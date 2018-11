Intervention de YouriAfonine à la 20ème réunion internationale des partis communistes et ouvriers à Athènes

23-11-2018

Chers camarades au nom du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, du Président du Comité central, GuennadiAndreyevich Ziouganov, de la part de tous les communistes russes, je félicite chaleureusement le Parti communiste de Grèce pour le centenaire de sa fondation!

Pendant 100 ans, le Parti communiste de Grèce a montré à toute l’humanité progressiste un exemple de volonté inflexible et de foi en la victoire. Il a prouvé par son action qu’il étaitdigne d’être considéré comme l’avant-garde des travailleurs du pays, celui qui protègeleurs intérêts et défend leurs droits.

Il existe de nombreuses pages héroïques dans l’histoire du Parti communiste grec. Beaucoup des meilleurs fils et filles de Grèce ont donné leur vie pour leur peuple, pour leur patrie. Nous serons dignes de leur mémoire!

Camarades!

En 2018, nous avons célébré le 170ème anniversaire de la publication du Manifeste du Parti communiste, un texte historique qui proclamait que le système capitaliste serait renversé et que c’est la classe ouvrière qui le ferait. Depuis lors, les mercenaires idéologiques de la bourgeoisie ont tenté d’innombrables fois de réfuter la thèse du rôle révolutionnaire du prolétariat. Et ces dernières décennies, ils ont carrémentaffirmé la disparition de la classe ouvrière. Cette année, 45 ans se sont déjà écoulés depuis le moment où Daniel Bell, l’un des «prophètes» bien-aimés du capitalisme moderne, a proclamé l’arrivée d’une société postindustrielle dans laquelle la production industrielle jouerait un rôle mineur et le prolétariat aurait pratiquement disparu. Mais voyons ce qui se passe dans la réalité.

Depuis l’époque de la remarquable «prophétie» de Bell, la production industrielle dans le monde a considérablement augmenté. La productionde l’acier a bondi deux fois et demi, celle du pétrole – une fois et demie, le charbon – deux fois et demi, la production d’électricité – plus de quatre fois. Il est d’ores et déjà évident que les ordinateurs et Internet n’ont absolument pas “aboli” l’ère industrielle.

Avec l’industrie, les effectifs de la classe ouvrière augmentent. La réduction du nombre de travailleurs dans les anciens centres du capitalisme est plus que compensée par la croissance de leur nombre en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Il n’y a jamais eu autant de travailleurs sur la planète Terre qu’aujourd’hui! Selon la Banque mondiale, au début des années 90, environ 500 millions de personnes étaient employées dans l’industrie, la construction et les équipements collectifs dans le monde, et il y en a environ 750 millions aujourd’hui. Mais, en dépit des chiffres, les propagandistes bourgeois continuent de nous bercer d’histoires prétendant que nous vivons soit une « société postindustrielle », soit une « société de l’information », soit un « capitalisme cognitif », et qu’il ne reste presque plus de travailleurs dans le monde. Pourquoi nous disent-ils cela? Évidemment, pour que nous, les communistes, abandonnions le travail avec les énormes masses prolétariennes et que les travailleurs ne se réalisent pas comme une force puissante capable de tordre le cou au capitalisme.

Nous sommes convaincus que tout parti de gauche qui rejette le principe du rôle clé de la classe ouvrière dans la lutte pour le socialisme, qui rejette le concept de dictature du prolétariat, commet l’erreur la plus grave.

Et cette erreur entraîne inévitablement la perte d’autonomie politique et d’influence dans la société. Au fil du temps, un tel parti va fatalement sombrer dans l’opportunisme et trahir les intérêts des travailleurs.

