91 partis communistes et ouvriers du monde entier se sont inscrits pour participer à la 20ème Rencontre Internationale des Partis Communistes et Ouvriers, qui se tiendra à Athènes du 23 au 25 novembre.

La 20ème rencontre internationale des Partis Communistes et Ouvriers se tiendra au siège du Parti communiste de Grèce (KKE) à Perissos sur le thème :

« La classe ouvrière contemporaine et ses alliances.

Les tâches de son avant-garde politique – le Parti communiste et le Parti ouvrier –

dans la lutte contre l’exploitation et les guerres impérialistes, pour les droits des travailleurs et des peuples, pour la paix, pour le socialisme »