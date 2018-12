la question de la formation des militants communistes est très importante.

En fait elle revient à poser ce qui a été à la base de leur congrès. Officiellement c’est la question de l’effacement du parti communiste, mais derrière cette question il y en a une autre qui n’a pas été esquissée parce qu’elle risquait de rompre des formes d’unité encore fragiles; à savoir est-ce que la présence du parti communiste dépend de ses résultats électoraux ou s’agit-il de construire un parti révolutionnaire?

Pour un grand nombre de communistes qui ont intégré les affirmations de la mutation, non seulement il s’agit de s’adapter, mais comme la révolution n’aura pas lieu et même que la plupart d’entre elles n’ont mené nulle part, surtout la révolution soviétique et celle de la Chine, qu’elles portent le totalitarisme, la seule utilité du parti c’est d’avoir des élus qui rendent le sort des « pauvres » moins dur. On conçoit qu’une telle vision à peu près dominante rende l’étude des grands classiques du marxisme, à commencer par Marx lui-même un tantinet dépassé.

Ce positionnement part d’une analyse du mouvement du monde et de la société française que ne désavouerait pas le défunt Michel Roccard sous l’influence du PSU dans lequel le sociétal a remplacé la question sociale et les droits de l’homme à la mode des sociaux démocrates ont remplacé l’idée même d’impérialisme.

Ces questions là sont aussi devant nous et soustendent partout la politique de formation, l’organisation des débats que chaque fédération, chaque section sa mener. On mesure très bien l’importance aujourd’hui face à un mouvement comme les gilets jaunes et face aux élection européennes, la clarification de ce que nous avions défini comme « le socialisme à la française », à savoir une articulation entre mouvements de masse et élections pour la conquête du pouvoir qui nous permettrait d’éconmiser « la dictature du prolétariat ».

par parenthèse je n’ai pas très bien compris si notre objectif restait le socialisme à la française ou si on pensait soit s’énonmiser le passage au socialisme sous prétexte que le communiqsme était d’actualité et plus prosaïqement parce que nous pensions qu’il était hors de notre portée et que le capital était trop puissant, le fait est qu’il faudra bien avancer sur ces questions.

Pour revenidquer un tel socialisme, il y avait l’existence d’un puissant camp socialiste et une montée en puissance en particulier à la Libération, sous l’influence du conseil national de la résistance et des communistes d’un modèle français avec des nationalisations de secteurs clés, de la planification et des conquetes sociales dont la plus exemplaire était la sécurité sociale. Tout cela on le conçoit a suvi des atttaques s’est transformé, mais il est faux d’en conclure à l’inexistence d’une classe ouvrière, du primat du soiétal sur le social et donc de l’idée que le marxisme ne répondrait plus à notre temps. Comme il est bon de relire les textes fondamentaux sur l’impérialisme et faire écho de tout ce qui se travaille sur la questions dans les partis communistes.mais en ce qui concerne la formation des militants, je voudrais insister sur un aspect anthropologique: celui de la construction de la personnalité, il est nécessaire qu’un individu se situe dans le temps et dans l’espace, c’est pareil pour un groupe, pour une nation. L’Histoire, la maîtrise des faits, du passé, est indispensable pour l’avenir de chacun. Chacun mesure bien à quel point la formation des jeunes est complètement destructurée, leur difficulté à se situer. Je crains que notre propre vision de notre parti contribue à son effacement dans une mémoire collective ainsi « travaillé » par les mass médias et notre choix de « l’adaptation ».

Quand on est à 2% d’influence électorale et que de surcroit on prétrend faire table rase de tout ce qu’est le communisme, la révolution dans l’histoire et dans le monde, qui peut imaginer que nous soyons crédibles comme alternative? Pourtantil n’est pas question d’abandonner notre revendication d’un socialisme à la française et d’ignorer le rôle actif de nos élus quand nous revendiquons un rôle révolutionnaire, celui dans un changement de société. Tout cela a besoin d’être pensé, réfléchi et agi. de ce point de vue le 38 e congrès a ouvert des pistes.

Nous avons enfin à la tête du parti des gens qui parlent clair, qui ont retrouvé l’importance de la question sociale, qui ne renient pas leur passé et s’intéressent aux autres partis. Mais qu’en sera-t-il de la formation de nos adhérents, probablement très contrastée suivant les départements, les sections. cela fait partie d’un processus qui ne se passe pas seulement à l’intérieur du parti.

Nous ne partons pas de rien, je pense en particulier aux revues qui ont surfi, progress et cause commune, partout se sont multipliées les intiatives sur les questions internationales. Mais il reste souvent à accomplir le lien avec l’activité militante. Un autre atout est le fait que notre nation est née à la fois d’un long temps historiques marqué par des rebellions et à partir de la révolution française, nous sommes comme l’annonçait Marx, le pays de la lutte des classes. je propose d’ailleurs une lecture de « la lutte des classes en France » pour comprendre le Marx politique, historien, journaliste… dans son actualité… avec bien sûr une connaissance du Capital. Ce que nous affrontons les batailles que nous menons nous donnerons l’occasion également d’un retour à ce riche patrimoine intellectuel.(1)

Danielle Bleitrach

(1) en ce moment même, face au mouvement social, celui des gilets jaunes, mais pas seulement, les députés communistes ont lancé l’idée et un proposition de motion de censure. Résultat les communistes et la France insoumise se sont entendu pour lancer une motion de censure commune. Marcher côte à côte frapper ensemble en se respectant mutuellement, un voeu du 38e congrès.Cette manière d’agir fondée sur l’autonomie de chacun mais aussi de la capacité à s’unir dans des actions communes a de nombreuses références théoriques, Lénine et trotski bien sûr, mais Marx et je recommande le texte qu’il adresse au comité central de la ligue des communistes allemands après l’échec du mouvement de 1848.

Publicités