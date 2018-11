L’arrière fond du Congrès : La situation onirique des Bouches du Rhône

voici le nouveau logo du pCF que nous laisse l’ancienne direction, comme on le voit, il s’agit encore et toujours de « rallumer les étoiles »… tout à fait en accord avec la deuxième partie de l’intervention de Pierre laurent sur le très particulier communisme pour lequel il invite ses partisans à se battre tout en feignant d’accepter le vote des communistes..

Se sentir encore et toujours des lépreux parce qu’on a voté le manifeste et qu’on a refusé que soit supprimé le bilan, la réflexion sur les raisons qui nous avaient conduits là, donc le désir de poursuivre dans la même voie alors même que ceux qui vous ont éliminé feignent d’être les porteurs du légitimisme qu’ils s’emploient au congrès à maintenir dans l’ornière de l’ancien. C’est étrange… Subir dans sa cellule ce tartuffe qui il y a quelque jours expliquait que les « gens » ne s’intéressaient plus à la question sociale, qu’ils se passionnaient seulement pour l’aquarieus, la lutte contre l’homophobie et « balance ton porc » et qui a été invité à la conférence fédérale pour service rendu, alors que j’ai été interdite. Comment revoir ceux qui ont mené la chasse aux sorcière dans la section et organisé avec maestria une tendance pour l’ancienne direction qui passe la main avec un discours pathétique… mais qui dans sa deuxième partie ne renonce à rien de l’idéologie qui nous plombe. La situation est totalement onirique puisque la Marseillaise fait allégeance au nouveau secrétaire du parti, alors que l’on voit mal d’où pourrait venir un quelconque changement.

Il suffit de suivre les travaux du Congrès. Combien de fédérations qui ont tenu sur le fond du texte? Il semble que ce soit olus de la moitié, ce qui est un espoire, même si les autres ont chargé la barque, refusé une représentation proportionnelle. . Certaines ont glissé sans même s’en rendre compte parce que depuis 20 ans au moins, on explique aux camarades que théoriquement tout se vaut, votent des amendements complètement contradictoires. Et il y a les hauts lieux de la résistance à tout changement par rapport à la mutation : dans les Bouches du Rhône a été utilisé à plein cette confusion, cette idée qu’il vallait mieux l’unité que le fond du texte et cela a permis d’accepter cette liste invraisemblable de membres du conseil national sans le moindre représentant du Manifeste, des élements « durs » triés sur le volet pour leur capacité à éleminer.’il n’y a aucune fédération qui a été capable de faire ce qu’a fait la fédération des Bouches du rhône: ne pas laisser dans la liste du Conseil National autre chose que ceux qui ont voté la base 1, ceux qui ont été capables de pratiquer la chasse aux sorcières pour qu’il en soit ainsi…

Vu que dans les Bouches du Rhône, ont été soigneusement éliminés tous les éléments porteurs du manifeste, de sa capacité de ré-orientation qui a fait de ce congrès, un congrès vraiment extraordinaire, vu que désormais les mêmes proclament officiellement qu’ils sont les parents attentionnés du bébé Roussel, vu l’aspect psychorigide de certains et l’opportunisme des autres, je me demande qui va être capable de faire autre chose qu’entretenir l’idéologie de la mutation dans laquelle ils baignent depuis plus de 20ans.

Un département combatif,qui plus que d’autres vit la dégradation des conditions de vie, le chômage, les bas salaires, la précarité et une jeunesse dont l’avenir est barré… Quel parti pour la révolte qui s’est emparé de la ville c’est la question que je posais durant la préparation de la conférence fédérale et qui est là devant nous, incontournable. On a exclu ceux qui voulaient penser autrement la situation et ils sont encore à la marge… Ca va durer… On se met le masque pour mieux continuer…

Mais même dans ce marigot, il est né autre chose, la question est comment lui donner une chance réelle de survie?

La bataille à mener n’est pas contre des gens qui ne savent que verrouiller, mais bien contre ce qui les anime, le renoncement à toute visée révolutionnaire, un électoralisme qui à chaque élection perd un peu plus de ses positions, des actions désordonnées qui épuisent le potentiel militant bien réel et sur le terrain, la véritable bataille elle est de convaincre qu’être communiste a encore un sens . C’est ce combat là qu’il faut gagner et que représente le choix de fabien Roussel et sa manière de penser ouverte, dynamique parce que sur des positions de classe.

Une étape fondamentale a été accomplie avec ce congrès, mais le cas caricatural des Bouches du Rhône où nous héritons de membres du conseil national et d’un comité départemental en totale rupture avec ce qui est né, avec quelques atouts le fait que nous avons représenté 34% interdit d’expression ou alors si nous acceptions « le compromis » mortifère, le fait que le légitimisme a basculé, comment agir pour que le changement soit réel? Et que l’unité du parti notre objectif à tous ne soit pas comme d’habitude élimination de la gauche au profit d’une droite sans perspective autre que rester en place?

Il faut réfléchir à tout cela… La situation est inédite, notre action doit l’être également. ce qui est sûr c’est qu’il est né une force communiste qui ne demande qu’à se déployer.

Danielle Bleitrach

