Les Jeunes communistes de Samara ont procédé à une cérémonie de funérailles du capitalisme

Le 15 décembre, le Komsomol de Samara, conjointement avec le Front de gauche et « Illimitée », a organisé une « Marche sociale pour les droits des jeunes ». Samara est depuis toujours un bastion communiste. C’est là où Staline avait fait installer du côté de la Volga un bunker où se réfugierait le comité central et la direction du pays si Moscou était pris. Toujours dans le cadre de la popularité des gilets jaunes les komsomols les portent fièrement (note de Danielle Bleitrach, traduction de Marianne Dunlop)

Service de presse du Comité régional du Parti communiste de Samara

2018-12-16 15:39

https://kprf.ru/actions/kprf/181171.html

La marche a débuté à l’intersection des rues Svoboda et Krasnodonskaya. Des jeunes gens portant des bannières rouges, des banderoles et des slogans protestataires ont défilé le long de la rue de la Liberté jusqu’à la place de la Patrie, portant le cercueil du capitalisme.

Sur la place, les organisateurs et les participants de la marche se sont adressés à la foule. Des exigences ont été exprimées: mettre fin aux politiques anti-populaires et génocidaires, augmenter le nombre de bourses d’études et contraindre le président Poutine à la démission avec tout le gouvernement bourgeois de la Fédération de Russie. Les organisateurs ont proposé de mettre dans le cercueil du capitalisme tout ce dont les manifestants aimeraient se débarrasser cette année.

Le Premier secrétaire du Parti communiste russe de Samara et vice-président de la Douma provinciale de Samara, Alexey Leskin, a participé à la manifestation.

L’action s’est terminée par l’adoption d’une résolution et la fermeture du cercueil du capitalisme.

…

Parmi les commentaires sur VK :

– Ils auraient dû d’abord fusiller le capitalisme !

– avec le peuple que nous avons c’est plutôt le capitalisme qui nous enterrera…

Publicités