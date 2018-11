La proposition de la commission des candidatures: le danger est que l’on change la tête pour ne rien changer

A priori la proposition de la commission des candidature prend acte de la volonté de changement, du refus de l’effacement du parti puisque Fabien Roussel devient le secrétaire du parti.Il ne faut pas minimiser l’importance d’un tel renouvellement. C’est llà une nouveauté dûe à la volonté des communistes, à la manière dont ils ont mis en minorité pas seulement une équipe mais surtout une ligne; Pas plus qu’il ne faut minimiser le choix de l’unité du parti.

Pourtant comme le dit fabien Roussel le danger est que l’on change de tête pour ne rien changer. La manière dont Pierre laurent a mené tout ce congrès en constituant une véritable tendance, pour s’imposer et pour l’obtention d’une direction bicéphale peut hypothéquer l’avenir. Le parti a déjà connu une situation bicéphale avec le tandem Hue-Buffet, on ne peut pas dire que cela ait laissé un souvenir immortel et de toute façon le parti n’en voulait pas.Il faut donc qu’il y ait un secrétaire avec lui une équipe cohérente pour mettre en oeuvre.

Nous avons un nouveau secrétaire et plus perrsonne ne parle d’un changement de nom pour le parti…

Pierre laurent a souhaité un poste qui lui donne un poids réel et il a obtenu la présidence du Conseil national. Pourquoi pas? sauf si c’est au prix de l’imposition d’une tendance avec de fait un blocage permanent.. il faut bien poser ce problème parce qu’il est réel.

Il était sans doute difficile de faire autrement parce que ce « compromis » correspond à l’état réel du parti, aux manoeuvres que nous avons subi durant ce congrès. Vu l’état de ce parti, non pas de la masse des communistes mais de ceux qui sont à la manette et qui ont joué et continueront à jouer un rôle de filtrage, il était difficile de faire autrement puisqu’ils étaient prêts à détruire le pCF et malheureusement le danger est que cela se poursuive. Nous devons juger du compromis en ce qu’il nous préserve ou non de ce danger.

Comme le dit bien Fabien Roussel, le danger est que l’on change la tête pour ne rien changer. .c’est l’état réel du parti, l’immobilisme peut en être le prix, mais quelque chose est né, et le parti est désormais une autre réalité, celle-ci sera-t-elle ou non étouffée? Chacun reconnait que grâce au manifeste, c’est la première fois qu’un congrès donne lieu à un débat aussi fondamental, le manifeste a été un cri contre l’effacement, l’humiliation, le fait de ne plus se reconnaitre… Est-ce que cela prendra forme?

je l’ignore, mais j de toute manière il faut tabler sur ce qui est né et le faire grandir.

Ensuite, avant de prendre position, il faut d’abord voir le contenu du « compromis », qui ira à l’exécutif ? si il s’agit simplement de la présidence pour Pierre laurent, cela ne me gêne pas, mais si c’est pour le lester de tout le poids du cancer qui depuis des années ronge le parti, ;le refus de s’affirmer comme communiste avec notre programme, ce n’est pas ce qu’il faudrait pour sortir le parti de l’effacement.

Surtout que les refondateurs vont probablement faire une liste pour tenter d’encore peser dans le sens de la droite et de l’effacement. Il y aurait donc le poids de ce que l’équipe de Laurent a obtenu et une fausse opposition qui vient encore droitiser le parti, en particulier dans notre manière d’aborder les échéances électorales. Nous aurions en fait un changement institutionnel vers un président du parti qui serait Fabien Roussel et un premier ministre qui conduirait la politique du parti en s’appuyant de fait sur une majorité parlementaire et sur quelques grandes fédérations. Le fait qu’il y ait eu voter unanime de la commission des candidatures peut laisser espérer une prise en compte de ce danger.

Cela dit nous sommes dans un processus et celui-ci a lieu dans un monde qui bouge et qui exige de notre part une évolution pour répondre à cette colère, il faut aussi tabler là-dessus. Le principal danger est l’écoeurement des militants qui ont subi le filtrage non démocratique du Congrès et qu’une telle perspective découragerait. Ce serait une erreur, ce que nous avons accompli nul ne l’imaginait et il faut au contraire une vague d’adhésion, c’est possible, la fête de l’humanité l’a montré. . L’effet d’annonce d’un changement à la tête du parti, d’un candidat jeune, issu du monde ouvrier du nord peut effectivement attirer vers le parti des gens qui souhaitent d’engager parce qu’ils n’en peuvent plus. Quel parti trouveront-ils pour les accueillir, cela dépend de nous aussi, de notre capacité à combattre le capital avec notre drapeau.

ce qui est né et qui exige un véritable changement dedans et dehors du parti ne pourra que croître. Pour le moment il faut voir le contenu du « compromis », ce que sera l’exécutif et le rôle du congrès lui-même. personnellement j’ai toujours pensé et je l’ai dit que pour que ce processus se développe, il fallait en mesurer les étapes, rechercher l’unité mais pas à n’importe quel prix donc il faut peser sur le prix. le congrès n’est pas terminé .La preuve vient d’être faite qu’une minorité organisée peut imposer ses volontés à la masse des communistes, il y a au sein du parti des gens qui ne veulent plus que notre parti s’efface dans des alliances de sommet et que soit affirmé son programme, la perspective proposée à notre pays. Fabien Roussel incontestablement représente cette exigence et nous pouvons nous féliciter de son élection, sera-t-il libre d’imposer cette volonté des communistes. C’est cela qu’il nous faut observer et surlequel il faut peser. .

Ce qu’il en est de ce compromis, nous allons le voir dans le cadre de ce congrès, de la composition du comité national et de l’exécutif, de la manière dont le texte sera ou non dénaturé.

Mais nous allons surtout le voir avec les Européennes, le choix qui sera fait du rôle de Ian Brossat et de la liste de rassemblement qu’il conduira: est-ce que sera l’occasion d’un compromis avec génération écologie, avec des gens qui sur l’Europe ont la même position de Macron, c’est-à-dire ce que voulait l’équipe sortante, ou comme le disaitr le manifeste faut-il une liste qui avec des syndicalistes des gens issus du monde du travail, associatif, nous pourrons faire entendre notre politique? C’est pareil pour les municipales.partout il faut tenir compte de la réalité du rapport des forces, mais sans plus jamais nous effacer en tant que force de résitance et de propositions.

C’est au pied du mur que l’on attend le maçon, ceux qui ont betonné doivent faire la preuve qu’ils sont prêts à entendre les communistes. Nous avons confiance, mais la confiance c’est comme les allumettes ça ne sert qu’une fois et il faudra beaucoup pour faire oublier ce qui s’est passé dans certaines fédérations, mais sans rien oublier il faut tabler sur l’avenir et sur l’engagement de chacun ) adopter de nouvelles pratiques pour que tous les communistes aient leur place.

danielle Bleitrach