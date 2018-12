Morning star : La retraite de Macron est tactique – les travailleurs doivent insister pour prendre l’avantage

La décision du président FRANÇAIS, Emmanuel Macron, d’ordonner une suspension de la taxe sur l’essence pendant six mois a été suscitée par d’énormes protestations de rue (gilets jaunes) , ce qui ne veut pas dire qu’il ait compris de quoi il retourne.

Il mobilisera toutes les ressources de l’État pour retourner à la situation antérieure en mai prochain, dans l’espoir d’avoir entre temps détourné et désorganisé les forces déployées contre son gouvernement néolibéral.

Macron se présente comme un phénomène politique tout à fait différent de ses prédécesseurs, un modernisateur transcendant les intérêts particuliers et les partis politiques à l’ancienne – une réincarnation virtuelle du populiste souriant et désinvolte, Tony Blair, qui semblait autrefois susceptible de gouverner aussi longtemps qu’il le souhaitait.

Blair avait la particularité avantageuse d’être soutenu par le parti travailliste mais sans être attaché aux principes ni à l’histoire de ce parti.

Margaret Thatcher a expliqué que son héritage politique était repris par Blair et le New Labour, qui devait au moins autant son programme à celui des conservateurs qu’à la défense traditionnelle des droits des hommes, des femmes, des personnes des minorités ethniques et des droits des personnes handicapées.

La convergence politique qui a été celle de ce nouveau parti travailliste avec les conservateurs a désormais un écho en France, Macron émergeant de l’obscurité en tant que ministre du gouvernement en décomposition du président du Parti socialiste, François Hollande, a prétendu représenter une nouveauté politique en appelant aux membres du PS, à la principale opposition conservatrice et au bloc néolibéral. émergents d’autres domaines, du secteur des entreprises et de diverses personnalités.

Balayant tout devant lui dans La République en Marche, la lune de miel de Macron avec l’opinion publiquer n’a pas duré aussi longtemps que celle de Blair avant que ce dernier ne l’ait enterrée sous les innombrables cadavres de civils irakiens.

Macron a, à l’instar de son prédécesseur, a manifesté son mépris pour le mouvement syndical.

Tandis que Blair se vantait du fait que son gouvernement était celui qui instauraitl des limites les plus répressives en matière de syndicalisme en Europe occidentale, Macron s’attaqua à réduire le droit du travail, à réduire l’influence des syndicats et à imposer la marchandisation, la concurrence et les appels d’offres obligatoires dans les chemins de fer publics de la SNCF.

La justification de Blair était que, si un traitement «ferme» des syndicats britanniques pouvait rallier le vote des conservateurs et des libéraux au parti travailliste, les syndicalistes et les socialistes du parti travailliste n’auraient nulle part ailleurs où aller.

Cette logique a complètement disparu lorsque Blair et ses partisans ont perdu cinq millions de voix du Parti travailliste, ainsi que les parlements de Westminster et de Holyrood et même la majorité générale du parti travailliste à Cardiff Bay.

La perte du leadership du parti travailliste pour la première fois depuis des décennies au profit d’un socialiste a été le résultat le plus marquant.

.S’il est peu probable que la république en Marche, fabriquée à l’image de Macron, élise en réalité un socialiste, des forces de gauche existent encore dans le PS, le Parti communiste (PCF) et la France Insoumise (France Unbowed), dirigée par Jean-Luc Melenchon, ainsi que d’autres formations plus petites.

Macron se sentait suffisamment confiant pour dénoncer comme des «voyous» les meneurs qui ont riposté contre les brutalités policières, en particulier alors que la dirigeante fasciste Marine Le Pen jetait le poids de son mouvement derrière les gilets jaunes.

Cela convenait à la fois à l’élite néolibérale de Macron et aux forces d’islamophobie de Le Pen et à la création de boucs émissaires pour identifier les manifestants à la menace fasciste, mais les militants de gilets jaunes interviewés par les médias ont rejeté l’étreinte de Le Pen.

Tous les partis de gauche ont soutenu les manifestations, de même que le syndicat militant de la CGT.

Le nouveau dirigeant du PCF, Fabien Roussel, a exhorté les gilets jaunes à former un «front uni» avec les syndicats, rappelant les événements survenus il y a 50 ans, lorsque 10 millions de travailleurs français s’étaient mis en grève, entraînant une augmentation de 35% du salaire minimum.

Si les victimes du néolibéralisme s’unissent pour s’opposer à Macron et à l’élite, les travailleurs français ne doivent pas nécessairement se boner à exiger une limitation des prix inabordables du carburant.