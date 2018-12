L’unique victime du jour de colère, alors que l’on cherche à justifier la répression

Alors que tout est fait pour effrayer les petits bourgeois et leur faire croire que ceux qui revendiquent le droit de vivre dignement en veulent à leurs biens et à ceux de la nation, la réalité est bien différente.

Née en juillet 1938 et de nationalité algérienne, et si l’on encroit les photos portant un voile, une femme est morte, c’est la seule victime fort heureusement de cette journée de colère du premier décembre 2018.«La dame était en train de fermer ses volets pour éviter les fumées de bombes lacrymogènes et en a reçu une en pleine face», a assuré à l’AFP Salim Moussa, avocat d’une amie de la victime qui habite l’immeuble en face, le projectile qui l’a touché est bien une bombe lacrymogène. Elle habitait dans ce quartier Noailles dans lequel Il y a eu recemment une dizaine de pauvres gens enfouis sous les ruines, sans que personne soit encore inculpée. Transportée à l’hôpital de la Timone puis à l’hôpital de la Conception, elle y a été opérée mais est décédée « d’un choc opératoire », a déclaré le procureur de la République à Marseille, Xavier Tarabeux.

Je ne sais pas combien il y a de militants d’extrême-droite au sein de gilets jaunes et ce que je lis de leurs revendications ne me paraît pas correspondre au programme de madame le pen(1) Je sais que tous les policiers ne sont pas plus des sympathisants de l’extrême-droite, mais là en revanche je sais que certains comportements ne sont pas exempts de ce racisme. Donc je m’interroge sur la manière dont une grenade lacrymogène a pu atterrir dans une fenêtre du quatrième étage alors qu’une vieille dame voilée fermait ses fenêtres. A ce que j’ai cru comprendre mes doutes sont partagées par sa famille et son voisinage.

Comme je m’interroge sur la brutalité de la répression policière sur les lycéens, et je me demande si ces « foces de l’ordre » n’ont pas tendance à faire payer aux jeunes les raclées qu’ils se sont pris du côté des gilets jaunes. La manière dont la police a été mal gérée par le pouvoir comme si celui-ci voulait aboutir au scnario de la mise en évidence des casseurs a aidé à faire monter peur et colère dans les rangs des forces dites de l’ordre.

Si l’on ajoute à ces exactions bien réelles, la provocation d’un gouvernement qui croît qu’un moratoire sur les taxes, en espérant que la colère retombera après cet effet d’annonce qui ne répond en rien ni à la colère, ni aux aspirations au changement profond du pays, tout semble fait pour accroître la tension.(2)

Que cherchent-ils exactement ? Créer les conditions d’un affrontement sanglant?

Comme sur le plan international on mesure bien à quel point les forces impérialistes, dont notre gouvernement ne sont pas éloignées de la guerre, y compris nucléaire, au niveau de chaque nation impérialiste face à la colère populaire, tous les jours le recours à la répression, la volonté de monter l’armée et la police contre les couches populaires qui réclament leur droit est de plus en plus attisée… L’enjeu est bien d’effrayer le petit bourgeois face aux « classes laborieuses, classes dangereuses ».

Une seule réponse l’unité dans les luttes…

danielle Bleitrach

PS. Par parenthèse, on peut se féliciter que le congrès du PCF ait créé les conditions pour que ce parti prenne la pleine mesure de ce à quoi nous sommes confrontés et joue son rôle de rassemnleur autour de revendications légitimes, sans s’arrêter à des clivages idéologiques qui sont souvent ceux de la petite bourgeoisie..

(1)Non seulement celle-ci ne veut pas le rétablissement de l’iSF, ni une augmentation du SMIC mais elle s’obstine à réintroduire la question des immigrés qui ne semble pas à l’ordre du jour.

‘2) selon un article du Point, l’ONU s’inquiète de la manière dont la France utilise la répression policière :

.https://www.lepoint.fr/societe/violences-policieres-l-onu-met-la-france-a-l-amende-15-05-2016-2039508_23.php?fbclid=IwAR0xhfuSwlu2X59ZNxv_YypW6jFTSX51DhlXy5yR_mnOVjRlT2d_LziLSGY#xtor=CS2-238

