Il est effrayant d’imaginer ce qu’aurait donné en Chine un gouvernement à la Medvedev

Comment on se fait « une place au soleil » en Chine et en Russie

Alexander Sitnikov

Photo: ArtemKorotaev / TASS

http://svpressa.ru/society/article/218142/

La chaîne de télévision CNBC, très populaire aux États-Unis, a récemment annoncé que le cofondateur du géant du commerce électronique Alibaba Group Holdings Ltd. (ou tout simplement Alibaba) Jack Ma est membre du Parti communiste chinois depuis les années 1980. Cela est indiqué dans un rapport spécial « honorifique » du gouvernement, qui répertorie les Chinois dont la contribution au développement du pays est la plus importante.

À cette occasion, la chaîne de télévision CNBC a étudié toutes les publications sur le milliardaire Ma dans les médias chinois et a trouvé un message de son camarade de classe repris sur des réseaux sociaux, qui évoquait le souvenir d’études conjointes à l’université. «Nous avons tous adhéré au parti en deuxième et troisième année d’université. A l’époque rejoindre le parti signifiait non seulement que vous étiez un bon élève, mais également que vous aviez de l’intégrité, de la capacité organisationnelle, de l’enthousiasme et de l’idéalisme », explique le compte rendu de CNBC.

C’est curieux, car de nombreux analystes économiques aux États-Unis ne croyaient pas en l’appartenance de Ma au Parti communiste chinois, même si, en 2015, des sites Web en langue chinoise affirmaient qu’il était communiste. Selon les normes américaines, un fervent partisan du léninisme et du maoïsme ne peut pas gagner un milliard. À l’étranger, ils croient fermement que seuls les requins du capitalisme entrent dans le club des milliardaires, pour lesquels faire du profit est le sens de la vie.

Outre le cofondateur d’Alibaba, les PDG non membres du parti de Tencent (holding d’investissement) et Baidu (équivalent chinois de Google), Pony Ma et Robin Li, figurent sur la liste des dirigeants du secteur économique de la haute technologie non étatique de l’Empire du Milieu. Ainsi, il n’y a pas que la carte de membre du parti qui ouvre les portes de « la grande vie » en Chine.

À cet égard, un certain nombre de questions se posent, dont la principale est toujours d’actualité: qu’est-ce qui est mieux – le capitalisme ou le socialisme (communisme)? En effet, après l’effondrement de l’URSS, la majorité absolue des simples citoyens occidentaux n’a aucun doute sur le fait que l’Union soviétique s’est effondrée à la suite d’une faillite idéologique. Et aujourd’hui, il s’avère que la Chine communiste réfute avec succès ce point de vue. Ainsi, tout ce qui s’est passé dans notre pays dans les années 80/90 du siècle dernier a été la conséquence de décisions prises par certains dirigeants et d’erreurs commises dans la politique économique.

Le communiste Jack Ma est donc le grand entrepreneur le plus titré de Chine, et sa société contrôle une activité dont la valeur totale se monte à 6 500 milliards de dollars. Selon les estimations de la société de recherche mondiale Wealth-X, il y aurait environ trois mille milliardaires dans le monde aujourd’hui, dont 680 citoyens des États-Unis et 338 de la Chine. UBS Bank a cité un autre chiffre significatif: en 2017, un nouveau milliardaire est apparu dans l’empire du milieu tous les deux jours. Les Chinois eux-mêmes, d’ailleurs, affirment qu’actuellement 819 milliardaires vivent en RPC – plus qu’aux États-Unis.

Mais il est essentiel de noter qu’en Chine, la formule clé du capitalisme moderne ultra-droit (le modèle américain) quand les riches s’enrichissent, et les pauvres s’appauvrissent, n’a pas cours. Depuis le début des réformes de Deng Xiaoping, plus de 700 millions de Chinois ont été arrachés à la pauvreté. Ainsi, les hommes d’affaires en Chine sont non seulement efficaces, mais aussi socialement responsables.

