Répondre à la souffrance et tracer une perspective politique

l

Dire d’abord qu’un mouvement qui pose la question sociale et les souffrances du monde du travail au cœur de ses revendications concerne les communistes et qu’il était juste que Ian Brossat et Fabien Roussel aillent inaugurer le dialogue. Et qu’il le fassent sans mettre leur drapeau dans la poche pour mieux rassembler. Si tu ne sais pas quoi faire, regarde ce que fais ton ennemi: le silence total sur la manifestation de la CGT du premier décembre, alors qu’une large publicité est faite sur le vandalisme avec et en marge des gilets jaunes, témoigne de la peur intense du capital et de son pouvoir de la convergence. Donc il faut au contraire la favoriser. Comment?

Il faut sans doute prendre le mouvement des gilets jaunes comme un symptôme et non comme le moment de la « lutte finale », la révolution elle-même. Ce mouvement spontané est un symptôme d’un ébranlement en profondeur des superstructures de notre société, institutions, représentations, le signe que ceux d’en bas ne reconnaissent plus la légitimité de ceux d’en haut à des titres divers… mais surtout parce qu’il leur est impossible de vivre ainsi… Il y a dans ce mouvement le refus de la contrainte de ce que l’on veut leur faire porter injustement : la menace sur la planète, mais aussi le poids d’une transformation des sciences et des techniques au seul profit des riches. L’idée qu’ils ne sont pas la cause de ce qui va mal, de ces menaces sur leur emploi au nom de la modernité, en même temps que le refus de l’impôt injuste, la révolution informationnelle, la mondialisation capitaliste sur le socle égalitaire français.

Les communistes où qu’ils soient, militants, députés, doivent s’employer à soulager la souffrance exprimée : la proposition d’une motion de censure du gouvernement va dans ce sens là, comme les revendications immédiates de l’abrogation de la taxe, du rétablissement de l’ISF et des 200 euros d’augmentation du SMIC.

Il faut à la fois être très concret et penser la situation dans une distance qui est celle des révolutionnaires.

Les communistes doivent pouvoir se situer comme Marx lui-même dans l’événementiel mais aussi dans le temps de l’Histoire, la dimension de classe est celle qui permet cette articulation. Il n’y a pas qu’une pédagogie à mettre en œuvre face au mouvement qui pose la question sociale, il faut aussi se nourrir de ce mouvement. Un exemple: il a été bien des fois noté la présence des femmes dans ce mouvement, cela doit enrichir le féminisme qui est le nôtre, nous avons souvent vu les femmes comme des victimes, en particulier sur le plan sexuel, mais les femmes sont aussi des combattantes contre la misère, les emplois précaires, elles ont de la force, le sociétal ne s’oppose pas à la question sociale, il s’en nourrit. Un autre exemple, au risque d’en choquer beaucoup, je ne vois pas plus de fascistes racistes chez les gilets jaunes que parfois chez certains qui se prétendent d’extrême-gauche et dont les obsessions antisémites rejoignent celles d’un Dieudonné. La confusion n’épargne malheureusement personne, c’est ça aussi l’affaiblissement du PCF et plus généralement des organisations de classe… L’émergence des gilets jaunes a plutôt assaini la situation malgré les tentatives de récupération de la famille Le Pen, ce n’est pas qu’ils soient tous des militants anti-racistes, mais là encore placer la question sociale et les responsabilités du capital, au cœur des revendications a des effets bénéfiques…

Il y a dans toute l’Europe une course de vitesse qui est lancée face à cette colère populaire, se laisser diviser par le capital qui a toujours eu recours au fascisme ou s’emparer de ce que ce mouvement a de révolutionnaire… Il n’y a pas d’autre attitude possible que celle des dirigeants actuels du PCF, de la direction de la CGT, renforcer les convergences.

Le soutien au mouvement des gilets jaunes de Fabien Roussel et de Ian Brossat a le mérite de se situer à la fois dans l’actualité de catégories sociales en souffrance, entamer le dialogue, proposer des actes politiques dans le cadre de la loi de finance, du vote du budget, d’inciter les communistes parfois réticents au dialogue, par là déjà viser à construire une conscience de classe avec une perspective socialiste et ça c’est sur le long terme, celui du parti communiste nécessaire.

Ce qui ne signifie pas que les gilets jaunes soient déjà cette force qui va vers le socialisme et que l’on puisse gommer toutes les contradictions qui peuvent traverser un mouvement dans une France où le PCF est aussi affaibli. Cela marque un potentiel à construire. L’urgence est de construire un parti apte à répondre à des exigences et à une souffrance sociale, la question esquissée au 38e Congrès.

Danielle Bleitrach

La méthode de Marx dans la contribution à la critique de l’économie politique:

Le résultat général auquel j’arrivai et lequel, une fois obtenu, me servit de fil conducteur dans mes études, peut brièvement se formuler ainsi. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté ; ces rapports de production correspondent à un degré de développement donné de leurs forces productives matérielles. L’ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base réelle, sur quoi s’élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociales déterminées. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le procès de vie social, politique et intellectuel en général. Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine la réalité ; c’est au contraire la réalité sociale qui détermine leur conscience. À un certain stade de leur développement les forces productives de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou, ce qui n’en est que l’expression juridique, avec les rapports de propriété à l’intérieur desquels elles s’étaient mues jusqu’alors. De formes évolutives des forces productives qu’ils étaient, ces rapports deviennent des entraves de ces forces. Alors s’ouvre une ère de révolution sociale. Le changement qui s’est produit dans la base économique bouleverse plus ou moins lentement ou rapidement toute la colossale superstructure. Lorsqu’on considère de tels bouleversements, il importe de distinguer toujours entre le bouleversement matériel des conditions de production économiques — qu’on doit constater fidèlement à l’aide des sciences physiques et naturelles — et les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref, les formes idéologiques sous lesquelles les hommes deviennent conscients de ce conflit et le mènent à bout. De même qu’on ne juge pas un individu sur l’idée qu’il se fait de lui, de même on ne peut juger une telle époque de bouleversement sur sa conscience de soi ; il faut, au contraire, expliquer cette conscience par les contradictions de la vie matérielle, par le conflit qui existe entre les forces productives sociales et les rapports de production. Une société ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu’elle est assez large pour contenir, et jamais de nouveaux et supérieurs rapports de production ne se substituent à elle avant que des conditions d’existence matérielles de ces rapports aient été couvées dans le sein même de la vieille société.

Publicités