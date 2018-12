Quel parti communiste pour être en phase avec le mouvement ?

Quand Fabien Roussel prend la parole dans les médias, chacun des communistes se sent représenté et s’en réjouit. Tous les communistes y compris ceux qui ont pourri le Congrès avec leur combat d’arrière garde, leurs manoeuvres pour écrémer les directions locales , le conseil national et décourager l’engagement. Pourquoi il ne passe pas plus souvent protestent-ils ? Est-ce que ce n’est pas parce que le parti dans sa totalité se montre encore incapable de mettre en oeuvre cette combativité que les communistes sont écartés. Nous n’avons rien à attendre des médias, la ligne que développe aujourd’hui le PCF va a contrario de celles que leurs patrons capitalistes défendent heure après heure, nous devons compter sur nous mêmes pour que fabien Roussel nous représente et donne cette dimension du mouvement qui se déroule, gilets jaunes, mais pas seulement… C’est tout le monde du travail que l’on prétend comme l’a fait Macron remettre à sa place, celle de ceux qui n’ont pas la parole et qui sèment le « désordre » face à leur « ordre »…

Nous communistes avons eu la chance d’un Congrès exttaordinaire… Parce que le Manifeste, dont est issue notre nouvelle direction a précédé et était en conformité avec ce qui s’est déclenché en France peu après. Mouvement, cahiers de doléances , nul besoin d’une tendance organisé, cela partait de la base en général comme un feu de broussaille. la limite de ce congrès, ceux qui étaient aux manettes ont tout fait pour en limiter la portée pour que rien ne bouge, en filtrant tant qu’ils le pouvaient. de ce fait, Le texte que l’Humanité a publié signé de moi, ne disait rien d’autre. Mais l’ancien était prêt à couper en deux le grouûscule qu’était devenu le parti, il s’est accroché et parfois comme chez moi l’a emporté, le nouveau a tout juste été capable d’entrouvrir la porte. Il faut tirer la leçon de ce que nous vivons pour aller de l’avant.

Considérons le mouvement dit des gilets jaunes, le caractère hétéroclite des options idéologiques et politiques, le fatras qui sert de prétexte à certains communistes pour refuser de s’y mêler est celui de tout mouvement à potentialité insurrectionnelle. la frilosité des communistes fait partie de l’ancien, de ce qui les a affaibli, de leur incapacité à mesurer leur force.

A propos des gilets jaunes, Il va y avoir un test avec le discours de macron, s’y laisseront-ils prendre? Déjà chacun est là pour les inviter à aller dans son sens, pour affaiblir, le « Rassemblement National » propose son racisme, sa haine des migrants, la France insoumise les jette dans des procédures institutionnelles qui devraient aboutir à élire le tribun…

Fabien Roussel part de ce que ce mouvement hétéroclite a en commun, leur dimension de classe… .Ce qu’ils ont en commun c’est la conscience qu’il faut TOUT remettre à plat, que leurs revendications sont liées et que le fait que l’on a pas parlé des handicapés, des jeunes, des bas salaires, de tous est déjà une limite, comme le fait que l’ordre demeure celui de macron et qu’il est contre eux. Mais il y a plus encore, ils sont réalistes, ils savent que l’argent doit être pris quelque part et le refus du rétablissement de l’iSF est le symbole de ce qui ne change pas… ce qu’on leur donne d’une main on le reprend de l’autre et pire encore… Ils ont déjà la conscience du temps, près de quarante ans que ça dure…. Tiens comme l’affaiblissement du PCF… l’affaiblissement et la division de leur classe.

L’enjeu est lde partir de à, seul le parti peut agir ainsi, mais quel parti, qui sera entendu? Quelle maturité, quelle compréhension de la situation réelle, de ce qui est l’obstacle à abattre… Il est clair qu’il nous manque un Lénine… .

Cela n’a l’air de rien, mais c’est aussi ce à quoi nous nous heurtons aujourd’hui et qui nous empêche de voir nos atouts rééls et ce qu’il faudrait faire.

