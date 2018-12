Cherche-t-il les pleins pouvoirs ou la mégalomanie des pouvoirs des monopoles financiarisés.

Et si Macron était encore plus mégalo qu’il n’y parait… Non seulement il est en train de tout organiser en vue d’un rapport de forces qui cherche le massacre avec un rendez-vous parodique: « qu’ils viennent me chercher à l’Elysée! », mais il se paye le luxe d’un conflit avec le Sénat. Comme s’il s’agissait d’un défi de voyou supprimant tous les corps intermédiaires et ne gardant plus que sa garde prétorienne.

Pourquoi ce conflit avec le sénat, on a insisté sur la colère depuis l’affaire Benalla, mais en fait ne s’agit-il pas d’aller vers une réforme de la constitution qui supprime le contre pouvoir des notables (hypothèse déjà envisagée après mai 68 et l’appel à Massu par De Gaulle qui a quitté le pouvoir après l’échec du référendum supprimant le sénat). Le pouvoir des monopoles financiarisés va vers la dictature et cela se voit non seulement en France mais sur toute la planète…

La clé de tout cela est dans le cancer financier qui pèse de plus en plus lourdement sur la dite planète, à la recherche de profits, il peut jusqu’à aller provoquer des émeutes de la faim en spéculant sur la nourriture… Et cette crise qui à la fois s’appuie sur les crises conjoncturelles de surproduction et inaugure une nouvelle forme a pris son essor en 2008. Ce cancer financier n’est pas ce libéralisme qui théoriquement serait contre l’Etat, il a au contraire plus que jamais besoin d’un état dictatorial qui assume les dettes de ce capital financier à la recherche de profits spéculatifs, l’énergie, les armements, le trafic des êtres humains. Ce cancer financier instaure partout un pouvoir capricieux qui obéit à ses seuls ordres, comme au Brésil, comme aux Etats-Unis.

La mégalomanie de Macron ira jusqu’au massacre tant elle veut détruire tout ce qui gène l’exercice direct des monopoles financiarisés.

Danielle Bleitrach

