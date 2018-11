Pourquoi Brejnev n’est plus condamné pour la guerre en Afghanistan

21 novembre 2018

La Russie ne considère plus que l’entrée de troupes en Afghanistan en 1979 mérite une condamnation politique et morale. La Douma d’Etat est prête à adopter une déclaration annulant le bilan condamnant la guerre en Afghanistan, qui avait été donné à l’époque par le parlement soviétique. Cela est nécessaire non seulement pour les anciens combattants de cette guerre, mais également pour l’ensemble de notre société.

Dans moins de trois mois, nous célébrerons les 30 ans du retrait de nos troupes d’Afghanistan et, d’ici cet anniversaire, la Russie réexaminera l’évaluation officielle de cette guerre. La décision a été prise lors des audiences parlementaires tenues mercredi à la Douma d’Etat. Un projet de déclaration et de résolution de la Douma d’Etat, qui sera adopté à la veille du trentième anniversaire de l’achèvement de la campagne en Afghanistan – le 15 février 2019, a été approuvé.

Pourquoi est-il nécessaire non seulement de célébrer cet anniversaire, mais également d’annuler la décision prise à l’époque soviétique? Parce que depuis décembre 1989, date à laquelle une résolution a été adoptée par le Congrès des députés du peuple de l’URSS pour condamner l’intervention en Afghanistan, il n’y a eu aucune autre évaluation officielle au niveau de l’État. Et il se trouve que, du fait de la continuité naturelle de la Russie par rapport à l’URSS, nous partageons encore cette attitude:

« Le Congrès des députés du peuple de l’URSS souscrit à l’évaluation politique donnée par le Comité suprême des affaires internationales de l’URSS sur la décision d’introduire des troupes soviétiques en Afghanistan en 1979, et estime que cette décision mérite une condamnation morale et politique. »

La condamnation politique et morale n’est pas simplement une reconnaissance du fait que nous nous sommes trompés: c’est une auto-flagellation.

A l’époque, en pleine perestroïka, la condamnation de «l’aventure afghane» a été l’un des coups les plus puissants, non seulement contre le PCUS, mais également l’Union soviétique.

Le cliché de la propagande occidentale selon lequel «la guerre criminelle en Afghanistan a sapé l’autorité des dirigeants soviétiques, a immobilisé le pays et a été la principale raison de l’effondrement de l’URSS», durant toutes les années 90 a été systématiquement inculqué à notre peuple y compris par les réformateurs de l’économie et de la conscience qui s’en faisaient l’écho dans notre pays. Ce qui fait que beaucoup y ont même cru. Criminelle, coloniale, cruelle, injuste, insensée – quen’a-t-on pas entendu sur la guerre en Afghanistan, ce soi-disant «Vietnam soviétique».

Ensuite, il y a eu les deux guerres tchétchènes – et l’attitude envers la guerre en Afghanistan a commencé à changer progressivement. Ensuite, il y a eu l’attaque américaine contre l’Afghanistan – sans aucune raison ni invitation des autorités du pays. L’Afghanistan n’a pas attaqué les États-Unis (même si l’on considère que le Saoudien Oussama Ben Laden, qui se cachait dans les montagnes locales, avait organisé les attaques terroristes du 11 septembre 2001, sa traque ne justifiait pas l’invasion et l’occupation d’un État indépendant) et la guerre civile larvée à plusieurs milliers de kilomètres des États-Unis n’est une raison suffisante pour intervenir du côté d’une des factions. La présence américaine en Afghanistan, qui dure depuis 17 ans – deux fois plus longtemps que la nôtre – a encore plus changé l’attitude des Russes à l’égard de cette guerre.

C’est-à-dire que s’ils distinguaient simplement les anciens combattants d’un côté et l’aspect politique de la question de l’autre – les gars ne faisaient qu’exécuter les ordreset se sont battus avec courage, ce pourquoi ils ont reçu le soutien de l’État, une indemnité et du respect, mais la guerre elle-même était une erreur et une stupidité – maintenant ils commencent à se poser des questions sur les raisons de la décision d’envoyer des troupes.

En février 2015, lors de l’anniversaire du retrait de nos troupes, Vladimir Poutine a présenté pour la première fois une nouvelle évaluation politique du déploiement des troupes lors d’une réunion avec des « anciens combattants afghans »:

«Maintenant que les années passent et que de plus en plus de faits sont connus, nous comprenons de mieux en mieux quelle était la raison et la cause de l’introduction de troupes soviétiques en Afghanistan. Bien sûr, il y a eu beaucoup d’erreurs, mais il y avait de réelles menaces auxquelles les dirigeants soviétiques tentaient à l’époque de mettre fin par l’introduction de troupes en Afghanistan. «

Cette déclaration laconique n’est pas à prendre à la légère. Parce qu’elle mettait un point final aux élucubrations du style «Brejnev et le Politburo ont entraîné le pays dans une aventure inutile et injustifiée» ou «Les Russes attaquent toujours tout le monde, ils sont agressifs et à travers l’Afghanistan, ils visaient l’océan Indien».

Sur les raisons qui ont conduit à l’adoption de la décision la plus difficile en matière d’introduction de troupes en Afghanistan, il existe déjà des montagnes de littérature scientifique ou pas très, y compris sur la base des archives déclassifiées du Politburo. Et il est clair qu’il ne peut s’agir ni d’agressivité ni d’aventurisme.

