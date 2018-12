Par Parti communiste cubain

Nous avons demandé au Parti communiste vietnamien et au Parti communiste cubain de nous présenter le regard qu’ils portent aujourd’hui sur Marx. Ici le texte du PC cubain.

Marx et Martí dans le Cuba du XXIe siècle

Enrique Ubieta Gómez, Fonctionnaire du département idéologique du PC Cuba

Entre mars, le 135e anniversaire de la mort de Karl Marx et mai 2018, le 200e anniversaire de sa naissance, nous les Cubains du nouveau siècle avons rendu hommage au révolutionnaire allemand, le plus important connaisseur en sciences sociales de l’histoire. Rien n’était étranger à la curiosité intellectuelle de cet homme qui lisait presque toutes les langues européennes et se détendait, selon son gendre franco-cubain Pablo Lafargue, en résolvant des exercices d’algèbre ou en lisant des romans. Mais vous ne pouvez pas rendre hommage à l’homme de science si vous n’assumez pas les principes éthiques et le sens émancipateur de son héritage. Je connais des érudits studieux qui ne se sont jamais battus pour des causes de justice sociale, des universitaires qui peuvent citer leurs textes de mémoire, mais qui ne sentent pas dans leur peau les revendications du peuple; connaissant leur texte, ils trahissent leur esprit, ils ne sont donc pas marxistes.

Marx a transformé la théorie en action ; il a consciemment mis la science au service de l’émancipation et a montré que la vérité était toujours profitable à la justice. Deux faux extrêmes de la pensée sociale ont été détruits: il n’y a pas de vérité en dehors des besoins humains – qui sont historiques et répondent à des contextes spécifiques -, ni de rêves qui ne peuvent être réalisés sans l’accord de la science. Avec Marx, la composante éthique a définitivement pris sa place dans l’horizon scientifique.

Cette prise de parti par la justice, a été la première chose qu’a remarqué José Martí dans Karl Marx : « Comme il s’est mis du côté des faibles il mérite l’honneur », a-t-il écrit. Martí, qui était l’un des hommes les plus cultivés de la seconde moitié du XIXe siècle, avait également rejeté le savoir livresque.

Karl Marx (1818 – 1883) était plus âgé que José Martí (1853 – 1895) et, bien qu’ils aient été contemporains, ils ne vivaient pas les mêmes réalités sociales et nationales. Il n’est donc ni possible ni nécessaire de faire correspondre leurs objectifs. Il y a cependant certaines caractéristiques qui s’apparentent ; par exemple, le positionnement clair du côté des « pauvres de la Terre », selon Martí, l’accent mis sur un mode de vie qui privilégie le fait d’être à la condition et, dans leurs circonstances respectives, des révolutionnaires. Que signifie pour moi être un révolutionnaire ? Situer les besoins de l’émancipation humaine – en mettant l’accent sur les plus humbles, sur les exploités – au-dessus d’intérêts ou de convictions théoriques (la théorie au service de l’émancipation et non l’inverse, d’après les paroles de Fidel : « ce sont précisément les hommes, l’égal, la rédemption de ses semblables, qui constituent l’objectif des révolutionnaires »); avoir foi dans le peuple, dans sa capacité à transcender « l’impossible » et dans la victoire; proposer des solutions radicales (celles qui vont au fond du problème, qui est le sens étymologique du mot), même si elles ne peuvent pas être appliquées au début et, en même temps, comprendre pleinement, comme dirait Fidel, « le moment historique ». La révolution de Marti ne cherchait pas seulement l’indépendance politique de l’Espagne, mais la justice sociale, la construction d’une patrie « avec tous et pour le bien de tous », qui garantirait la pleine dignité de ses citoyens. Une autre particularité le lie à Lénine: son séjour aux États-Unis pendant 15 ans lui a permis de comprendre et de dénoncer le danger que représente la montée de l’impérialisme pour Cuba et pour l’Amérique latine. « J’ai vécu dans le monstre et je connais ses entrailles », écrit-il.

Le processus de consolidation de la nation dans l’archipel cubain, qui se déroule dans le feu de deux guerres d’indépendance durant les trente dernières années du XIXe siècle, coïncide avec la naissance de l’impérialisme en tant que forme suprême du capitalisme, à 90 miles de ses côtes. Cela sera défini par Lénine au début du XXe siècle, mais José Martí, dont le but initial était l’indépendance de Cuba, condition indispensable pour fonder une république qui ne copierait pas comme il l’a indiqué à maintes reprises, ni le modèle dictatorial de l’Amérique latine, ni le Nord Américain, écrivait : « Les lois américaines ont donné au Nord un degré élevé de prospérité et l’ont également élevé au plus haut degré de corruption. Ils l’ont durci pour le rendre prospère. Maudite soit la prospérité à un tel prix! »

