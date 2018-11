A propos de Fabien Roussel mis en tutelle par son « président », une sttatégie à l’oeuvre ?

Ce qui fait le succès de ce blog, c’est la qualité de ses informations, leur sérieux autant que l’engagement clair de ceux qui y écrivent.

Moi qui en suis l’animatrice principale, vous savez que je ne vous ai jamais menti, je vais donc poursuivre et lancer une alerte: au vu de la liste de membres du CN, présentée et sans doute acceptée par la commission des candidatures, je suis plus qu’inquiète sur les possibilités réelles de changement et sur l’avenir de l’espoir qui d’est levé. Je ne connais pas l’ensemble des candidats retenus pour le CN par la commission des candidatures et proposés au CN avec son aval sur une liste dite commune.

Mais en revanche je sais qui sont les candidats très nombreux des Bouches du rhône, ce sont tous des petits soldats de Pierre laurent ayant pratiqué et continuant à pratiquer la chasse aux sorcières dans le département contre ceux qui ont voté le manifeste. le secrétaire fédéral et peut-être un autre de son style seront promus à l’exécutif, la spécialité de ce secrétaire féédéral est de dire à chacun ce qu’il a envie d’entendre et d’être un « bon petit soldat » de sa tendance.

Les postulants des Bouches du Rhône étant exclusivement ceux qui ont voté la base 1, il y a un signataire de la tendance officielle des 5O et pas un représentant du manifeste qui a pourtant fait 34%. Rien que cela aurait du alerter la commission des candidatures.Mais il y a plus, il ne s’agit pas seulement de gens ayant voté la base 1, mais de gens recrutés sur leur capacité à écrémer les éléments considérés comme peu sûrs pour la conférence fédérale, Celle-ci a été une parodie complétement vertrouillée, à laquelle on avait associé quelques élements s’étant prononcé récemment pour le mannifeste mais que l’on avait invité à participer à la manoeuvre sous couvert d’unité du parti. Le bilan a été totalement supprimé, amendements encourages et votés par le secrétaire fédéral, qui n’intercvenait que pour en appeler à l’unité. Mais le plus caractéristique a été que cela s’est accompagné d’une véritable chasse aux sorcières d’élements que l’on ne pouvait pas associer à la manoeuvre; Il ne s’agit pas seulement de moi mais d’autres camarades., partout il a été agi ainsi en particulioer à Marseille.

je pense que si tout le reste de la liste est comme ça ou si la majorité tend à l’être, fabien Roussel va être mis sous tutelle avec un CN voir un exécutif aux ordres de son « président » et qui fera qu’à chaque séance du CN la partie se rejouera entre l’officiel secrétaire et son « président » soutenu non seulement par un « parlement » majoritairement de sa tendance mais appuyé par quelques fédérations vieillissantes masis avec fort pouvoir de nuisance.Après cet exercice accompli dans une période où npous avons deux élections importantes, s’il reste un parti celui-ci pourra être achevé rapidement.

C’est une stratégie qui poursuit le blocage que nous venons de connaitre et dans de telles conditions l’espoir de voir un changement s’amenuise.

C’est dommage mais je ne puis m’associer à un tel dévoiement de l’espoir d’une ré-orientation…Je ne demande pas de faire école, d’entraîner derrière moi,mais je souhaite alerter les communistes sur la manière où une fois encore on tente de les priver de leur vote et l’absence de vigilance de la commission des candidatures. Que chacun regarde ceux que la commission des candidatures a retenu et qu’ils connaissent pour mesurer si mon alerte sur les Bouches du Rhône a un sens.

je dis qu’en mon âme et conscience je ne puis approuver une telle liste et surtout ses chances de réussite. Il est possible que le cas des Bouches du rhône où tout a été soigneusement nettoyé avant d’être proposé à la nouvelle direction du parti soit exceptionnel, mais il est possible aussi qu’il y ait d’autres cas et que l’ensemble aboutisse de fait à remettere en cause le vote des communistes. L’attitude de Pierre laurent la manière dont il s’est posé comme enjeu du Congrès et après le vote organisant ré-écriture et tendance pour contrôler les fédérations, imposer les siens et au final nous imposer ce duo qui rappelle étrangement celui dont il est issu, celui de Robert hue et Marie Georges Buffet.

ceux qui pensaient que ce qui se déroulait à l’intérieur du PCF à l’occasion de ce Congrès était une simple révolution de palais, avaient tort. les communistes ont consitué un véritable mouvement cvers une ré-orientation , ils ont tenté partout de déjouer les manoeuvres d’un appareil dont on finit par se demander qui l’anime et vu les pratiques de cette direction, ses relais, l’organisation de fait en tendance, le résultat est miraculeux. Mais nous voici à un moment important où tous leurs efforts risquent d’être vains; Les proches de la direction ne se cachent pas ils invitent à un rendez vous celui du congrès qui pourra renverser le vote majoritaire des communistes et créer les conditions d’une « revanche » dont le parti ne se relévera pas. La majorité des communistes ne veut pas de ces manoeuvres, a soif d’unité pour mieux se battre contre le capital, contre Macron, pour soutenir leur candidat Ian brossat. Le dernier piège est d’utiliser cette volonté d’unité pour diviser.

dans les bouches du Rhône, le plus évident est de considérer que la commission des candidatures à mis en place une tendance contre la direction nationale et Fabien Roussel et donc commencer à nous prémunir contre la chasse aux sorcières autant que contre ce combat d’arrière garde. Personnellement je n’abandonne pas mais je sais ce que seront les conditions d’action dans ce département.

danielle bleitrach

