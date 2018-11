L’étoile rouge: De quoi se plaindrait le peuple (communiste) si le logo qui sort du congrès a de telles significations…

Comme symbole communiste, l’étoile rouge était omniprésente dans les États communistes, notamment sur les tours du Kremlin, au sommet des gratte-ciel staliniens, au sommet des hampes des drapeaux et sur tous les véhicules militaires. Elle pouvait représenter soit la société communiste : le Parti (pointe du haut), l’Armée, les Ouvriers, les Paysans et les travailleurs des Services (служащий)1, soit les 5 continents c’est-à-dire l’unité des travailleurs du monde entier. Elle était présente sur le drapeau de l’URSS et les drapeaux des républiques soviétiques (divisions territoriales de l’Union soviétique) avec la faucille et le marteau. Elle est aussi présente sur le drapeau de la Corée du Nord sur un cercle blanc. Sur le drapeau de la Chine comme le drapeau du Burkina Faso, l’étoile est jaune sur fond rouge. Sur le drapeau du Viêt Nam communiste, l’étoile jaune sur fond rouge représente l’union des ouvriers, des militaires, des paysans, de la jeunesse et des intellectuels. Durant la Guerre froide, tous les pays communistes d’Europe sauf la Pologne et l’Allemagne de l’Est usaient l’étoile rouge sur leurs armoiries. Le mouvement Fraction armée rouge (RAF) utilisait aussi une étoile rouge comme symbole de leur groupe terroriste d’extrême gauche.

voici un article qui vous éclairera encore plus sur la manière dont Lénine a fait remplacer les aigles bicéphales par l’étoile rouge

http://russiemeconnue.fr/letonnante-histoire-des-etoiles-rouges-du-kremlin-de-moscou/

l’étoile rouge du kremlin… il est vrai que notre symbole à nous c’était plutôt la faucille et le marteau, mais on peut apprécier cet effort d’internationalisme…

Publicités