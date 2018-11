Saint-Just-en Chaussée dans l’Oise à une centaine de kilomètres de Paris. aux champs élysées

De Saint-Just en Chaussée (la province) aux Champs Elysées

ux champs elysées Un bourg moyen de 6000 habitants avec sa zone industrielle ( par exemple avec une entreprise de 400 salariés fabriquant des cartons d’emballage en particuliers pour le géant du e-commerce Amazon), son Leclerc, son Mcdonald ….

Une bourgade tranquille où sur le plan social et politique, en dehors des campagnes électorales, à vrai dire il n’y a pas grand-chose à signaler.

POURTANT depuis samedi dernier et ce samedi à nouveau, à toute proximité de la gendarmerie nationale, au carrefour menant précisément au Leclerc des dizaines de gilets jaunes se sont donné rendez-vous et organisés en 2 pôles de regroupement gèrent la circulation.

De manière tout à fait bon enfant !

Pas pour bloquer, mais pour ralentir, s’adresser avec politesse aux occupants des voitures, leur demander s’ils soutiennent le mouvement et leur suggérer de faire retentir leur klaxon en signe d’approbation de la lutte engagée.

Ce que dans leur immense majorité, sourire aux lèvres ont fait la plupart des automobilistes.

Signe de la profondeur d’un mouvement populaire soudé à l’action des gilets jaunes et dans leur rejet virulent de Macron … et de sa politique.

Les Champs Elysées

De toutes autres images tournent par contre en boucle sur les chaînes d’infos en continu comme BFM-TV.

Celles de la violence, des dégâts urbains, des affrontements.

Le pouvoir macronien est en effet confronté à un mouvement de masse qui conteste ses choix politiques.

Faute de changer de politique et d’entendre vraiment le peuple, ce dernier s’efforce de le discréditer et de tenter de le couper du soutien très majoritaire qui s’exprime jusque dans les sondages !

Alors les casseurs peuvent entrer en action et fournir aux médias leur contingent d’images de chaos.

Pas sûr cependant que l’opération réussisse tant les ficelles d’un pouvoir en grande difficulté sont grosses.

Monsieur Castaner, ministre du désordre public, qui peut vous croire lorsque vous affirmez que le mouvement est en train de s’affaiblir ?

Monsieur Castaner, ministre du désordre public qui peut vous croire lorsque – rendant de ce fait service à madame Le Pen – vous l’accusez ainsi que des groupes ultra d’extrême droite d’être les responsables et les instigateurs des affrontements sur les champs Elysées ?

Vous croyez ainsi dans l’immédiat pouvoir échapper aux réponses concrètes et pressantes auxquelles ce mouvement vous somme de répondre.

En tentant de rallier l’opinion et en utilisant une fois de plus le repoussoir anti F_haine.

Pour le mouvement syndical et la CGT en particulier, il s’agit plus que jamais de manifester clairement son soutien aux revendications légitimes d’un mouvement authentiquement populaire et de déjouer/dénoncer le piège complaisamment suggéré par la CFDT et repris par le pouvoir de réunions autour d’un « pacte écologique ».

Pacte écologique destiné à CONTOURNER les exigences posées par le mouvement et soit-disant d’accompagner la transition énergétique.

Autrement dit de faire en sorte que le mouvement populaire se contente de miettes quand se poursuivra la politique de casse du pouvoir : contre-réforme des retraites, de l’indemnisation du chômage, de casse des services publics, des hôpitaux, du système de santé, de matraquage des retraités, de précarisation de la jeunesse …

Pour les syndicats se réclamant de la lutte des classes il donc s’agit d’agir pour que convergent les luttes de résistance et de reconquêtes sociale, que

Gilets jaunes ET gilets rouges

agissent ensemble

pour écarter le malheur et renouer avec l’espoir de lendemains qui chantent, des jours heureux !

Suggestion :

Comme signe de ralliement et de souhait fraternel mettons sur nos tableaux de bord le gilet jaune de la révolte contre l’injustice des taxes et le gilet rouge des combats ouvriers !