Certains diront que Marti avait 18 ans lorsqu’il a écrit ces mots. Cependant, dans le dernier document de sa vie, la lettre inachevée à son ami mexicain Manuel Mercado, écrite quelques jours avant sa mort au combat, il réaffirmait, avec encore plus d’emphase, que sa véritable mission avait été « d’empêcher, au moment de l’indépendance de Cuba que les États-Unis s’étendent à travers les Antilles et tombent, avec cette force en plus, sur nos terres d’Amérique. Ce que j’ai fait jusqu’à aujourd’hui et que je ferai, c’est pour cela. »

Les premiers marxistes cubains se revendiqueraient de Marti. Marx et Marti s’unissent définitivement en Fidel lors de la révolution de 1959. Pensée anticoloniale, nécessairement anti-impérialiste – bien que le concept soit postérieur – et le regard du « tiers monde » de Martí (pour ne citer qu’un exemple, il fut le premier hispanophone à écrire sur le Vietnam au XIXe siècle), sont indispensables pour progresser vers le socialisme à Cuba. En intégrant le marxisme aux idéaux de la révolution de Marti, l’anti-impérialisme devint anti-capitalisme.

La révolution de 1959 ne s’est pas déclarée marxiste parce qu’elle avait besoin de nouvelles alliances géopolitiques pour se maintenir, c’était un acte aux conséquences logique : « dans un régime social semi-colonial et capitaliste comme celui-ci », écrivait Fidel en 1961, « il ne pouvait y avoir de changement révolutionnaire que socialiste, une fois le stade de la libération nationale atteint. » Notre Amérique, comme José Martí l’a appelée en opposition à « ce n’est pas la nôtre », produirait des penseurs marxistes aussi originaux et profonds que José Carlos Mariátegui, Julio Antonio Mella, Franz Fanon et Ernesto Che Guevara, entre autres. Des hommes qui ne peuvent pas être cloîtrés dans les espaces étanches de la pensée traditionnelle.

L’année 1959 marque un tournant dans l’histoire de l’Amérique latine. Je ne peux pas m’étendre sur l’analyse de ses conséquences pour la région, mais il est nécessaire de signaler au moins la frontière entre ce que Martí a appelé « notre Amérique » et celle qui n’est pas la nôtre – définition qui dépasse les limites strictement géographiques, culturelles ou linguistiques (puisqu’il englobe les Caraïbes anglophones et francophones) et qui fait allusion en réalité à la contradiction des intérêts entre l’impérialisme et les sociétés du Sud, avec une histoire commune de colonialisme qui nous a fait partager des héros et des méchants -, il a été géré de manière symbolique , et a permis aux peuples un plus grand espace pour la liberté. Le radicalisme et la permanence de cette révolution dans le temps ont créé les conditions nécessaires à l’irruption d’autres processus émancipateurs de caractère divers. La voie dite « pacifique » avait un antécédent important au Chili d’Allende et ses enseignements sont paradigmatiques. À la fin des années 90, Fidel a prévenu que la voie armée de la Révolution ne serait plus plausible et qu’il était nécessaire de s’engager sur de nouvelles voies, essentiellement culturelles.

L’expérience révolutionnaire des dernières décennies en Amérique latine nous offre des clés très importantes :

