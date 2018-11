Est-ce sous la pression de l’UE que nous avons changé de symbole?

j’ai présenté sur mon blog dernièrement un article de The guardian qui analyse comment l’uE interdit la faucille et le marteau, mis à la mode par des stylist russe. le géant amazon a ainsi été invité à ne plus diffuser de signes de ce types. Certains pays qui ne craignent pas de favoriser en leur sein le retour aux symboles nazis sous couvert de libération de l’emprise russe comme la lituanie s’étant émus du recours de plus en plus fréquents par la mode à ces symboles que sont la faucille et le marteau.

cela fait partie de la manière dont l’UE a tout fait pour diffuser la thèse des deux totalitarismes, identifiant URSS et nazisme.

la question est donc de savoir si c’est sous la pression de l’uE que l’ancienne équipe dirigeante du parti, plus ou moins adepte par ailleurs de la thèse des deux totalitarismes; a commandé ce logo ridicule et qui a coûté un maximum.

je signale que c’est un symbole français et qu’au moment où le gilet jaune nous parlent de la crise de la ruralité et de la classe ouvrière de ces zones rurales, prétendre imposer ce machin, ce n’est pas contribuer à la lutte contre l’effacement… certes empêcher la division du parti en avalisant ce qui peut paraître secondaire est peut-être compréhensible, mais il faut peut-être ne pas prendre tous les héritages qui ont une incidence sur le fond, en particulier au moment où nous allons mener une campagne européenne et où notre congrès a choisi de faire de Iann Brossat non pas un chef de file dans l’attente d’une liste de confusion, mais bien une liste offenive qui reocnquiert notre identité et notre présence quelles qu’en soient les diffricultés.

sans prêter à l’ancienne équipe un machiavélisme excessif, il est problable que ce slogan convenait mieux congrès que leur base préparait , mais l’avoir imposé sans débat à celui-ci c’est peut-être plomber inutilement le sens de ce que la majorité des communistes a voulu.

danielle Bleitrahc

Publicités