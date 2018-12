ENTRETIEN. « CE MOUVEMENT MET LE MONDE DU TRAVAIL AU CENTRE »

Le mouvement des gilets jaunes a d’abord été ­regardé avec méfiance, du fait de son caractère ­inclassable et de sa perméabilité supposée aux mots d’ordre d’extrême droite. Le caractère progressiste de ses revendications fait-il encore débat ?

Frédéric Boccara Bas salaires, TVA, impôt sur la fortune, ce mouvement met au centre du débat de grandes exigences ­sociales et le monde du travail dans toute sa diversité : salariés des couches populaires et moyennes, cadres, indépendants, artisans. Il exige un tournant, que je mets en parallèle avec le tournant social et offensif du PCF affirmé lors de son congrès. Il faut relier les objectifs sociaux qu’il formule avec des moyens financiers et des pouvoirs nouveaux. Travailler cette cohérence en posant la question du capital, son coût, sa logique, ses pouvoirs, est un axe fort de l’orientation du PCF. Il est de notre responsabilité d’aider à faire percevoir cette logique de classe qui se cherche, et qui ne s’identifie pas encore comme une logique de gauche.

Le mouvement peine encore à affirmer la cohérence de ses revendications. Comment y parvenir pour la faire prévaloir sur celle du pouvoir ?

Frédéric Boccara Le pouvoir cherche à enfermer le mouvement dans des dilemmes paralysants. Ainsi du choix présenté entre baisse des impôts et ­dépense publique, alors même que monte très fort l’exigence de services publics dans tous les territoires. De même, le dilemme posé entre social et écologie ; or ce qui est dénoncé, ce sont des taxes qui ne servent en rien l’écologie. Et enfin, la démocratie délégataire, parlementaire et présidentielle est présentée comme le rempart à la violence. Les gilets jaunes récusent ce dilemme aussi. Réclamons une démocratie nouvelle, d’intervention. Ce mouvement pousse à des solutions qui rompent avec les idées dominantes et inversent le tournant « pro-capital » adopté depuis 1983. Il faut pour cela relier la logique d’une autre redistribution des richesses à une autre production, tant pour le social que pour l’écologie. Éclairons les deux angles morts dans les revendications des gilets jaunes : les entreprises et les banques. Derrière la démocratie et le pouvoir d’achat, c’est la question du pouvoir sur l’utilisation de l’argent qui est posée. Macron cherche à l’enfermer dans le périmètre des finances publiques avec sa consultation.

Comment dépasser ces obstacles ?

Frédéric Boccara L’adversaire, c’est le coût du capital, ses prélèvements. Il ­s’oppose aux salaires, au paiement des qualifications et aux dépenses de développement réelles. Nous pourrions faire la proposition aux forces populaires, ­syndicales et associatives de réunir des conférences régionales et nationales écologiques, sociales et financières pour sortir du piège de Macron, et poser les questions des responsabilités sociales des entreprises, des banques, et donc du rôle de l’État sur celles-ci, jusqu’à porter ces exigences au niveau européen et casser les injonctions hyperlibérales. Les dividendes versés aux actionnaires par les entreprises, ce sont 180 milliards d’euros en 2017, d’après l’Insee ; les intérêts prélevés par les banques sur les entreprises, 67 milliards. Les marchés financiers se nourrissent aussi du budget de l’État – 42 milliards d’euros versés en intérêts de la dette. Et le crédit d’impôt compétitivité-emploi et les exonérations de cotisations patronales encouragent les bas salaires et coûtent 70 milliards. Au lieu de dépenser sans compter pour la spéculation, la Banque centrale européenne (BCE) pourrait prendre en charge la dette des États à 0 % d’intérêt.

Dès à présent, la Caisse des dépôts pourrait engager cela. Aidons à identifier un certain nombre de pouvoirs – entreprises, banques, BCE – pour réorienter l’argent en faveur des salaires, la formation, les services publics.

Ce mouvement se construit en dehors des organisations syndicales et ne pose pas la question du pouvoir dans l’entreprise. Est-ce une limite problématique ?

Frédéric Boccara Cette question n’est en effet pas posée, et pourtant ses acteurs sont sans cesse confrontés au pouvoir des actionnaires, c’est-à-dire du patronat et du capital, dans les grandes entreprises, ou au pouvoir des banques qui écrase les TPE-PME. Il faut des nouveaux pouvoirs pour impulser une autre logique en faveur des salaires et des qualifications, pas seulement pour améliorer le pouvoir d’achat mais pour changer la production dans le sens d’une nouvelle efficacité sociale et écologique : baisser le coût du capital pour développer les dépenses efficaces qui vont permettre une meilleure production. Il faut que les aides aillent aux entreprises qui développent les salaires, l’emploi, l’écologie. On peut aider le mouvement à avancer sur ces questions, en commençant à faire les comptes avec les citoyens, sur le terrain, du Cice que touchent les groupes en regard des salaires qu’ils versent.

Parmi les revendications des gilets jaunes, beaucoup ressemblent à celles défendues par le Parti communiste et d’autres forces de gauche et syndicales. La jonction vous paraît-elle possible, et comment ?

Frédéric Boccara Les convergences progressent, sur la base du besoin de services publics et des exigences sociales. La jonction à faire est non celle des étiquettes des ­organisations, mais celle des idées. Cela veut dire débattre de contenus à la hauteur ­ – entreprises, banques, redistribution, ­dépense publique nouvelle. La proposition de conférences écologiques, sociales et financières peut y contribuer.

Frédéric Boccara