Nous communistes, ne nous contentons pas de protester de la rareté de Fabien Roussel dans les médias ou alors allons y en manifestant., envoyons des milliers de lettres, ça s’organise… . N’oublions pas notre atout principal, nous sommes le seul parti à avoir autant de militants, proches du terrain, à quoi servent-ils? peuvent-ils se contenter ce qui n’est pas si mal de distribuer des tracts justes sur les places ? Non, nous aurions du nous mêler aux manifestations des gilets jaunes, comme celle de samedi dernier à Marseille qui regroupait les défenseurs du climat et les gilets jaunes. Ces derniers n’étaient pas dans leur majorité des gens jeunes, mais des prolos, des petites gens avec qui la discussion aurait été fructueuse. je le sais par expérience.

Non, les communistes des Bouches du rhône n’ont que trop interiorisé leurs incapacités, ils se sentent vieux et ils se réjouissent de défiler avec les jeunes étudiants, spécialistes du socio-culturel en déshérence, c’est le renouveau et ce faisant ils se tiennent soigneusement éloignés de leurs alter-égo que sont les gilets jaunes. Lieu de rassemblement éloigné, départ différé et leur manifestation contre ce qui s’est passé à marseille, au départ juste est incapable de rallier tous les mal logés de la ville, tout au plus le public underground du cours julien, celui que sollicite un Ruffin.

ce n’est pas un hasard, ceux qui mènent la danse sont des refondateurs, qui ne pensent qu’aux élections municipales et sont en train de les perdre, de réduire un peu plus leur impact dans un ville rongée par la misère et l’abstention. des gens qui pensent que la classe ouvrière n’existe plus et que la seule chose à lui proposer est l’aumone de Friot pour avoir l’air moderne. Le recentrage sur le monde du travail est totalement ignoré et ce qui fait pourtant la force réelle du parti réduit à néant.

Tout cela pèse sur les organisations de classe telles qu’elles sont, épuisées de devoir tirer, encline depuis tant d’années au compromis, tout est fait pour contraindre à rentrer à la niche, à négocier aux côtés des autres.Parce que ce que pose ce mouvement c’est bien le rôle réel d’un parti communiste et ce n’est certainement pas celui que ces gens là ont dans la tête et qui commande leur direction. Ils sont à la remorque d’une petite bourgeoisie agitée et pour le reste sont satisfaits quand ils ont organisé le loto et le repas des vétérans dans une salle municipale; Ils ne pensent qu’aux élections municipales et pourtant depuis qu’ils mènent cette politique, il y a de moins en moins d’élus communistes.

le Congrès a vu cette droite du parti dénoncer avec conviction la notion d’avant garde comme étrangère au rassemblement. le refus du parti guide, identifié au « stalinisme » et au « totalitarisme » soviétique, leur idéologie de base a créé une incapacité à penser le rôle du parti dans un tel mouvement. Et la dirigeante qu’ils ont mis à la tête de la formation dans les Bouches du rhône appartient à ce courant, c’est dire ce qu’on peut en attendre si quelque nouvel adhérent tombe dans ses filets. une force d’inertie de plus dans un département rongé par la misère, où la CGT est une des plus forte de france et où une classe ouvrière attend un parti capable d’unifier ses luttes. Qule paradoxe!

Il va y avoir trois jours de lutte de la CGT départementale forte de ses bons résultats… Est-ce que les gilets jaunes y verront une opportunité, ils ont été capables de venir la semaine dernière avec les défenseurs du climat, seront-ils là, le dialogue aura-t-il lieu? Je l’espère. Sinon ne vous étonnez pas si les troupes de Soral et Dieudonné s’occupent d’eux, si un chouard est leur prophète, bref si tout cela tombe aux élections dans l’escarcelle de l’extrême-droite y compris aux européennes, élections qui semblent faites exprès pour un tel débouché, à la fois à cause de l’abstention et surtout parce que l’Europe nous conduit à ce dévoiement, il est inscrit dans sa crise globale, dans le renforcement de l’OTAN, dans tout ce que le parti communiste doit combattre. . .

Ce que représente fabien Roussel et que tout le monde se réjouit de voir dans les médias c’est une autre conception du parti à laquelle il faudrait laisser les chance d’exister. Alors qu’il y aurait eu avec le congrès la possibilité d’avoir des militants prêts à mener un combat qui aille dans ce sens là.

danielle Bleitrach

