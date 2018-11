Après avoir reçu toute la journée des messages de toute la France, donc sur un large échantillon, je peux confirmer la liste présentée au CN des Bouches du rhône est à ma connaissance la seule qui n’ait pas admis la moindre représentation du manifeste dans ses rangs. Alors que ce qui est désormais notre base commune a fait 34% .

Aucune fédération n’a osé agir ainsi, même si beaucoup ont chargé la barque et beaucoup n’ont pas respecté la proportion quand ils avaient une assistance prête à l’accepter. On peut considérer que parmi les dauphines il y a la Seine saint denis ou les hauts de Seine, le Gard n’est pas mal non plus,mais les Bouches du Rhône ont battu tous les records dans ce domaine et reçoit donc l’écharpe .

Ce n’est pas glorieux en matière de conception démocratique… Il est temps que ça change.

Publicités