Si le système est suffisamment fissuré pour que les révolutionnaires parviennent au gouvernement par le biais des mécanismes traditionnels de la démocratie bourgeoise – le système les appelle « démocratie » – qui ont été conçus pour l’empêcher, le miracle sera accompli. A partir de là, la lutte décisive pour le pouvoir commencera et il n’y aura pas de faiblesse ni de chant de paix pour atténuer la guerre à l’impérialisme et à ses laquais nationaux pour inverser cette victoire; Tout effort visant à se conformer scrupuleusement aux « règles du jeu » de la démocratie bourgeoise sera rejeté, s’il ne débouche pas sur la défaite de la gauche; la bourgeoisie transnationale et la vice-bourgeoisie dépendante diront avec une certaine logique que la « démocratie » ne fonctionne pas dans ces pays, car ces règles sont conçues pour que la gauche de l’anti-système n’obtienne pas la victoire; Que faut-il comprendre par gauche anti-système ? Tout projet national qui rompt un maillon de la chaîne l’est. Pour cette raison, les gouvernements progressistes qui ne cherchent jamais à fixer pour but d’avancer vers le socialisme en Amérique latine en rompant de façon symbolique ou réaliste le rapport de subordination avec l’impérialisme sont immédiatement considérés comme des ennemis du système; L’unité est une condition nécessaire non atteinte dans le mouvement révolutionnaire et progressiste latino-américain (c’est la pierre d’achoppement de l’alliance bolivarienne, ALBA) et elle a été le début du triomphe et du maintien de la révolution à Cuba. Unité de toutes les forces dans chaque pays et unité du mouvement continental. L’unité ne se construit pas sur des pactes politiques conjoncturels, mais sur un consensus populaire. Les révolutionnaires ne peuvent pas accepter passivement les consensus que l’ennemi construit, ils ne sont pas administrateurs du consensus préexistant, ils créent leur propre consensus. La guerre qui nous est livrée n’est pas, au sens strict, de pensée, ce n’est pas une bataille pour la vérité, mais pour prendre le pouvoir politique et pour le conserver (pour l’impérialisme, alors, c’est le plus important); néanmoins, la guerre, la nôtre, est de pensée : elle ne tergiverse pas devant l’ennemi, cynique et sourd; mais elle doit montrer aux lecteurs-spectateurs-auditeurs potentiels que les messages reçus sont des pièges qui vont exploser entre leurs mains. C’est une bataille qui ne peut se passer de la vérité, de la connaissance; Cependant, il ne faut pas confondre avec le débat académique. Cette double condition – visible uniquement du côté révolutionnaire – crée des divisions dont l’ennemi profite, car nous ne sommes pas toujours d’accord sur l’identification de la vérité. Dès le premier jour, nous devons commencer à construire « le nouvel horizon », autrement dit la culture socialiste: même si cela est invisible, chaque conquête matérielle apparaîtra comme une étape dans l’ascension sociale capitaliste et les exploités continueront à rêver d’être les futurs exploiteurs. Si les forces de gauche cessent de croire au besoin, et plus encore, à la possibilité de vaincre le capitalisme, ce sera impossible : on ne réalise que ce que l’on croit.

La vieille querelle entre les premiers disciples de Marx, entre le réformisme et la révolution, retrouve de nouveau sa validité; Il va sans dire que je ne m’oppose pas au mot réforme et que j’estime que les révolutionnaires encouragent et réforment aussi. Il y a des réformes révolutionnaires. J’utilise le mot réformisme uniquement pour faire référence au courant de pensée qui ne se propose plus de vaincre le capitalisme. Mais si nous étudions ce mot dans la tradition cubaine, nous trouverons d’autres éléments: un manque de confiance dans le peuple, et donc une incapacité à voir sa force anéantir « l’impossible » (« soyons réalistes, faisons l’impossible », ont déclaré les étudiants parisiens. de 68 et Martí a écrit: « en politique, le réel est ce qu’on ne voit pas »). Fidel, avec sept fusils et douze hommes s’était exclamé : Maintenant nous allons gagner la guerre !

Fidel et les révolutionnaires de la génération du centenaire de Marti ont considéré le marxisme et le léninisme comme une science libératrice et non comme un catéchisme; « Avoir interprété le marxisme-léninisme de manière créative et originale », a déclaré Fidel en 1988, « ne pas avoir été emporté par des dogmes, c’est ce qui nous a conduit à la victoire, c’est ce qui nous a amenés ici. » Cela n’impliquait pas une sous-estimation du caractère scientifique de la doctrine fondée par Marx et Engels, bien au contraire. Fidel insistera toujours sur l’importance de son étude et sur la défense de l’idéologie révolutionnaire. « Les défaites idéologiques », a-t-il déclaré en 1971, « se payent avec des reculs sur la route des révolutions », concept qu’il actualisera en 1988, à la lumière du « désagrégation » idéologique des partis communistes d’Europe de l’Est : « Mais est-ce en abandonnant les principes les plus élémentaires du marxisme-léninisme que le socialisme pourra être perfectionné? »

Karl Marx a essayé de l’enterrer plusieurs fois. Il revient toujours, plus frais qu’avant. Nous, révolutionnaires, luttons contre l’exploitation, la domination, le fétichisme et l’aliénation de l’être humain, caractéristiques actuelles du système étudié et défini par Marx et que conforte la pertinence de ces études. Ceux qui avaient honte dans les années 90 de leur militantisme communiste avaient oublié la relation primordiale et essentielle du marxisme avec la pratique émancipatrice. Fidel a précisé, en 1966, dans une phrase alliant la pensée de Marti au Marxisme et au léninisme : « Le meilleur manuel, notre véritable manuel en matière de révolution, sera le processus révolutionnaire lui-même ».

Les révolutions sont essentiellement internationalistes ou ne sont pas. Ce n’est pas une question de géopolitique, mais de principes. Et cette solidarité – mot qui définit le socialisme – intérieurement et extérieurement, est souvent minée par la désunion doctrinale. Le premier des principes de l’unité internationaliste doit être l’anti-impérialisme et ne peut dépendre de l’évaluation des succès et des erreurs de chaque processus. La révolution cubaine a approfondi l’héritage de Lénine et a contribué à transformer les luttes pour l’indépendance des nations opprimées en luttes anti-impérialistes et anticapitalistes. Pour Ernesto Che Guevara, la contradiction fondamentale de l’époque était entre peuples exploités et peuples exploiteurs, ce qui ne se cachait pas que cette contradiction ne pouvait être résolue qu’en dépassant le capitalisme en tant que système.

