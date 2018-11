à bientôt, le jour proche ..

mes chers camarade,

je vais prendre quelques jours de vacances. Enfin ce blog va prendre quelques jours de vacances. Nous sortons d’une belle bataille qui nous a donné des armes pour affronter dans de meilleures conditions la véritable bataille avec Macron et le capital pour adversaires.

Mais en ce qui me concerne les sequelles de l’épisode précédent, des 20 ans de censure, d’humiliation et de surcroit de leçons permanentes subies de la part de tartuffe sur l’art et la manière dont un communiste était ensé se comporter sont pour le moment très fortes. j’ai toujours dit et pensé que l’on ne fait pas de la politique avec du ressentiment, je le pense toujours et je ne reprendrai le combat que quand je serai en état d’appliquer ce principe, quand on me laissera l’appliquer sans aviver les plaies. je ne demande rien ni de ne plus subir la censure, ni d’avoir une qulconque responsabilité, mon âge m’exclue de ce genre de revendications, le temps que j’ai passé à subir l’innommable ne me sera pas restitué, en ce moment j’ai seulement besoin d’un peu de paix.

je ne demande rien si ce n’est que l’on m’aide à voir l’aurore au lieu de m’enfoncer dans la nuit de hier….. Comme Electre sur thèbes dévatée…

« Comment cela s’appelle-t-il, quand le jour se lève, comme aujourd’hui, et que tout est gâché, que tout est saccagé, et que l’air pourtant se respire, et qu’on a tout perdu, que la ville brûle, que les innocents s’entre-tuent, mais que les coupables agonisent, dans un coin du jour qui se lève ? »

– « Cela a un très beau nom, femme Narsès. Cela s’appelle l’aurore. »

Pour moi cela a toujours eu aussi le nom de Stalingrad, quand la petite juive qui tremblait de peur, n’avait jamais rien connu d’autre que la fuite et quand l’armée rouge, les communistes ont fait se lever l’aube, la vie, la belle vie que j’ai vécu. jamais je ne l’ai oublié, même si les coupables n’ont pas agonisé.

J’adhère à ce qui est en train de naître dans le PCF, à son nouveau secrétaire… Il y a la ligne c’est essentiel, mais il y a plus. Ce que je ressens face à Fabien Roussel, au-delà de mon accord sur sa position de classe, c’ est la vie, le désir de se projeter vers les autres pour un bien, pas pour donner des leçons mais pour le rire, le plaisir d’être.. et ça c’est essentiel, enfinir avec ces années de gens qui ne croient plus en rien, prennent leur distance de fait avec le communisme, « la jeunesse du monde », la mienne mais qui peut-être celle de milliers de jeunes désabusés, privés d’avenir. je ne me ressens pas de me plonger dans ce qu’est encore l’organisation, mais j’ai déjà commencé ma campagne pour Ian Brossat, pour les européennes, je me donne le projet de convaincre un minimum de dix personnes d’aller voter pour les communistes aux européennes et chacun au-delà des activités de son organisation pourrait en faire autant. Nous avons enfin des choses à dire, des propositions précises, mais dans une vitalité retrouvée.

Pourtant regardez comment nous prenons encore le nouveau, dans la suspicion légitime que les aspectsmortifères sont toujours là, c’est vrai, mais je cherche les moyens pour que la vie l’emporte et d’abord en moi.

C’est pour en finir avec ce sentiment crépusculaire que m’a laissé ce combat que j’ai besoin de ce moment de distance.

Je vais me mettre à écrire, et j’ai besoin de distance, en ce moment ma plume serait trop acéré contre des choses sans intérêt, il faut que je retrouve le temps long de l’Histoire. Je me connais, ce besoin d’apaisement ne sera pas long, il suffira que la bataille soit belle, juste et vraie pour que je revienne et déjà je me sens sollicitée par plein de choses, de priorités, en particulier les dangers de guerre, la manière dont macron continue à déployer sa stupidité crasse, son ignorance des gens qui souffrent de sa politique, il y a cette politique mais il y a surtout son arrogance, cette bêtise insondable des gens qui ont un certain type d’intelligence et ne se remettent jamais en cause jusqu’à l’apocalypse.

A bientôt mes chers amis

danielle Bleitrach

Publicités