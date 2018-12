Hongrie : mobilisation inédite de la population contre le « droit à l’esclavage »ALICE WAITS

Je vais passer le jour de l’an en Hongrie, j’espère vous rapporter des nouvelles de ce pays et de la bataille des communistes . La lecture de cet article est cependant édifiante sur le parrllélisme de ce qui secoue l’Europe, la politique de orban et son discours sur le « droit à travailler plus pour gagner plus » est un copié collé de celui de Macron alors que ce dernier fait de Orban et de Le pen qui en est proche un épouvantail. En fait orban dont le pays est de fait sous tutelle allemande, n’accomplit rien sans l’assentiment de l’UE et de Merkel. Ici éclate le caractère fallacieux de l’opposition qui s’est monté à travers les »migrants » entre les Macron, Merkel et le pen orban, ce sont les mêmes et ils nous jouent la comédie, ils appliquent la même politique et divisent les travailleurs pour cela. Voilà encore un exemple de ce qu’une connaissance de l’internationale peut nous apprendre sur nos propres luttes et qu’il s’agit de cacher selon les liquidateurs du parti. (note de Danielle Bleitrach)