent un désir de vivre intense et le nécessaire retour des droits de l’homme et du citoyen. Il faut ré­écouter les chansons et analyser les paroles de cette œuvre de 2012 pour entendre que oui, un discours social s’est tissé ces dernières années qui fait effectivement de la période révolutionnaire française un mythe moderne et modernisé. Marianne Acqua l’a fait dans un magnifique mémoire de master à Paris-Diderot. Les gilets jaunes n’ont certes pas tous vu cette comédie musicale mais c’est quand même avec des millions de « vues » que ses chansons circulent sur Internet. Enfin, Emmanuel Macron y est sans doute pour beaucoup, qui a voulu se donner des allures de roi en refusant les corps intermédiaires et en assumant seul l’affaire Benalla. Désormais, qui donc peut empêcher le peuple d’aller parler au roi ? Ce n’est pas un putsch que de vouloir entrer dans l’Élysée, mais une nécessité. Certes, Macron, quand il voulait assumer une position verticale qui, disait-il, était attendue des Français, qui n’avaient pas voulu la mort du roi, ne pensait pas dix-huit mois plus tard occuper dans l’imaginaire cette position de Louis XVI et voir Brigitte désormais comparée à Marie-Antoinette.

Mais le mépris social des grands à l’égard des petits n’a rien de mythique, il est l’expérience vécue de tous ceux qui sont dans la rue ou qui soutiennent ceux qui y sont. La Révolution française offre un script et des symboles, de fait ce sont les mêmes catégories sociales que celles des sans-culottes qui sont dans la rue, des hommes faits, des femmes actives des classes moyennes paupérisées.

Ils ont lancé ce mouvement et témoignent par les références qu’ils utilisent que la Révolution française a connu une transmission malgré son silenciement voulu par lesdites élites. Vie souterraine et résurgences ainsi vivent les grands événements.