Espagne : l’extrême droite entre en force au Parlement régional d’Andalousie

Les militants du parti d’extrême droite Vox célèbrent le résultat de l’élection régionale andalouse, le 2 décembre, à Séville (Espagne). MARCELO DEL POZO / REUTERS

Un petit parti d’extrême droite, Vox, a fait, dimanche 2 décembre, une entrée en force au Parlement d’Andalousie, remportant douze sièges aux élections régionales. Cela met fin à la domination de la gauche dans cette région du sud de l’Espagne gouvernée depuis trente-six ans par le Parti socialiste (PSOE).

Après dépouillement de plus de 99 % des bulletins de vote, le PSOE enregistre le pire résultat de son histoire en Andalousie, une région méridionale de 8,4 millions d’habitants. Il tombe de 47 à 33 sièges (sur 109). Son allié naturel, Adelante Andalucia (En avant Andalousie), variante locale de Podemos (gauche radicale), ne remporte que 17 sièges. Cela ne lui suffira pas pour parvenir à la majorité absolue de 55 sièges et donc pour former un gouvernement.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi L’Andalousie, test grandeur nature pour Pedro Sanchez

C’est la première fois qu’un parti d’extrême droite entre dans un Parlement régional depuis le rétablissement de la démocratie en Espagne après la mort du dictateur Francisco Franco en 1975. Vox, opposé à l’immigration illégale et à l’indépendantisme catalan, a dépassé les prévisions des sondages qui le créditaient au mieux de cinq sièges.

« Les Andalous ont fait l’histoire (…) et se sont débarrassés de trente-six ans de régime socialiste », a lancé son chef Santiago Abascal, en célébrant son « triomphe ». Avant même la publication des premiers résultats, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national avait adressé dans un tweet « ses vives et chaleureuses félicitations »à ses « amis de Vox ».

Aucune alliance exclue à droite

A droite, les conservateurs du Parti Populaire (PP) ont remporté 26 sièges, sept de moins qu’aux précédentes régionales en 2015, malgré tous les efforts de leur nouveau chef, Pablo Casado, qui a succédé à l’ancien premier ministre Mariano Rajoy à la tête de la formation cet été. Pablo Casado a réclamé, dimanche soir, la direction du gouvernement régional pour son parti et il a aussi demandé au chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sanchez, de convoquer des élections.

En revanche le parti libéral Ciudadanos (centre droit) a bondi de 9 à 21 sièges mais sans toutefois parvenir à dépasser le PP. « Le changement l’a emporté aux élections andalouses, s’est écrié son chef, Albert Rivera. Le “sanchisme” en a pris un coup, maintenant il s’agit de le couler dans les urnes. »

Mathématiquement, en s’alliant à Vox, les deux partis de droite auraient une majorité de gouvernement avec 59 sièges. Aucun n’a exclu cette alliance sans précédent.

La débâcle du PSOE en Andalousie est un camouflet pour Pedro Sanchez qui gouverne l’Espagne depuis six mois à peine avec une minorité de 84 sièges sur 350 à la chambre des députés. Il devrait convoquer des législatives dans l’année qui vient, sans doute après les élections municipales, régionales et européennes de mai 2019.