Il est vrai que l’avancée du socialisme ne se produit pas uniquement dans les pays qui se fixent consciemment le dépassement du capitalisme, bien que ceux-ci en constituent l’avant-garde. Chaque conquête de la classe ouvrière et des travailleurs, chaque nouvelle victoire de la justice sociale – qu’il s’agisse de l’orientation de genre, raciale, ethnique ou sexuelle, entre autres possibilités – constitue un petit espace de rupture ouvert dans le flanc du capitalisme. Pour ces espaces, toutefois, le progrès n’est pas progressif: le capitalisme ne s’effondre pas seul, il doit être renversé.

Il existe une zone de guerre dans laquelle les révolutionnaires ne se sont pas suffisamment investis au cours du siècle dernier : la bataille culturelle, qui est probablement la plus difficile et la plus décisive à la fois. Il n’y a pas de nouvelle société sans nouvelle culture. Le socialisme, est le triomphe d’une culture de la vie différente ou n’est rien. Je parle de la transformation nécessaire du projet de société, mais aussi du bonheur et du succès personnels, qui sont plus associés dans le capitalisme que d’être soumis, au consumérisme prédateur, à l’individualisme qui détruit les individualités.

Si les bénéficiaires de la justice révolutionnaire ne parviennent pas à changer ce paradigme de la vie – hégémonique dans les films, feuilletons, chansons, dans les pages « sociales » des grands journaux, et en général dans les médias, en bref, dans la culture qui prévaut et qui reproduit les valeurs du système – si l’illusion, mot clé, que les exploités peuvent devenir et vivre comme leurs exploiteurs (l’illusion confirmée par le fait que le miracle de Cendrillon est possible) ne s’effondre pas, ne se reconstruit pas, les révolutions pourront toujours être renversées. Pour cela, il est nécessaire de comprendre que le socialisme doit appliquer les quotas les plus importants de démocratie, mais d’une démocratie différente de celle de la bourgeoisie, qui a réarrangé son caractère libérateur originel à la simple protection de ses élites, une barrière pour le triomphe des dépossédés.

J’ai mentionné le mot magique : illusion. Le capitalisme en vit. Le socialisme ne s’est pas intéressé à ses débuts, car le rêve du ciel l’a transformé en espoir, en une certitude qui n’exigeait que des efforts supérieurs. Il n’était pas nécessaire de paraître si, à la fin on avait conquis l’être. Grosse erreur dans un monde où la vérité est diluée parmi des milliers de fausses pistes, méticuleusement construites et dans lequel les gigantesques obstacles ont retardé, allongé, la réalisation des objectifs. Le socialisme doit être et paraître. Il doit placer sur l’horizon humain individuel – plus petit que celui de l’Histoire, celui de l’Humanité, et donc plus immédiat et plus exigeant – un destin souhaitable et réalisable; mais cela ne signifie pas qu’il brouille les objectifs à plus long terme. Le socialisme doit être prospère, durable, démocratique, d’une manière différente de celle annoncée par le capitalisme. Et c’est à ce moment-là que l’économie réapparaît – ce qui a évidemment été le début de tout – nous apportant l’énigme populaire de l’oeuf et de la poule: qui fut le premier ? Selon le camarade Raul Castro, premier secrétaire du Comité central du parti, c’ est également la condition indispensable à la formation d’une culture anticapitaliste. Sans une économie solide, il n’y aura pas de culture socialiste et si l’on n’avance pas en parallèle dans la construction de la nouvelle culture de la vie, il n’y aura pas à la fin d’économie socialiste.

L’œuvre de Karl Marx, colossale, est incomplète et seule la pratique créative peut élargir les limites de temps. Il n’a pas prévu la construction d’un nouveau monde isolé, pour une île sans grandes ressources naturelles, bloquée et harcelée par le plus grand empire de l’histoire. Mais le socialisme a avancé au XXe siècle en sauvant des îles, libérant des espaces où des opportunités se présentaient, transformant l’impossible en possible. Karl Marx mérite les honneurs, a déclaré Marti, et nous ajoutons : parce qu’il a donné aux faibles, aux pauvres, la science de leur libération.

Comme le disait Fidel : « Sans les traditions de notre pays et les élixirs de la pensée marxiste, notre peuple n’aurait pas pu faire l’énorme avancée qu’il a accomplie, notre pays n’aurait pas pu devenir le premier pays socialiste d’Amérique latine. se libérer du colonialisme espagnol, d’abord pour se libérer totalement de l’impérialisme yankee! »

Cause commune n°8 • novembre/décembre 2018