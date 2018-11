Dialogue sur les voies du socialisme par Victor TROUCHKOV

№131 (30774) 29 novembre 2018

Auteur: Victor TROUCHKOV.

Les partis communistes de la Fédération de Russie et de la Chine échangent constamment des visites de travail. La semaine dernière, deux délégations, celle de l’Institut d’histoire du parti et celle des documents du parti auprès du Comité central du PCC étaient à Moscou au même moment. Ils étaient dirigés par Chen Weiyi, membre du collège de l’Institut, et Zhang Shiyi, directeur adjoint de l’un des départements de recherche de l’Institut.

Le Comité central du Parti communiste a tenu une rencontre avec les camarades chinois. Les invités ont été accueillis par vice-président du Comité central du Parti communiste, Dmitri Novikov. Il a noté que les communistes russes avaient suivi avec une grande attention les travaux du 19ème Congrès du PCC et le renforcement des positions du Parti communiste chinois dans leur propre pays et sur la scène internationale. En réponse au message d’accueil, Chen Weiyi a indiqué que son institut était en quelque sorte le fruit du 19e Congrès du PCC: cet institut de recherche a été créé en unissant plusieurs instituts en mars dernier. Il emploie 658 personnes. « Les chercheurs de l’institut ont immédiatement commencé un travail sérieux », a déclaré Chen Weiyi. – L’équipe accorde une grande attention à l’étude de la théorie du marxisme-léninisme. Mais en même temps, nous étudions les idées théoriques de Mao Zedong, la théorie de la construction du socialisme avec les caractéristiques chinoises de Deng Xiaoping, la théorie de la représentation et la théorie scientifique. Une grande attention est accordée à la théorie de Xi Jinping. En étudiant ces théories, nous nous efforçons de compter sur les efforts de la population pour édifier un socialisme aux caractéristiques chinoises. »

Dmitri Novikov a fait part de ses réflexions sur le travail théorique en cours au KPRF et au PCC: «Un seul chiffre: il existe 1 400 institutions marxistes en République populaire de Chine! Ce sont des forces scientifiques très importantes qui, à notre avis, font un travail important du point de vue du développement de la Chine sur la voie socialiste. » Il a également souligné que la Chine connaissait un succès remarquable dans la construction économique et socialiste, ce qui prouve une fois encore la viabilité du socialisme et du « projet soviétique ».

Le membre du Présidium du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie Komotsky, rédacteur en chef de Pravda, a parlé aux invités de la grande attention que ce journal accorde aux questions théoriques. Poursuivant les traditions léninistes, il est devenu en réalité non seulement un organe politique, mais aussi un organe théorique du parti. Sur les études théoriques menées par les membres de « RUSO », des précisions ont été apportées par le président du CC de cette organisation, membre du Comité central du Parti communiste, Ivan Nikitchuk.

Les participants à la réunion ont répondu aux questions mutuelles. Ainsi, Ivan Nikitchuk s’est intéressé à la façon dont le parti, afin de renforcer le socialisme avec les caractéristiques chinoises, parvient à contrôler le secteur capitaliste de l’économie, qui joue un rôle très important en Chine. Répondant à cette question, Chen Weiyi a fait remarquer qu’après le XVIIIe Congrès du PCC, à l’initiative du président Xi Jinping, un travail énergique sur la lutte contre la corruption avait été engagé. À cette fin, le parti a créé un certain nombre de structures chargées de contrôler le travail des cadres, le style de travail, les activités financières, etc. Cette section est dirigée par la Commission centrale de contrôle et de discipline.

« Ces structures », a expliqué Chen Weiyi, « imprègnent toute la verticale des organisations et des institutions du pays ». Leur travail s’étend aux activités des entreprises et institutions privées. Le système de contrôle créé a permis de faire cesser les activités de nombreux fonctionnaires corrompus. Parmi les personnes sanctionnées figurent des chefs d’institutions publiques reconnues coupables de corruption, des fonctionnaires étroitement associés au monde des affaires et un certain nombre d’entrepreneurs privés. Un traitement particulièrement strict est réservé aux membres du parti. La lutte contre la corruption menée par le parti a été hautement appréciée par l’ensemble du peuple chinois. L’initiative du président Xi est un moyen important de préserver la politique de construction du socialisme aux caractéristiques chinoises. » Chen Weiyi a également noté que lors du XIVe Congrès des syndicats chinois, le camarade Xi Jinping avait défini de nouvelles tâches importantes pour renforcer le rôle de la classe ouvrière dans la société chinoise.

