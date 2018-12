Ziouganov: « Le peuple russe voit de plus en plus clairement : qui sont nos amis,qui sont nos adversaires et qui sont nos ennemis »

Le 4 décembre, avant la séance plénière de la Douma d’Etat, le président du Comité central du Parti communiste, Guennadi Ziouganov, s’est adressé aux journalistes.Il s’agit là d’un important article traduit par Marianne pour Histoire et societe. Notre secrétaire Fabien Roussel a défini de grandes priorités pour notre parti communiste français. Défendre le pouvoir d’achat et lutter contre l’évasion fiscale des oligarques français, mais aussi la paix et ce qui se passe actuellement en Europe, du côté de l’Ukraine, comme au G20 est à ce titre essentiel. les gouvernements d’Europe, dont le nôtre, subissent la pression de leurs peuples, se réfugier dans la guerre est dans leur logique. (note de Danielle Bleitrach et traduction de Marianne Dunlop)

«À mon avis, l’incident survenu dans le détroit de Kertch était une provocation organisée des services spéciaux de l’Ukraine de Bandera sous la direction de la CIA, avec des conséquences de grande portée. Mais surtout, la tâche était de perturber les négociations entre Poutine et Trump, qui devaient se dérouler dans le cadre du G20. Et ils ont réussi ».

«La tâche était de gonfler la vague de russophobie et elle acquiert aujourd’hui un caractère tout simplement menaçant. Ils se sont également fixé pour tâche d’instaurer la loi martiale. Une loi martiale comme personne n’a jamais instauré, dans un nombre limité de régions. Précisément dans les régions adjacentes à la Fédération de Russie, dans lesquelles la grande majorité des habitants entretient des liens étroits avec notre population. Et ils parlent tous couramment le russe », a noté le chef du Parti communiste.

«Je considère que c’est un crime qui divise le monde russe, ce qui est totalement inacceptable. Mais leur objectif le plus important c’est que Porochenko et ses complices espèrent rester au pouvoir en repoussant voire en bloquant les élections « .

«À mon avis, les actions de nos services militaires et spéciaux étaient absolument raisonnables et professionnelles. Et ce n’est pas un hasard si Poutine a déclaré que s’ils avaient agi différemment, ils auraient dû être traduits en justice. Je suis d’accord avec lui », a souligné le chef du Parti communiste.

«Ils tentent également d’occulter l’un des événements les plus importants de la réunion du G20. Pour la première fois, les trois dirigeants russes, chinois et indiens ont mené des négociations approfondies sous les yeux du monde entier et mis au point une politique commune. Je pense qu’une telle alliance tripartite dans le contexte des politiques agressives de l’OTAN et de la conduite indigne de M. Trump est le principal facteur de stabilisation dans le monde d’aujourd’hui « , a déclaré G.A. Ziouganov.

«À mon avis, le comportement de M. Trump est particulièrement dangereux. Cette personne est absolument imprévisible. Il essaie de briser toutes les mesures de sécurité développées par les pays au cours des 50 dernières années. Et Trump n’assume même pas son comportement. Un jour, il accepte la rencontre et le lendemain sur Twitter, il l’annule. Cela signifie qu’il n’est pas une personne indépendante. Et une telle personne est à la tête de l’un des plus grands pays dotés d’armes nucléaires au monde », a déclaré avec amertume le chef des communistes russes.

«À cet égard, le renforcement et l’interaction des pays dans le cadre des BRICS acquièrent une signification particulière pour nous tous. Et un caractère spécial. Nous avons un taux de croissance assez élevé, un excellent potentiel. Et si la Fédération de Russie et notre gouvernement réalisent l’appel de Poutine sur la nécessité d’atteindre le rythme du développement mondial, d’entrer dans les cinq premiers pays du monde et de tout mettre en œuvre pour vaincre la pauvreté et passer aux nouvelles technologies, nous avons de grandes perspectives dans les cinq à sept prochains années de rattraper les Américains et les membres de l’OTAN dans leur potentiel. Ce qui sera l’action la plus importante au monde qui sauvera la planète de nouvelles provocations », a souligné le chef du Parti communiste.

