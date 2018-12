Communiqué de presse du PCF – Parti Communiste Français

Après plusieurs semaines de mobilisations intenses partout en France, le Premier Ministre vient d’annoncer la suspension des hausse de taxes sur les carburants.

Ces annonces sont clairement insuffisantes face à un peuple qui souffre de ne pas pouvoir boucler ses fins de mois. Les revendications sont pourtant claires : il faut plus de mesures pour le pouvoir d’achat et cela ne peut passer que par une augmentation des salaires et des pensions.

Non seulement un moratoire ne changera pas la vie des français, mais pire elle serait aggravée puisque le Premier ministre menace qu’une telle mesure serait suivie d’une dégradation des services publics. Voilà la preuve que le gouvernement est complètement coupé des réalités du quotidien.

Edouard Philippe n’entend que de l’oreille droite. Il est temps qu’il se mette à écouter des deux oreilles.

Les communistes resteront mobilisés et accentueront leur campagne pour une meilleure répartition des richesses, plus de pouvoir d’achat et de services publics dans les villes comme à la campagne, pour taxer le capital et le rétablissement de l’ISF, et la hausse de 200€ net du SMIC.