le blog entre dans une periode plus calme

Comme je vous l’avais expliqué, je pars du 28 décembre au 7 janvier chez les camarades hongrois. Je vais tenter de vous envoyer des reportages. Marianne nous promet quelques traductions importantes. Mais nous allons un peu nous détâcher de l’actualité immédiate; ce qui personnellement va me donner l’occasion de réfléchir à mes engagements, à mon utilité. Il ne s’agit pas seulement de moi autrement cela n’aurait pas grand intérêt, mais d’une partie importante des communistes qui a vécu assez mal ces vingt dernières années, que ce soit dans le parti ou à la marge et qui aujourd’hui voit une nouvelle direction manifester une volonté politique qu’ils approuvent ou du moins dans laquelle ils perçoivent une espérance et ils ne peuvent pas la laisser passer.