Les communistes russes considèrent aujourd’hui que l’élargissement de leur influence sur les lieux de travail est une tâche primordiale, malgré le fait que nous sommes confrontés à des difficultés objectives. Pendant les années du capitalisme, le nombre de travailleurs dans notre pays a considérablement diminué. En 1990, en Russie soviétique, plus de 33 millions de personnes étaient employées dans l’industrie, la construction et les services publics, contre 19 millions à présent. Et le nombre de travailleurs industriels effectifs a diminué de plus de moitié. Cela est dû au fait qu’après la destruction de l’URSS, notre pays a été inclus dans l’économie du capitalisme mondial en tant qu’appendice fournisseur de matières premières. Aujourd’hui en Russie, la production de pétrole et de gaz se situe approximativement au niveau soviétique, mais les industries à forte intensité de main-d’œuvre et de haute technologie, en particulier l’ingénierie, sont détruites. Par exemple, la production de machines-outils, de tracteurs et de moissonneuses-batteuses a été divisée par dix au cours des années du capitalisme. En raison de la désindustrialisation, la structure sociale de la société a considérablement évolué. En outre, en raison de la destruction de nombreux géants industriels, une partie importante de la classe ouvrière russe est aujourd’hui dispersée dans de petites et très petites entreprises, ce qui, bien sûr, affecte négativement le niveau de conscience de classe. Dans le même temps, la majorité des syndicats russes sont des structures bureaucratiques qui forment une alliance politique avec le parti bourgeois au pouvoir, Russie unie.

Néanmoins, il y a encore plus d’ouvriers russes qu’il n’y en avait en Russie en 1917, lorsque le prolétariat entreprit une révolution socialiste sous la direction du parti bolchevique. Et la situation de la classe ouvrière par rapport à l’ère soviétique s’est fortement détériorée. Aujourd’hui, les salaires typiques des travailleurs russes ne sont que de 20 à 25 000 roubles (soit 300 à 400 dollars). En termes de pouvoir d’achat, le salaire d’un ouvrier qualifié est aujourd’hui inférieur à celui d’une femme de ménage dans l’URSS des années 1980. Les travailleurs ont également perdu la plupart de leurs garanties sociales.

Le KPRF a consacré une séance plénière spéciale du Comité central à l’élargissement de l’influence dans le milieu du travail. Lors de cette séance plénière, le chef de notre parti, Guennadi Ziouganov, a déclaré que le Parti communiste de la Fédération de Russie parviendrait à faire revenir la Russie sur la voie socialiste du développement historique en s’appuyant sur la classe ouvrière.

Tous nos comités de partis possèdent désormais des responsables en charge du mouvement syndical. LeKPRF coopère activement avec des organisations syndicales indépendantes. Nos représentants se joignent de plus en plus à la direction des syndicats. La législation russe actuelle interdit aux partis politiques de créer des cellules dans les entreprises. Nos structures de partis sont donc construites sur une base territoriale. Mais aujourd’hui, dans de nombreux cas, nos organisations primaires territoriales sont chargées de travailler dans des usines spécifiques. Ayant ainsi établi un lien avec les entreprises, le parti défend systématiquement les droits des travailleurs dans les négociations collectives avec les employeurs et devant les tribunaux, prend la défense de tous les licenciés, aide à organiser des actions de protestation et des grèves. Nous augmentons le nombre de membres du prolétariat dans les rangs de notre parti, nous faisons accéder des travailleurs à des charges électives à divers niveaux.

Les entreprises nationales sont une autre direction importante de la politique de travail du Parti communiste de la Fédération de Russie. Nos camarades sont à la tête d’un certain nombre d’entreprises de ce type qui appartiennent à des collectifs de travailleurs. Les entreprises populaires sont de véritables «îlots» d’efficacité économique et de justice sociale dans la «mer» du capitalisme russe. Elles sont synonymes de salaires élevés, de système de garanties sociales puissant, de sollicitude envers les anciens de l’entreprise partis à la retraite. Le président de l’une des plus grandes entreprises nationales, Pavel Groudinine, était notre candidat à l’élection présidentielle en Russie au printemps 2018. Tout le pouvoir de la propagande de l’État a été lancé contre lui. Vous savez que Pavel Groudinine a perdu face à l’actuel président, Vladimir Poutine. Mais il a reçu plus de voix que tous les autres candidats réunis, à l’exception de Poutine.

