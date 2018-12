Annonce pour les mobilisations en France

du Parti Communiste Grec (KKE)

Le KKE exprime sa solidarité avec les mobilisations massives des travailleurs, élèves, étudiants et autres forces populaires des dernières semaines, en France, contre la politique des carburants ultra chers et leur imposition très lourde.

Il s’agit d’une partie seulement de la politique anti-populaire de classe du « visionnaire » Macron – partenaire étroit du gouvernement SYRIZA-ANEL – qui constitue le dernier mot des soi-disant réformes de l’UE, qui s’appliquent à toute l’Europe. Il s’avère que, quel que soit le gestionnaire d’une économie qui a comme stratégie de servir le capital et comme critère le profit capitaliste, il promeut des mesures dures contre les travailleurs et au nom de l’« économie verte ».

Le KKE condamne la répression féroce, l’état policier contre les manifestants, la réduction de l’action syndicale, et plus généralement des libertés populaires du gouvernement Macron. Le peuple français, les peuples européens ont la possibilité aujourd’hui de tirer des conclusions. La classe ouvrière, le peuple, peuvent dans chaque pays renforcer l’orientation anticapitaliste et antimonopoliste de leur lutte, et avec leur propre alliance sociale dépasser les manœuvres gouvernementales, ainsi que les forces qui tentent de qualifier le mécontentement populaire de décompression temporaire, anodine pour le système capitaliste. Qu’ils isolent les mécanismes réactionnaires qui incubent « l’œuf du serpent » et préparent le terrain pour tout type de provocation ou de calomnie du mouvement.

Le cheminement de reconstitution et d’émancipation du mouvement ouvrier, le renforcement de la syndicalisation des travailleurs, le renforcement de leur orientation de classe, sont la garantie que la voix des travailleurs et des autres couches populaires peut se renforcer et affronter tout type de distorsion et de verre déformant du système d’exploitation, ouvrant la voie à la lutte pour le pouvoir et l’économie qui serve leurs propres intérêts.

