Ne pas courir derrière Mélenchon avec un cierge ou un baton…

A l’inverse de certains qui aujourd’hui limitent leurs analyses politique à l’illustration de leur haine pour Melenchon, je ne suis pas particulièrement passionné par lui, ni en bien , ni en mal.. Pour moi il a toujours été le disciple de mitterrand, un lanbertiste c’est-à-dire ce qui ce fait de mieux chez les trotskistes d’anticommuniste. Il a poursuivi sa carrière avec Fabius également orfèvre en la matière, je n’ai jamais compris que le PCF en fasse son candidat à la présidentielle, crée une organisation dont il deviendrait le mâitre à la suite de cette élection et enfin alors qu’il avait dévoilé le mépris dans lequel il nous tenait que nous en faisions encore notre candidaét à la présidentielle. J’ai dénoncé la manière dont MarieGeorges Buffet et les siens nous ont livré pieds et poings liés à un politicien avec un tel profil, en utilisant des groupuscules non communistes pour faire fi de la volonté des communistes, ce qui a été poursuivi par Pierre laurent quand il a refusé de tenir compte de la position de la conférence des secrétaires de sections et à , selon son habitude, joué le légitimisme de sa personne pour nous envoyer dans cette voie sans issue.

Le Manifeste a été un sursaut, un cri de refus de ces erreurs stratégiques. Poursuivre dans le choix de l’aliénation est perséverer d’une manière diabolique. En faisant de melnchon l’horizon indépensable de notre politique.

Mon diagnostic ne m’a jamais empêché d »apprécier certaines de ses p(rises de position en particulier au niveau international, à propos de Cuba et du venezuela il a montré un courage politique qui a manqué aux directions du parti qui se sont succédées, toujours marie georges buffet et Pierre laurent. Il a dans ce domaine des compétences et un engagement qui leur manque.

Ce que je lui reproche n’est pas d’être un social démocrate digne de ses parrains qu’il n’a jamais renié mais d’en poursuivre l’oeuvre: réduire à néant le pCF, Je dois d’abord le reprocher à ceux qui l’ont fait roi et ont soumis le pCF à ses foucades et à son anti-communisme. Mais ce reproche il en a sa part qui le décrébilise, comme disait Sartre, tout anticommuniste est un chien. Critiquer telle ou telle posdition action du parti communiste est sain, normal, mais faire de sa disparition, de sa perte de possibilité d’action son objectif c’est sur le fond montrer à quel camp on appartient quiuq’on en dise. Celui qui se donne comme tâche priiteitaire de réduire le parti est de fait l’allié du capital. il faut le combatttre et le dénoncer pour ce rôle, pour la manière dont de ce fait il dupe ceux qu’il prétend représenter.sa vanité parfois puérile montre assez ce qu’on peut en attendre. Ce n’est pas ce que j’attends d’un reponsable politique dont le modèle demeure pour moi quelqu’un comme Ambroise Croizat, résistant, ouvrier sorti de l’école à 14ans et ayant acquis une comptéence qui a fait de lui l’homme qui a créé la sécurité sociale et est mort à la tâche à 50ans. Le pCF et ses dirigeants doivent ressembler à cet homme et pas songer à leur ego.

A ce titre je salue l’attitude de la direction actuelle du PCF qui se fait respecter, ce qui ne l’empêche pas d’accepter l’unité dans des circonstances précises et bien délimirées.

Mais aujourd’hui, il y a ceux qui conseillent au PCF de faire alliance avec ceux qui sur l’Europe ont le même programme de macron, à savoir le pS, l’inénarable glucksman et Hamon, tout ça pour faire la nique à Melenchon,cela prouve à quel point sous le prétexte de la colère on lui est soulmis, dérisoire et bien digne de ceux qui ne cessent de se faire pieger parce qu’il confondent poussée d’adrenaline et politique, parce qu’iols font de la politique comme un jeu et oublient ceux qu’ils doivent servir,; ils sont soumisde toute part à la social démocratie. C’est contraire à l’espérance du manifeste.

Autre exemple, dans l’actualité, le référendum d’initiative populaire. Melenchon a raison de dire que cela fait partie de son programme. Il l’a emprunté au venezuela de Chavez. c’est l’aspect le plus respectable de melenchon que cet engagement et personnellement, si je m’en réfère au Venezuela, je ne puis qu’adhérer à une telle mesure qui permettrait peut-être le rétablissement- de l’ISF et d’une fiscalité plus juste. en tous les cas elle a été un des boucliers du Venezuela révolutionnaire en donnant la parole aux opprimés, qui encore aujourd’hui refusent de céder devant les diktats des USA et de l’oligarchie comme aux avis de l’Europe et de macron sur le régime qui leur conviendrait. .Cependant que ce soit au venezueal révolutionnaire qu’a été utilisé ce moyen institutionnel ne doit pas nous faire oublier le fond des revz »ndications des gilets jaunes, le pouvoir d’achat, l’ISF, le SMIC au profit de ce qui peut être dans notre contexte une entourloupe de plus Là encore mélenchon n’est ni un oracle ni un repioussoir. Ce qui compte là encore c’est l’intérêt du mouvement, des pauvres gens qui n’en peuvent plus et ce qu’ils attendent des communistes, c’est un combat à leurs côtés, pas pour se faire mousser comme on dit naivement.

petrsonnellement je refuse de courir Melenchon avec un cierge ou avec un baton, je ne me détermine pas par rapport à lui mais par rapport à la politique que je veux défendre, en particulier pour le monde du travail et les couches populaires.

danielle Bleitrach