Pour comprendre la situation en Russie, il convient de garder à l’esprit que de nombreux travailleurs russes conservent encore certaines des illusions générées par l’expérience sociale soviétique. Il est difficile pour les personnes qui vivaient en URSS de croire que l’État ne peut être qu’un outil entre les mains des classes exploiteuses et un véritable ennemi des travailleurs. Ils attendent toujours de l’État des soins égaux pour tous les habitants du pays. Le capitalisme russe utilise depuis longtemps cette mentalité à son avantage. Mais les événements de cette année en Russie, après l’élection présidentielle, ont libéré des millions de travailleurs russes de ces illusions. Après les élections, le gouvernement russe a annoncé une augmentation de l’âge de la retraite. Si cette réforme est mise en œuvre, jusqu’à 10 millions de personnes âgées finiront également par se retrouversur le marché du travail. Et le capitalisme russe n’est clairement pas capable de créer autant d’emplois nouveaux dans les conditions d’une crise économique prolongée. Des millions de Russes peuvent rester sans pension et sans travail. Dans le même temps, le montant de l’allocation de chômage en Russie est tel qu’il est impossible d’en vivre longtemps. Ainsi, relever l’âge de la retraite dans notre pays peut se transformer en une véritable catastrophe sociale.

Le Parti communiste de la Fédération de Russie s’est fermement opposé à l’élévation de l’âge de la retraite, il a organisé des manifestations de masse et fait de l’annulation de cette réforme une partie intégrante de son programme électoral. Lors des élections régionales de septembre 2018, notre résultat moyen était plus de 1,5 fois supérieur à celui de l’année dernière. Dans un certain nombre de régions et de villes, nos listes de partis et nos candidats ont obtenu les premières places. Dans l’Oblast d’Oryol et dans la République de Khakassie, nos camarades ont été élus à la tête des autorités exécutives régionales. Nous pensons que c’est le début d’une nouvelle ère politique dans laquelle les travailleurs russes auront beaucoup moins d’illusions et les communistes bénéficieront d’un soutien beaucoup plus populaire. Une époque qui verra un mouvement de masse de la classe ouvrière renaître en Russie.

En conclusion, chers camarades, je voudrais vous interpeler sur un acte de solidarité internationale.

Le Parti communiste de la Fédération de Russie a été confronté à un acte flagrant de persécution d’un membre du parti pour des raisons politiques.

Il y a deux mois, un communiste russe, un membre du parlement russe de l’époque, Vladimir Bessonov, a été condamné à trois ans de prison et privé de ses droits politiques pour vingt ans. Il est accusé d’avoir frappé deux colonels de la police, il y a 7 ans, lors d’une réunion avec des électeurs. Les seules « preuves » sont le témoignage de ces deux « victimes ». Cependant, ces deux personnes avaient été renvoyées de la police depuis plusieurs années pour avoir falsifié des affaires pénales.

Mais le tribunal a décidé de les croire eux, et non les vidéosprises par 5 caméras ni le témoignage de 53 témoins qui ont prouvé l’innocence de notre camarade. Cette décision judiciaire illégitime est liée selon nous à la défense active par Vladimir Bessonovdes intérêts des travailleurs de la région de Rostov, dont il est le représentant au parlement russe.

Nous, les communistes russes, vous exhortons à condamner ces représailles judiciaires, à soutenir le communiste Bessonoven envoyant des courriers de soutien!

Nous vous demandons également de soutenir l’appel de l’UPC-PCUS concernant les poursuites pénales illégales engagées contre le dirigeant des communistes transnistriens, Oleg Khorjan.

Notre force réside dans notre solidarité, camarades. Par conséquent, je veux terminer avec notre grand slogan: « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! ».