Dans son discours de l’année dernière, le président Xi Jinping a déclaré que la modernisation socialiste signifiait que la RPC devenait le leader mondial non seulement en matière d’innovation, mais également en matière de droit. De ce fait, le modèle de gestion chinois est en passe de devenir le plus attractif au monde. En d’autres termes, les gens vivront dans des conditions agréables, tout le monde aura accès aux services publics de base et l’inégalité des revenus, en particulier entre les zones urbaines et les zones rurales, sera réduite. L’environnement sera également considérablement amélioré.

Même la Banque mondiale est obligée de reconnaître les succès phénoménaux de la Chine dans «la réduction sans précédent de la pauvreté dans l’histoire de l’humanité». Si nous prenons comme critère de pauvreté le revenu minimum, qui garantit à une personne une alimentation de 1 000 calories par jour et les produits de première nécessité, en 1981, en République populaire de Chine, 63% de la population se situait sous le seuil de pauvreté national. Mais en 2018, ces personnes démunies ne sont plus que 30 millions, sur 1,37 milliard de citoyens. Un peu plus de 2% de la population.

Des études statistiques indépendantes de l’institut Gallup confirment les conclusions de la Banque mondiale selon lesquelles la pauvreté en Chine est passée de 26% en 2007 à 7% en 2012, puis continue de diminuer. Très probablement, en 2020, la République populaire de Chine parviendra à éliminer complètement la pauvreté en tant que phénomène social.

Alors que dans notre pays, même selon les données officielles, environ 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit 9 700 roubles par personne et par mois. La plupart des Russes d’âge moyen et plus âgés, qui semblent vivre assez bien, ont une maison gratuitement – en tant qu’héritage «soviétique». S’ils devaient payer un loyer, ou acheter des appartements avec une hypothèque, comme le font la grande majorité des Chinois, la Fédération de Russie souffrirait de pauvreté et de misère.

Dans le même temps, la réduction de la pauvreté en RPC s’est déroulée en 4 vagues, parallèlement à la lutte contre la corruption. La défaite des clans bureaucratiques véreux, ainsi que de leurs épouses «opulentes», voire de leurs mères âgées, d’autres parents et amis, s’est toujours accompagnée de l’émergence de nouveaux entrepreneurs plus efficaces et, surtout, socialement responsables. La croissance constante du bien-être de la population est devenue un fait accompli.

Pour plus de clarté, nous citerons plus de faits. Selon l’indice Medina et Schneider (2018), établi par le portail Theglobaleconomy.com, en République populaire de Chine l’économie « de l’ombre » représente environ 11,74% du PIB, autant qu’en France et en Suède. À titre de comparaison: Medina et Schneider (2018) en Israël représentent 19,18%, en Ukraine 57%, en Géorgie 53,07%, en Russie 31,04%.

C’est le moment de revenir au succès de la société Alibaba, dont l’essor s’est produit de 1999 à 2010. C’est à cette époque que les progrès de la Chine en matière d’amélioration du bien-être de ses citoyens ont permis d’assurer plus des trois quarts de la réduction de la pauvreté dans le monde. Cela s’est produit juste au moment où le gouvernement du président précédent, Hu Jintao, a mené une guerre sans merci contre les fonctionnaires corrompus, y compris au sein des forces de l’ordre. Ceux qui entravaient la légalité des affaires ont été fusillés en public.

Lors du XVIIIe Congrès du Parti communiste chinois, Hu Jintao, transférant le pouvoir à Xi Jinping, a déclaré : «Si nous ne résolvons pas le problème de la corruption, cela aura de lourdes conséquences pour le mouvement communiste. Cela pourrait conduire à la chute du parti. »

Ainsi, l’expérience de l’Empire céleste prouve clairement la nécessité d’un changement des élites, en tant que gage de «purification des officiels corrompus» et de nouvelles opportunités pour les hommes d’affaires efficaces, tels que Pavel Groudinine. Sinon, le mécanisme de sélection négative est activé, ce qui, hélas, est observé dans notre pays, où les riches deviennent plus riches et les pauvres, plus pauvres. En d’autres termes, le gouvernement actuel de Medvedev condamne au mieux l’économie russe à la stagnation et le plus probablement au déclin.

traduction MD pour H&S

