LES ECHOS : Le bon jour de Pékin

Ce vendredi, la Chine était dans un bon jour. Elle peut se prévaloir désormais d’être le premier pays au monde à avoir mis en service un réacteur nucléaire de troisième génération, dit EPR, construit par EDF en association avec le chinois CGN dans le sud à Taishan. Pourtant, le béton y avait été coulé en 2009, soit presque deux ans après Flamanville et quatre ans après le finlandais d’Olkiluot, qui sont toujours en chantier. De quoi consolider l’écrasante domination chinoise exercée sur ces nouveaux réacteurs, puisque trois autres, de conception américaine, fonctionnent déjà sur son territoire. Dans un tout autre domaine, la nouvelle est arrivée de Pékin le même jour que les surtaxes douanières de 25% imposées aux voitures et pièces automobiles importées des Etats-Unis seraient suspendues pour trois mois à partir du 1er janvier. Signe que les tensions s’apaisent pour de bon entre Xi Jinping et Donald Trump qui avaient décidé une trêve commerciale lors de leur rencontre du 1er décembre, en clôture du G20 de Buenos Aires. Plus que jamais, par ces deux annonces simultanées, la Chine affiche son intention de s’installer au centre du jeu mondial pour l’année 2019.

j’adore cette photo, ce petit chinois rond et robuste qui rit à la vie avec un écriteau qui dit éréparation de cycle, on regonfle les pneus » c’est tout un programme de nos attentes à l’égard de la Chine… Ce pays sous développé, rafistolé avec son peuple vivant et courageux en trzin de bricoler un autre monde…

Publicités