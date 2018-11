Ilest né le divin enfant, le congrès et sa réalité dans les Bouches du rhône…

voici le nouveau logo du pCF que nous laisse l’ancienne direction,… …un choix de logo sans la moindre consultation des militants. Mais qui envoie un message aux « fidèles »: nous retrouverons notre orientation d’il y a deux congrès, celui où il s’agissait de « rallumer les étoiles »,, Unmessage tout à fait syncrone avec la deuxième partie de l’intervention de Pierre laurent qui disait le très particulier communisme pour lequel il invite ses partisans à se battre tout en feignant d’accepter le vote des communistes..

A Marseille, le fait est que l’on se sent encore et toujours des lépreux parce qu’on a voté le manifeste et qu’on a refusé que soit supprimé le bilan, la réflexion sur les raisons qui nous avaient conduits là., alors même que ceux qui vous ont éliminé feignent d’être les porteurs du légitimisme qu’ils s’emploient au congrès à maintenir dans l’ornière de l’ancien. C’est étrange…

Il suffit de suivre les travaux du Congrès. Combien de fédérations ont-elles tenu sur le fond du texte? Il semble que ce soit plus de la moitié, ce qui est un espoir,. Il y a les fédérations qui n’en voulaient pas, celles qui ont trransformé le texte jusqu’à l’incohrence. Ces fédérations ont refusé une représentation proportionnelle, ont chargé la barque en délégués et membre du CN, ce qui pèse sur le congrès, sur la majorité réelle que l’on peut en attendre.

Comment s’y sont-ils pris pour élargir leur audience? Si l’on considère les amendements, rares sont ceux qui voulaient ré-écrire le texte. Certaines fédération ont glissé sans même s’en rendre compte parce que depuis 20 ans au moins, on explique aux camarades que théoriquement tout se vaut, votent des amendements complètement contradictoires. dans les Bouches du Rhône a été utilisé à plein cette confusion, cette idée qu’il vallait mieux l’unité que le fond du texte et cela a permis d’accepter cette liste invraisemblable de membres du conseil national sans le moindre représentant du Manifeste, des élements « durs » triés sur le volet pour leur capacité à éleminer, je le répète je crois qu’il s’agit d’un cas unique.

.’.Les amendements en discussion ne sont qu’un hors d’oeuvre, le gros du menu ce sera les candidatures et la manière dont on tient les délégations. le Congrès relète une période de transition, au cours de laquelle chacun tente de construire son opinion enfonction d’un idéal : qu’est-ce que être communiste? Comment peut-on agir au mieux… Il ne faut ni ignorer ce qui a été obternu, ni sous estimer ce qu’il reste à accomplir.

les Bouches du Rhône sont un département combatif,qui plus que d’autres vit la dégradation des conditions de vie, le chômage, les bas salaires, la précarité et une jeunesse dont l’avenir est barré… Quel parti pour la révolte qui s’est emparé de la ville c’est la question que je posais durant la préparation de la conférence fédérale et qui est là devant nous, incontournable. On a exclu ceux qui voulaient penser autrement la situation et ils sont encore à la marge… Ca va durer…..

Mais même dans ce département, il est né autre chose, la question est comment lui donner une chance réelle de survie?

La bataille à mener n’est pas contre des gens qui ne savent que verrouiller, mais bien contre ce qui les anime, le renoncement à toute visée révolutionnaire, un électoralisme qui à chaque élection perd un peu plus de ses positions, des actions désordonnées qui épuisent le potentiel militant bien réel et sur le terrain, la véritable bataille elle est de convaincre qu’être communiste a encore un sens . C’est ce combat là qu’il faut gagner et que représente le choix de fabien Roussel et sa manière de penser ouverte, dynamique parce que sur des positions de classe. c’est sur le fond qu’il faut gagner…

Une étape fondamentale a été accomplie avec ce congrès, mais le cas caricatural des Bouches du Rhône où nous héritons de membres du conseil national et d’un comité départemental en totale rupture avec ce qui est né, montre le danger… Nous qui voulons cette ré-orientation, le renouvellement et pas simplement un logo dont on peut imaginer qu’il est l’étoile du berger de la reconquête de l’équipe sortante, effaçant ce qui nous rend aisément reconnaissable, nous avons quelques atouts. le fait que nous avons représenté 34% même interdit d’expression , le fait que le légitimisme a basculé, comment agir pour que le changement soit réel? Et que l’unité du parti notre objectif à tous ne soit pas comme d’habitude élimination de la gauche au profit d’une droite sans perspective autre que rester en place? il y a la conscience des communistes qui s’est réveillée, la nécessité de s’affirmer, de ne plus disparaître derrière un social démocrate, mais aussi être capable de frapper ensemble pour défendre le monde du travail, être côte à côte sans se confondre…

Et puis, .Iil y a le fait que le légitimisme sans légitimité, même en vidant de tout contenu et en détruisant les symboles, ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît. Parce qu’il y a la réalité de ce qui se passe autour de nous, le refus général d’être pris pour des cons par des politiciens qu’il peut nous arriver de vraiment comprendre.

Mais le véritable atout ce sont les communistes eux-mêmes, un parti qui n’a pas d’équivalent parfois c’est sa limite, parfois c’est sa force…

Il faut réfléchir à tout cela… La situation est inédite, notre action doit l’être également. ce qui est sûr c’est qu’il est né une force communiste qui ne demande qu’à se déployer. et il faut tabler la dessus.

Danielle Bleitrach

