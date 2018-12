GAUCHE. LE PCF AFFÛTE SA STRATÉGIE POUR LES EUROPÉENNES

« Après le mouvement des gilets jaunes on ne peut pas construire les mêmes listes. Le monde du travail s’est emparé du micro, il va bien falloir que cela se voie », a souligné hier Ian Brossat, tête de liste des communistes pour les élections européennes. En conséquence, le PCF aimerait voir certains protagonistes de la mobilisation prendre place sur sa liste. « Le Parlement européen est tellement la chasse gardée des lobbies financiers que c’est un enjeu énorme. Notre liste sera très à l’image de tous ceux qui se mobilisent depuis des mois, qu’ils aient un gilet jaune ou pas », a insisté hier son nouveau porte-parole. En attendant la totalité des candidatures qui doit être présentée fin janvier, la formation a déjà annoncé, il y a quelques semaines, que Marie-Hélène Bourlard, syndicaliste et protagoniste du film Merci patron !, y figurerait en bonne place.

Avec les autres forces politiques de gauche, les discussions continuent également, assurent les communistes. Si Fabien Roussel, en tant que nouveau secrétaire national, doit rencontrer le PS cette semaine, une alliance n’est pas envisagée pour autant. « On ne va pas se mentir : le PS a toujours défendu l’Union européenne telle qu’elle est », explique Ian Brossat. Or, « depuis Maastricht les communistes ont une position constante sur l’urgence à sortir du dogme libéral et économique des traités », complète Fabien Roussel. Les écologistes et la France insoumise, eux, sont déjà en campagne avec leur propre liste, rappelle-t-il également. Reste le mouvement de Benoît Hamon. « Ian Brossat sera notre tête de liste. La question est donc : est-ce que Génération.s accepte de participer à cette liste ? » questionne Fabien Roussel.

« Comment reconquérir les cœurs et les têtes »

Pour la nouvelle équipe, la priorité n’est pas là. « Sortir d’accords d’appareils, cela peut heurter, mais je crois que ça nous redonne de la force », estime Cécile Cukierman, la porte-parole du PCF, préférant à ce type d’alliance un « rassemblement de celles et ceux qui subissent de plein fouet les politiques européennes ». Il s’agit, pour Fabien Roussel, de savoir « comment reconquérir les cœurs et les têtes » des abstentionnistes, notamment : « Est-ce en se rassemblant derrière une seule étiquette, une seule tête ou une seule liste ? On a essayé, ça n’a pas marché. Pour les élections européennes, avec un mode de scrutin à la proportionnelle à un tour, il peut peut-être y avoir une surprise si chacun à gauche, sans gommer ses sensibilités, fait 5 % et envoie des députés au Parlement européen », espère le dirigeant communiste.