Pavel Orekhov: les leçons du mouvement social en France : une vision d’un communiste russe

09-12-2018,l’auteur de l’article un peu rude, il faut bien l’avouer n’est pas une voix officiele du parti communiste de la fédération de Russie mais un auteur très intéressés par les mouvements sociaux et pas seulement en France. marianne me signale que tous les commentaires manifestent leur contentement devant l’attitude des Français, et l’un des commentaires souligne que dans le fond les reproches que l’article adresse au parti communiste français pourrait être adressé au parti communiste russe actuel (note de Danielle Bleitrach et traduction de Marianne Dunlop)

https://kprf.ru/party-live/opinion/180994.html

En soi, les mouvements sociaux en France ne sont pas rares. Dans le cadre du mouvement des « Gilets jaunes », cette action n’est pas non plus la première. Cependant, elle se distingue par un certain nombre de caractéristiques qui la mettent bien au-dessus de toutes les précédentes.

Les exigences politiques sont venues remplacer les exigences économiques. Les manifestants ont déjà réussi à geler les prix du carburant, mais en réponse aux concessions du gouvernement, ils ont déclaré qu’il était nécessaire de renvoyer ce gouvernement et le président avec, d’améliorer le niveau de vie des travailleurs et de restituer les garanties sociales qui leur ont été retirées ces dernières années. Les gens ont réclamé la justice sociale.

La manifestation a dépassé le stade étroit des premières revendications et a acquis un caractère de classe. Le mouvement des «gilets jaunes» a été rejoint par de larges couches de masses exploitées. Des lycéens et étudiants, des médecins, des agriculteurs et enfin la police elle-même ont exprimé leur mécontentement. Les musiciens de rue ont joué des chansons révolutionnaires, appelant les manifestants à prendre des mesures décisives. Les chauffeurs de taxi ont conduit les participants au point de rassemblement. La manifestation a suscité sympathie et soutien tacite de la part des masses à travers le pays.

L’action n’était plus une démonstration de force et ne visait pas à attirer l’attention sur des questions d’intérêt public. Des « gilets jaunes » ont voulu délibérément renverser le président et le gouvernement.

En même temps, nos ouvriers russes n’ont rien à apprendre de leurs camarades français, si ce n’est la combativité. La manifestation était initialement vouée à l’échec.

Premièrement, les plans des participants à l’action étaient connus à l’avance, le jour du spectacle était déterminé, ce qui permettait aux autorités de bien se préparer.

Deuxièmement, les « gilets jaunes » eux-mêmes n’étaient pas prêts à atteindre leur objectif. La présence d’équipements spéciaux et de véhicules blindés a permis à la police de vaincre relativement facilement une foule désarmée.

Troisièmement, les masses n’ont pas montré la capacité de s’organiser. Les actions des manifestants sur les lieux ne se coordonnaient en aucune manière, étaient chaotiques et entraînaient inévitablement des pogroms. Il n’ya même pas eu l’apparence de soviets, formés spontanément en Russie dans de telles situations.

Enfin, quatrièmement et surtout, il n’existait aucune force dirigeante, l’avant-garde des masses protestataires, qui pourrait idéalement armer et diriger la protestation dans la bonne direction. Et ce reproche doit être tourné du côté des communistes français, confus, effrayés par la détermination des masses, qui n’ont pas réussi à gagner de l’autorité parmi les travailleurs.

Dans le même temps, les troubles populaires en France ont montré une fois de plus que toutes les inventions sur la société de classes, sur l’obsolescence inéluctable des idées du marxisme – n’étaient rien de plus que des contes de fées bourgeois, de la méthode Coué. La manifestation des «gilets jaunes», qui a réveillé de larges couches de travailleurs en France, pourrait bien devenir un catalyseur de l’intensification de la lutte de classe dans d’autres pays. L’avantage est que les conditions préalables pour cela ne manquent pas.

Traduction MD pour H&S

