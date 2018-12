La connaissance de la situation internationale est indispensable à la lutte des communistes français.

Frédéric Boccara qui a témoigné souvent de son intérêt pour ce qui se passait en Chine, nous annonce ces Rencontres qui ont eu lieu lundi dernier avec Song Tao, responsable de la section internationale du PC Chinois, à l’occasion de l’élection de Fabien Roussel comme secrétaire national du PCF.

il nous dit : » Outre des éléments sur la situation française actuelle, nous avons abordé, notamment, les questions d’une autre mondialisation, du dollar, de son impérialisme et de la nécessité d’une tout autre monnaie commune mondiale « ,

Nous attendons la suite parce que désormais nous espérons que les contacts entre nos partis donneront lieu à de véritables compte-rendus dont bénéficieront les communistes et qui les aidera à se ré-approprier la fierté pour leur parti, pour le passé, le présent et le futur du communisme, en ne laissant pas le soin à la classe dominante et à la social démocratie d’inventer ce que serait le communisme.

Cela n’a l’air de rien mais quand Fabien Roussel dans ses interventions offensives sur les revendications du monde du travail français truffe ses propos de « niet » et de « pas un kopeck », il fait plaisir à bien des communistes, il leur permet de renouer avec une identité glorieuse, cela ressemble assez à l’affiche de sa première élection « je suis communiste et je vous emmerde »… On en a besoin, mais il faut aller plus loin, nous avons un dialogue à instaurer, une écoute, un connaissance, loin des stéréotypes qui depuis plus de 20 ans nous sont imposés. C’est ce que tente de le faire ce blog en particulier grâce aux traductions de Marianne, Je signale également l’excellent blog de Nicolas Maury 1) et PCF débat qui nous apportent faits et analyses indispensables.

Sur cette question comme bien d’autres, notre Congrès n’a fait qu’entrouvrir la porte… Ceux qui ont combattu cette connaissance en systématiquement supprimant les parties du Manifeste qui aidaient les communistes à prendre conscience du mouvement du monde, du rôle des communistes, ont fait la preuve de leur volonté de soumission à la social démocratie et d’en finir avec le communisme. Sur ce point aussi il faut poursuivre la réflexion du Congrès, les luttes qui se développent en France et dans le monde, les bouleversements dans la situation de l’impérialisme, les risques de guerre, tout cela pourtant exige des communistes toujours plus conscients.

Il ne s’agit pas de s’aligner sur tel ou tel modèle, mais de mieux se connaitre et de contribuer par nos échanges à s’enrichir mutuellement de nos expériences. .

