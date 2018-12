Le Referendum d’Initiative Citoyenne (RIC) est inscrit dans la Constitution du… Venezuela par Romain Mingus

quand melenchon dit que ce referendum fait partie de son programme, c’est vrai, c’est une mesure qui lui a été inspiré par le temps où il fréquentait Hugo Chavez et les révolutionnaires d’Amérique latine. Même si certains de ses compagnons aujourd’hui préfèrent prendre leur distance avec ces révolutionnaires, c’est l’aspect le plus respectable de melenchon que cet engagement et personnellement, comme le répète l’article ci-dessous je ne puis qu’adhérer à une telle mesure qui permettrait peut-être le rétablissement- de l’ISF et d’une fiscalité plus juste. en tous les cas elle a été un des boucliers du Venezuela révolutionnaire en donnant la parole aux opprimés, qui encore aujourd’hui refusent de céder devant les diktats des USA et de l’oligarchie comme aux avis de l’Europe et de macron sur le régime qui leur conviendrait. .Cependant que ce soit au venezueal révolutionnaire qu’a été utilisé ce moyen institutionnel ne doit pas nous faire oublier le fond des revz »ndications des gilets jaunes, le pouvoir d’achat, l’ISF, le SMIC au profit de ce qui peut être dans notre contexte une entourloupe de plus. (note de danielle Bleitrach)

Romain MIGUS En 1989, asphyxié par des mesures néolibérales, le Peuple vénézuélienne est à bout. Une ultime mesure le fera descendre dans la rue : l’augmentation du prix de l’essence. La répression sera sauvage : 2000 morts, mais dés lors, un nouveau sujet historique fait son apparition sur la scène politique. La grande majorité du Peuple vénézuélien, laissé pour compte par les élites politiques et économiques n’entend pas s’arrêter là. Cela prendra dix ans. Et en 1999, Hugo Chávez accède au pouvoir en lançant les bases d’une Assemblée Constituante. Partout dans le pays, des dizaines de milliers de personnes précarisées, oubliées, se réunissent en comité et élaborent des propositions qui sont débattues au sein de l’Assemblée Constituante. En 2000, la nouvelle Constitution est approuvée par référendum. Parmi les 350 articles de cette nouvelle charte suprême, 3 sont particulièrement inventifs. L’article 72 : Tous les mandats sont révocables par referendum, y compris celui du président de la République. L’article 73 : Les projets de loi en discussion à l’Assemblée Nationale peuvent être soumis à un référendum populaire. L’article 74 : Les lois peuvent être abrogés totalement ou partiellement par referendum populaire. Le néolibéralisme semble provoquer partout les mêmes conséquences : augmentation de la pauvreté, atomisation de l’Etat et destruction des services publiques. Ce qu’on voit aujourd’hui, c’est qu’en réaction il produit les mêmes revendications de la part des populations. Romain Migus

*Pour lire la constitution du Venezuela en français : https://fr.mediumweb.info/textos-fundamentales



