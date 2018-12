Soutenir un jeune cinéma , contribuer à la formation des militants communistes, aller en Hongrie parler de notre Congrès

Un ami qui a su qu’une octogénaire avait été tuée dans la manif du premier décembre à Marseille m’a aussitôt dit son inquiétude et il est vrai que j’ai toujours rêvé de mourir d’une balle perdue dans une révolution victorieuse, mais il semble que comme nous tous j’ai encore certaines choses à accomplir…

Parfois l’envie me prend de prendre ma retraite mais toujours la vie me sollicite… Hier j’ai pris mon billet pour Budapest, un jour de l’an en toute amitié,avec cette cuisine hongroise que j’aime tant, des discussions à n’en plus finir pour tenter d’expliquer notre congrès, mais aussi ce mouvement qui secoue la France à mes camarades hongrois… C’est un peu injustifié, mais nous Français jouissons d’un certain prestige en Europe centrale et en Russie… Si le parti communiste Français redevient lui-même et si le peuple français reprend la Bastille, l’Europe entière se sent rajeunir de cet air de liberté qui donne à tous le vertige, même et surtout dans le pays d’Orban… cela dit en ce moment, il est impossible d’atteindre l’aeroport de Marignanne, les routes sont coupées par des barrages des gilets jaunes… Comme les supermarchés sont vidés et les poste à essence ont des queues ininterrompues…

ce matin en allant chercher mon pain, je rencontre la jeune épouse d’un policier du quartier… Elle me dit que son mari est très inquiet… on lui a changé ses horaires, il ne sait pas pourquoi… Il doit rester jusqu’à 23 heures… Elle me dit que son mari et ses copains disent qu’ils ne se laisseront pas massacrer, ils tireront s’il le faut… je l’incite au calme mais elle me dit qu’un policier est dans le coma, ce à quoi je lui signale que la seule morte l’a été par une grenade lacrymogène qui a été envoyé vers un 4e étage… Elle me répète ce que dit son mari et ses copains, ils n’ont aucune envie de se faire trouer la peau pour Macron et ce gouvernement d’irresponsables, qui sont pour les riches, mais il y a des gens qui cherchent à tuer des flics et même si c’est interdit il sont prêts à tirer pour se défendre… je la connais elle et son mari, ils ne sont pas d’extrême-droite au contraire, mais incontestablement ils ont peur et ils disent que tout cela va mal terminer.