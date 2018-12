Sans-abris : 143 000 personnes sans domicile fixe en France

Hier j’ai tenté de suivre les débats sur les diverses chaînes sur les gilets jaunes, je ne sais pas si ceux qui étaient sur le plateau étaient ou non représentatif mais ce qui m’a frappé c’est la manière dont les journalistes, les députés ou ministres de la majorité les noyaient littéralement de parole, ne leur laissant pas s’exprimer alors que leur parole était simple, directe… Cette logghorrée de Marlène shiappa était celle de toutes les autres représentantes de Lerm, il s’agissait de les étouffer sous la légalité, la compétence et le respect de la république et de leur interdire d’exprimer le fond du problème: la violence que cette société exerce contre un nombre grandissant d’individus. Notons le refus de toute présence communiste sur les plateaux pour que le tête à tête entre les animaux malades de la peste se poursuive et que l’âne soit bien condamné au profit du roi lion. Toujours absent par parenthèse, aux côtés des CRS mais méprisant ceux qui tentent d’exprimer leur souffrance et le font dans leur quasi totalité dans le calme et la dignité. (note de danielle Bleitrach)