«En général, je pense que notre gouvernement et le« parti du pouvoir »devraient se comporter de manière plus responsable et cohérente dans cette situation. Tout d’abord, il est nécessaire de déclarer au monde entier que nous ne tolérerons absolument pas les tentatives visant à attirer l’Ukraine au sein de l’OTAN. Nous pensons qu’il s’agit de la plus grande menace pour notre sécurité au cours des dernières années. Parce que l’abolition du traité sur les missiles à courte et moyenne portée signifie que si l’Ukraine est intégrée à l’OTAN, tous les centres de contrôle de la Fédération de Russie seront sous le feu des armes et pourront être annihilées en quelques minutes. Aucun pays qui se soucie de la sécurité de ses citoyens ne peut être d’accord avec cela», a déclaré G.A. Ziouganov.

«Par conséquent, nous devons déclarer officiellement aujourd’hui à l’ensemble de l’Europe, aux membres de l’OTAN et à ceux qui ont pris le pouvoir en Ukraine, que nous ne le tolérerons pas. Nous utiliserons toutes les mesures à notre disposition pour empêcher cela. Le pari sur l’oligarchie en Ukraine a complètement échoué. La tentative de garder Ianoukovitch était vouée à l’échec, la tentative de flirter avec Porochenko a non seulement échoué, mais a en fait encouragé les provocations que nous voyons actuellement », a noté GuennadiAndreevich.

«Nous devons déclarer directement qu’un gouvernement nazi et Banderiste siège à Kiev aujourd’hui. Que le pouvoir a été pris illégalement en Ukraine. Ce sont des gens qui organisent des provocations et qui sont des complices de la CIA, qui incitent à la guerre en Europe », a déclaré G.A. Ziouganov.

«L’Europe devrait connaître parfaitement notre politique, notre position et nos évaluations sur tous ces actes. Nous devons tout faire pour avoir un contact direct avec les citoyens du pays [l’Ukraine]. Je crois que le président et les membres du gouvernement, les personnalités les plus influentes, devraient s’adresser chaque semaine aux citoyens ukrainiens afin que ce pays et ses habitants soient amicaux et proches de nous. Nous entretenons avec eux des liens étroits et séculaires. Nous sommes prêts de toutes les manières à développer tous les types de relations – économiques, culturels, commerciaux et personnels, familiaux ».

«À cet égard, il est nécessaire de prendre immédiatement une décision sur la possibilité et la facilité pour tout citoyen ukrainien de recevoir la citoyenneté russe. En outre, sans perdre la citoyenneté de l’Ukraine. Cela doit être fait rapidement, avec compétence et de manière très efficace. Dans ce contexte, nous devons reconnaître les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Ils ont été les premiers à se révolter contre le gouvernement nazi-Bandera, ils ont été les premiers à nous protéger de l’invasion de l’OTAN. Ils ont été les premiers à se redresser de toute leur taille.

Je considère comme totalement inadmissible la poursuite des bombardements dans les républiques de Donetsk et de Lougansk. Il est nécessaire de déclarer officiellement que nous allons prendre, y compris les mesures indispensables pour protéger nos amis et concitoyens des Républiques populaires. Du point de vue financier et économique, il est nécessaire de charger le gouvernement d’organiser des contacts étroits de toutes les régions de la RDP et de la LPR avec nos principaux centres de production industrielle. Ces deux républiques ont un grand potentiel. Lamain d’œuvre y est formidable et bien formée. Ils sont capables de travailler efficacement sans attendre aucune aide. Mais pour cela, il est nécessaire de rétablir la coopération, qui a toujours existé avec ces régions. Cela ne viole aucun des accords de Minsk ou autres ».

