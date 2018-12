La Chine empêchera les grands fraudeurs de quitter le pays

Source: Global Times Publié le: 2018/12/3 22:48:40 traduction de J.J et DB pour histoire et societe)

La Chine intensifiera ses efforts pour lutter contre les infractions fiscales majeures à partir de janvier 2019 en empêchant les personnes qui n’ont pas payé les taxes accumulées de l’ordre de 100 000 yuans (14 526 dollars) de quitter le pays.

Selon une circulaire publiée sur son site officiel, l’administration d’Etat des impôts a ramené de 1 million de yuans à 100 000 yuans le montant des affaires d’infractions fiscales malhonnêtes majeures.