On a demandé aux spécialistes chinois en sciences sociales ce que signifie le terme «autorévolution» apparu dans la presse chinoise et sur la page de Renminwang « Chine populaire: réalisations, tâches, objectifs » destinée aux lecteurs de la Pravda. Le directeur adjoint du département de la recherche, Shen Lutao, a expliqué que ce concept avait été utilisé pour la première fois par Xi Jinping lors d’une réunion avec les gouverneurs de province lors du 19e Congrès du PCC. «Conformément à l’enseignement marxiste-léniniste», a déclaré le chercheur, «par révolution sociale, nous entendons le changement d’ordre social dans l’ensemble de la société. Il a été mis en œuvre avec succès dans notre pays pendant plusieurs décennies. Dans ce processus historique, le rôle le plus important appartient au PCC. Le nouveau terme est destiné à souligner le rôle du facteur subjectif dans la révolution sociale, en particulier le Parti communiste. Le président Xi Jinping a souligné que le contrôle est requis non seulement par le parti, mais aussi sur le travail du parti lui-même. Et un tel contrôleur devrait être le peuple, les travailleurs de Chine. Il a souligné la nécessité d’une campagne de lutte contre la corruption au sein même du parti afin d’éliminer celle-ci complètement. La traduction de l’idée du Président de la République populaire de Chine par le mot «autorévolution» n’est pas très précise. L’idée est de préserver le caractère révolutionnaire du parti lors de la construction du socialisme avec les caractéristiques chinoises. Il s’agit d’élargir la critique interne du parti, de combattre les carences au sein du Parti communiste, travail qui est menée par le parti lui-même, avec un large soutien du peuple. L’efficacité de ce processus de purification du parti des personnes étrangères à ses principes politiques et moraux est démontrée par le fait que la mise en œuvre de l’idéologie de Xi Jinping a conduit à l’expulsion du PCC et au retrait de 440 ministres, députés et autres responsables majeurs ayant déshonoré le Parti communiste.

Répondant à une question sur la place du PCC dans les travaux théoriques du mouvement communiste international pour le développement de la doctrine marxiste-léniniste, Dmitri Novikov a souligné le rôle important des séminaires internationaux annuels sur le socialisme que le PCC organise depuis de nombreuses années. Leur initiateur est l’Académie des sciences sociales de Chine. Aujourd’hui, le 9ème séminaire de ce type a eu lieu. Il est très important que les spécialistes chinois des sciences sociales invitent chez eux des personnes d’autres pays qui partagent les mêmes idées. Le choix des questions proposées aux séminaires contribue également à la discussion des problèmes fondamentaux du marxisme-léninisme. En particulier, l’année dernière, le séminaire était consacré au 100e anniversaire de la Grande Révolution d’Octobre. Les ouvrages publiés en Chine concernent tout autant les problèmes contemporains de la construction du socialisme que les sources théoriques du marxisme-léninisme.

«Les communistes», a déclaré Dmitri Novikov – ont des questions concernant la propriété privée dans la Chine moderne. Mais les mêmes questions se sont posées parmi les communistes russes lorsque Lénine a annoncé sa nouvelle politique économique. À l’époque, beaucoup d’entre eux avaient l’impression qu’il s’agissait d’une concession excessive aux relations capitalistes dans le système socialiste. Mais la NEP de Lénine a permis de surmonter la dévastation du pays après la guerre civile et a donné une bonne impulsion pour le développement du socialisme. La politique de réforme et d’ouverture, annoncée il y a 40 ans, a permis à la Chine d’aller loin dans la voie de la construction socialiste. Mais puisque ces succès ont été remportés par la Chine grâce à son ouverture au marché capitaliste, des questions se posent, telles que celle posée par Ivan Nikitchuk. À notre avis, les décisions prises par le 19ème Congrès et la pratique au cours de laquelle les dirigeants du PCC mettent en œuvre ces décisions aujourd’hui, montrent que la Chine comprend les dangers qui se présentent tout au long de ce chemin. La lutte contre la corruption est l’une des orientations de ce travail. Il est très important que les secteurs phares de l’économie restent aux mains de l’État. Lorsque vous utilisez le marché, vous devez veiller à ce qu’il fonctionne dans l’intérêt de la population et ne dicte pas ses conditions. Selon nos estimations, le PCC réussit à résoudre cette tâche extrêmement grave. Il est très important que toute la population du pays profite des avantages du succès économique de la Chine, que les problèmes de pauvreté et l’élargissement des garanties sociales soient traités avec succès.

Dans une situation où la question de l’abaissement de l’âge de la retraite est en discussion en Chine, dans le cadre de la lutte contre la décision des autorités russes d’augmenter cet âge, votre exemple est très important pour les communistes russes. ”

Traduction MD pour H&S