«Et nous devons arrêter la querelle, qui continue sans fin comme un mauvais vaudeville sur un certain nombre de chaînes consacrées aux problèmes de l’Ukraine. Si la même querelle était organisée dans une famille ou une équipe, tout le monde se sauverait au bout de deux semaines. Au lieu de trouver une solution, au lieu de répondre aux questions, ils organisent des scènes de ménage qui dénigrent les relations séculaires avec le peuple ukrainien. C’est absolument inacceptable et contre nature », a déclaré GuennadiAndreevich.

«Nous pensons qu’il est très important d’empêcher l’invasion de la cinquième colonne, qui se sent aujourd’hui très bien chez elle à l’intérieur du pays. En fait, le gang libéral qui a vendu le pays dans les années 90 tente maintenant de se venger. Cette vengeance se voit dans la « réforme » des retraites, qui est absolument indigne et provoque la révolte des citoyens. Et aussi dans la loi sur les travailleurs indépendants. Quand une personne survivant à peine, doit soudainement payer des impôts. Et également dans les tentatives de suppression des MUP et des GUP, qui permettent de gérer normalement les villes et les villages. D’autre part, tout doit être mis en œuvre pour concrétiser le message du président et constituer un budget de développement », a souligné le dirigeant du KPRF.

«Pour cela, nous avons préparé des lois. Notre équipe est prête à les appliquer réellement. La question des Kouriles est la plus grande menace pour la situation à l’intérieur du pays. La question des îles a été résolue le 2 septembre 1945. Ce jour-là, le Japon a signé l’acte de reddition. L’Allemagne a également signé un acte de capitulation. Nous avons fait la guerre à l’Allemagne pendant quatre ans. Perdu 27 millions de nos meilleurs fils et filles. L’Allemagne n’a réclamé aucun traité de paix. Reddition signifie que vous avez capitulé et accepté les conditions de la reddition. Le Japon a accepté. Par conséquent, toute revendication sur une île ou un détroit est absolument illégale », a déclaréZiouganov.

«Si quelqu’un pose une telle question, posez-lui une autre question:« Combien de temps les Américains resteront-ils à Okinawa? » Eliminez toutes les bases de votre pays. Et nous examineronsalors ces problèmesdans de nouvelles conditions. Mais tenter de s’emparer de ces îles avec les Américains signifie vouloir bloquer les détroits libres de glace à notre flotte et faire en sorte que la mer d’Okhotsk ne soit pas interne, mais externe, ets’accaparer les énormes ressources dont elle dispose. Et déstabiliser complètement la situation politico-militaire en Extrême-Orient et en Asie. Aucun gouvernement ne peut aller dans ce sens. Par conséquent, les petits jeux de certains membres du gouvernement avec les dirigeants japonais dans ce contexte sont totalement inacceptable », estime le chef du Parti communiste de la Fédération de Russie.

«Le gouvernement et Poutine au cours de la prétendue » réforme « des retraites ont déjà perdu 20% de la confiance du public. S’ils acceptent néanmoins ces exigences illégales sur les îles Kouriles, ils perdront tout le reste et déstabiliseront la situation politique dans le pays ».

«Nous pensons que le processus de prise de conscience a commencé aujourd’hui. Tout le monde sait qui est ami, qui est adversaire et qui est ennemi. Par conséquent, marquez clairement votre ligne. Consolidez la société. Développez les nouvelles technologies. Et rappelez-vous une simple vérité historique. Les gagnants sont ceux qui disposent de trois éléments principaux: la technologie moderne, une main d’œuvre bien formée et la volonté politique ».

«Sans volonté politique dans les nouvelles conditions, aucun problème ne peut être résolu. Et vous ne remporterez aucune victoire ni aucun succès. Faites preuve de volonté, appuyez-vous sur les opinions de tous les citoyens, ainsi que sur notre histoire victorieuse. Et vous obtiendrez le résultat souhaité: une société de paix, démocratique et un programme social qui permettront à tous de vivre dans la dignité et la paix dans un pays très respecté », a résumé le dirigeant duKPRF.

