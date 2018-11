pour que les choses soient dites : L’attitude provocatrice de la direction de la fédération des Bouches du rhône

ce que j’appelle une attitude provocatrice c’est non seulement l’écrémage avant la conférence fédérale, mais la liste de gens que la fédération des Bouches du rhône a prétendu envoyer au Conseil national.

NOn seulement il s’agit uniquement de gens ayant voté la base 1, c’est déjà un déni de démocratie puisqu’ils ne représentent que 52% des votes, mais passons. Ce qui est inadmissible, c’est qu’à côté de cette exclusion, il y ait dans cette liste au moins une personne qui s’est ouvertement prononcé pour la création d’une fraction celle dite des signataires des 50. IL a organisé y compris les cheminots du département contre le vote des communistes, pesant contre une représentation démocratique à la conférence fédérale comme cela s’est passé dans ma section 4et 5 de Marseille. De surcroit, il ne réside plus à Marseille mais dans le Var où il a voulu poursuivre son attitude fractionnelle. je veux parler de Jean Marc Coppola. Un plus que septuagénaire, résidant dans un autre département qui assumerait à la fois le rôle de membre du comité national (pour quel département?) et celui de chargé des questions du logement à Marseille, sans doute le secrétariat de la section du XVe et le rôle d’élu municipal.On admire l’exploit, surtout si à ces activités s’ajoutent celle de chef de tendance.

cela fait bien longtdemps que cette fédération sous couvert de « légitimisme » et d’unité du parti est en fait dominée par l’action de Marie Georges Buffet et le choix de la domination de la France insoumise, ce qui lui donne de nombreux relais alors même que l’on feint d’être simplement derrière une direction nationale gage d’unité. Le vote des communistes a fait tomber cette façade qui est celle des combinaisons multiples et de l’immobilisme. L’appel à l’unité d’aujourd’hui est-il un nouvel avatar ?

Sous cette direction, celle de JM Coppola, là la lutte contre l’habitat insalubre risque d’être lettre morte, en revanche ça ira à fond la caisse pour diffuser les thèses des refondateurs et bloquer toute initiative de la direction nationale. Malgré les complicités manifestes de la direction fédérale face à cette opération, je ne m’oppose pas à l’éléction des autres, je ne l’ai jamais fait et dans ma conférence de section j’ai voté à bulletin ouvert ne rayant personne me contentant d’ajouter des noms. Par une ultime manoeuvre, les bulletins ayant un tel rajout ont été considérés comme nuls alors que la conférence était souveraine. Si je ne m’oppose pas c’est qu’il y a le danger de la tendance et son immobilisme mais il y a aussi celui du « dégagisme » dont on sait où il commence mais pas où il s’arrête.

Mais ceux qui participent à ces manoeuvres en feignant d’y être étranger devraient se rendre compte que l’on ne peut pas tromper tout le monde, tout le temps, que les conditions ont changé et que leur attitude risque d’engendrer non seulement le doute, il est déjà là, mais la colère. La seule solution est donc de se mettre ensemble au travail sans exclusive et sans prime au fractionnsiem, un simple fondtionnement démocratique orienté non vers les jeux malsains internes mais vers la reconquête de notre influence, le tfravail dans les entreprises et pas à la manière d’un Coppola utilisant son passé de syndicaliste cheminot pour exclure et créer les conditions de la division.

j’aurais demandé simplement que cette direction fédérale dans cet envoi de militants au Conseil national tienne compte de la réalité des votes du département pour que nous puissions nous mettre au travail. Il est temps pour cette direction fédérale de ne plus tenir un double langage, appel à l’unité dans les discours, mais vote des amendements qui dénaturent le texte et surtout alors même que l’on exclut ceux qui représentent le vote des communistes et l’on participe à une opération de négation de ce vote.

La conférence fédérale c’est à la fois l’apparition d’une volonté de débat, la poursuite du renouveau dans la réflexion des communistes et ces manoeuvres indignes.Nous devons savoir sur qui et sur quoi nous pouvons compter. pour loyalement appliquer le vote des communistes et pour nous battre tous ensemble.

Que de temps perdu et il serait temps que l’on passe à autre chose face à un Marseille en révolte, face à un département et une ville marquée par la misère, les bas salaires… Personnellement j’y suis prête et j’aimerais bie pouvoir compter sur mes dirigeants pour mener autre chose qu’une guérilla interne.

Danielle Bleitrach

PS. Hier pour la première fois depuis le début du congrès, je suis sortie de ma cellule et de ma section pour aller à la rencontre des militants du département qui avaient voté pour le manifeste. Je n’ai jamais pris l’intiative de tels contacts depuis l’ouverture du Congrès y compris au sein de ma section, parce que j’étais aussi consciente que nous avions à faire à un mouvement, mais je n’imaginais pas tout ce qui avait été fait pourl’empêcher de prendre de l’ampleur et les tentatives fractionnelles qui se poursuivent .

Je déteste tellement les tendances que je suis inopérante dans ce domaine, en revanche j’ai quelques compétences sociologiques en matière d’étude des organisation. Hier je me suis contentée d’un début d’enquête « sociologique », écoutant ce que ces militants avaient à dire que la manière dont s’était passé le Congrès dans les Bouches du rhône et la conférence fédérale. Cela m’a apporté de nombreuses informations que je traduit partiellement dans l’article d’aujourd’hui.

Je vais poursuivre mon enquête, une sorte d’audit sur ce qui bloque cette fédération et décourage de nombreux militants… et je publierai les résultats de mon enquête, ce sera gratuit.