Il y avait de réelles craintes que la guerre entre les islamistes et les communistes en Afghanistan se répande en Asie centrale (peuplée des mêmes ethnies que le nord de l’Afghanistan). Il existait une rivalité géopolitique avec les États-Unis dans le Grand Moyen-Orient (pour eux lointain et pour nous voisin – l’Iran et l’Afghanistan pour nous sont comme le Canada ou le Mexique pour les États-Unis). Mais il n’y a pas eu de violation du droit international – nous avons été invités par le gouvernement légitime (qui contrôlait à l’époque la majorité écrasante du pays) ni même de plan pour élargir la zone d’influence de l’URSS (l’Afghanistan en faisait partie depuis de nombreuses décennies). L’URSS n’a pas provoqué l’arrivée au pouvoir des communistes à Kaboul, mais s’est dépêtrée avec les conséquences de la guerre civile, qui n’avait pas commencé avec eux. Cependant les États-Unis ont délibérément dressé un piège pour l’URSS avant même l’entrée de nos troupes. Plus tard, ZbigniewBrzezinski a écrit en toute franchise à ce sujet – rappelant la fourniture d’armes à des moudjahidin basés au Pakistan à l’été 1979:

«Le jourmême, j’ai écrit à l’intention du président, un mémorandum dans lequel je lui expliquais que, à mon avis, cette assistance entraînerait une intervention militaire soviétique. Nous n’avons pas poussé les Russes à intervenir, mais nous avons délibérément augmenté la probabilité qu’ils le fassent. »

Notre journal s’est déjà fait l’écho de tout cela, ainsi que de la longue et difficile histoire des relations avec l’Afghanistan, soulignant qu’il était temps de reconsidérer la condamnation officielle des raisons de l’introduction de troupes.

Et maintenant ce moment est venu. En avril dernier, Vladimir Poutine a approuvé la proposition du président de la commission de la défense de la Douma, Vladimir Chamanov, de faire le bilan politique de la guerre en Afghanistan avant le 30e anniversaire du retrait des troupes soviétiques sous forme de décisions parlementaires:

«Je suis d’accord avec les ‘Afghans’. Les célébrations doivent avoir lieu et des évaluations doivent être effectuées. Je suis complètement d’accord avec vous. »

Il est clair qu’en février prochain, Poutine s’exprimera à la fois sur la guerre en Afghanistan et sur les raisons de l’introduction de troupes. Pour l’instant, la Douma d’Etat se prépare. Lors de l’audience de mercredi, un projet de déclaration et de décision a été approuvé, annulant la condamnation «morale et politique» exprimée en 1989.

«Nous devons déclarer sans équivoque que la Douma d’État estime nécessaire de reconnaître que la condamnation morale et politique de la décision d’introduire des troupes soviétiques en Afghanistan en décembre 1979, exprimée dans la résolution du Congrès des députés du peuple du Conseil suprême de l’URSS en 1989 est non fondée historiquement… De reconnaître que la condamnation politique et morale est nulle et non avenue », a déclaré le député NikolaiKharitonov [KPRF, NdT], qui représentait le projet.

Le projet de déclaration indique que la décision d’introduire des troupes soviétiques en Afghanistan a été prise dans le strict respect des normes du droit international et «conformément au traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre l’URSS et la République démocratique d’Afghanistan, en tenant compte des demandes répétées des dirigeants afghans de l’époque en faveur d’une intervention soviétique directe dans le conflit. »

En outre, la déclaration rend « un hommage aux soldats soviétiques »:

«Nous nous inclinons devant leur courage, leur loyauté et leur patriotisme et, pour notre part, nous ferons tous les efforts nécessaires pour empêcher la répétition des événements tragiques de ce conflit, et les vétérans de la guerre en Afghanistan recevront à leur tour la reconnaissance méritée de la part de l’État, ainsi que des mesures sociales de soutien au niveau nécessaire »

En outre, les députés souhaitent faire appel au ministère de l’Éducation en proposant de modifier l’interprétation des événements de la guerre en Afghanistan dans les manuels scolaires.

Cette réhabilitation de la guerre en Afghanistan est nécessaire non seulement pour les anciens combattants «afghans», il est également nécessaire que nous retrouvions le respect de notre histoire. La guerre ne peut pas être «bonne» – elle est toujours mauvaise et terrible. Mais il y a une différence entre guerres agressives, stupides ou insensées et guerres, bien que non patriotiques, mais obligées. Bien sûr, cela aurait été mieux pour tout le monde s’il n’y avait pas eu de guerre en Afghanistan, mais c’était dû à la situation en Afghanistan même, à la confrontation américano-soviétique et la situation internationale dans son ensemble. Ni politiquement ni moralement, nous n’avons aucune raison de nous repentir – nous n’avons pas arrosé l’Afghanistan avec du napalm et n’avons pas cherché à consolider les milliers de kilomètres de nos frontières pour maintenir notre domination mondiale. Nous avons même réussi à quitter l’Afghanistan de telle sorte que les personnes qui nous ont soutenus restent au pouvoir – ce que les Américains ne peuvent ni ne pourront faire.

À la différence de nous, d’ailleurs, ils ne condamnent aucune de leurs guerres, que ce soit politiquement ou moralement, bien que la très grande majorité d’entre elles se soient montrées ouvertement criminelles et agressives. Nous n’avons pas besoin d’imiter les Américains, nous avons juste besoin de connaître et de respecter notre histoire, sans remplacer ses pages lourdes par des caricatures, dessinées d’ailleurs par des mains étrangères.

