les communistes tchèques ont désigné leur tête de liste, leur budget et leur programme.

Selon Konečná, la participation de petits partis de gauche est un objectif « C’est notre objectif non seulement dans la politique européenne, mais également dans la République tchèque », a-t-elle ajouté.

Ainsi le mouvement pacifiste « Pas de base » (qui mène une campagne contre la présence de l’OTAN sur le territoire tchèque) et le Parti du Socialisme Démocratique (SLD) ont rejoint la liste.

Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons réussir à obtenir un fort résultats. La social-démocratie n’est pas un parti de gauche, en réalité, le KSČM est la seule alternative de gauche » déclare la tête de liste communiste.

Les initiatives des citoyens européens ou des législateurs de différents pays devraient avoir un impact plus important sur la législation qui actuellement ne fonctionne pas au niveau européen

« Nous voulons que les citoyens disposent d’un pouvoir beaucoup plus puissant pour se défendre grâce à diverses initiatives que la Commission (européenne) devra clairement préciser », a-t-elle déclaré à la presse lors de la réunion .

