L’Humanité : Élysée. Macron veut faire payer la collectivité à la place du CAC 40

cela fait plaisir de pouvoir relayer de plus en plus d’articles de l’humanité… (note de danielle Bleitrachà

Mardi, 11 Décembre, 2018

service politique de l’Humanité

Sortant d’un long silence, le chef de l’État s’est adressé au

pays pour tenter d’éteindre la colère sociale révélée par le

mouvement des gilets jaunes. En réussissant le tour de

force de

ne mettre à contribution ni les riches, ni le patronat.

C’était le discours de la Saint-Sylvestre avant l’heure.

Emmanuel Macron, dans son allocution à la nation hier soir,

pour

reprendre la main dans la crise des gilets jaunes, a voulu se

re-présidentialiser, lui qui est si malmené, subissant la

litanie

des « Macron démission » dans les cortèges et barrages qui

émaillent le pays depuis bientôt un mois. Il s’est d’abord

appesanti sur les violences dans le pays, qu’il veut

distinguer de

la colère profonde du pays. « Quand la violence se déchaîne,

la

liberté cesse », assène l’ex-étudiant en philosophie. Cette

colère profonde, il la ressent « comme juste à bien des égards

».

Il dit avoir pris conscience qu’il lui est « arrivé de blesser

»

certains par ses propos. Un mea culpa qui arrive après quatre

samedis de mobilisation tonitruante. Encore qu’Emmanuel Macron

n’assume-t-il pas tout à fait son action, en exprimant que

leur

détresse, à ces Français, « ne date pas d’hier ». En clair,

c’est la faute de ses prédécesseurs.

Pas à la hauteur des attentes

Un « tournant social » du quinquennat ? Pas en mettant le

patronat

à contribution, en tout cas. Car les mesures annoncées

écartent

soigneusement toute contribution directe des entreprises. «

C’est

d’abord l’état d’urgence économique et social que je veux

décréter aujourd’hui. » En annonçant que le salaire des

travailleurs au Smic augmenterait de « 100 euros par mois dès

2019

», il est loin de se montrer à la hauteur des attentes

formulées

sur les ronds-points. Emmanuel Macron ne compte en effet pas

donner

de coup de pouce au Smic comme espéré, mais augmenter la prime

d’activité, une aide sociale qui n’alourdira pas la facture

pour

les employeurs. C’est un premier cadeau aux riches, sur le

compte

de la communauté nationale. Une annonce doublée par la

possibilité

pour les entreprises de faire effectuer des « heures

supplémentaires

sans impôts ni charges dès 2019 ». Quant à la « prime de Noël

»

à laquelle postulent tant de gilets jaunes – et les Français

qui

les soutiennent –, le chef de l’État et ses amis du CAC 40

s’en

tirent à très bon compte : Emmanuel Macron demande « à tous

les

employeurs qui le peuvent » de donner à leurs salariés « une

prime de 1 000 euros sans charges ». Trois mesures, une

seule

recette : faire appel à la collectivité tout en épargnant le

capital.

Emmanuel Macron, qui a sermonné les ministres qui voulaient

revenir

sur la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune

(ISF),

s’est montré hier soir intraitable sur cette question. Ce

cadeau

livré sans contrepartie aux riches, quand d’autres sont soumis

à

des efforts très difficiles, n’a pas été remis en cause. « Je

sais que certains voudraient que je revienne sur la réforme de

l’ISF

», déclare-t-il. Mais il s’y refuse, en s’interrogeant

faussement : « Pendant près de quarante ans, il a existé.

Vivions-nous mieux ? » « Les plus riches partaient et notre

pays

s’affaiblissait », se répond-il à lui-même, malgré les études

prouvant l’inverse. « Revenir en arrière nous affaiblirait »,

insiste-t-il. « Cet impôt a été supprimé pour ceux qui

investissent dans notre économie et donc aident à créer des

emplois », argumente-t-il. Sauf que c’est faux. Il a été

supprimé sans que rien n’oblige ses amis riches à investir

dans

l’économie…

Le président de la République, acculé comme jamais, a consenti

quelques gestes. En 2019, la hausse de la CSG subie en 2018

sur les

retraités touchant moins de 2 000 euros de pension mensuelle

sera

annulée. Cette mesure qui frappe des retraités très modestes,

et

que le président de la République n’avait pas hésité à vanter

sur le terrain lors de dialogues avec des retraités filmés par

les

caméras, a largement participé à son impopularité. « L’effort

qui leur a été demandé était trop important, et il n’était pas

juste », mesure aujourd’hui le chef de l’État, qui souhaite

réformer profondément notre système de retraite en 2019.

Les maires appelés à la rescousse

Le discours brille par de grands absents : pas de hausse des

APL

comme demandé par le secteur HLM, pas de remise en cause du

coûteux

Cice, que les entreprises toucheront deux fois cette année en

raison

du mécanisme retenu pour le pérenniser.

Il n’a pas échappé au président de la République que les

institutions sont aussi contestées. «Ma légitimité, je ne la

tire

que de vous », a-t-il affirmé. C’est oublier bien vite que son

élection n’est que le résultat d’une Ve République qui pourrit

sur pied. Alors Emmanuel Macron a dit vouloir faire un geste,

avec la

« prise en compte du vote blanc ». Il souhaite aussi pouvoir

« prendre le pouls vivant de notre pays, partout sur le

terrain ».

Les maires, qu’il a si souvent humiliés, sont rappelé à la

rescousse, car ils « portent la République sur le terrain ». À

voir. Celui qui voulait concentrer encore plus de pouvoirs à

l’Élysée en étouffant l’Assemblée nationale avec son projet

de réforme institutionnelle dit maintenant vouloir travailler

à un

« nouveau contrat avec la nation ».

D’un coup, sans transition, en fin de discours, Macron s’est

mis

à agiter les mêmes peurs que l’extrême droite. « Il faudra que

nous abordions la question de l’immigration. Il nous faut

l’affronter. » Affronter quoi ? La question ou l’immigration ?

Mystère. Surtout après avoir déjà fait voter la loi

immigration

la plus répressive de l’histoire de la Ve République cette

année.

Le chef de l’État se sent si requinqué à l’issue de cette

allocution que la campagne pour les européennes reprend ses

droits :

alors que le thème ne figure pas en tête de liste des

revendications des gilets jaunes, Emmanuel Macron l’introduit.

La

captation de l’héritage des gilets jaunes a déjà commencé.

Grégory Marin, Aurélien Soucheyre et Lionel Venturini