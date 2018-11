Quand on demandait à Einstein s’il croyait en Dieu, il répondait je crois au dieu de Spinoza

Il ajoutait donnez moi votre défintion de Dieu et je vous dirai si j’y crois. En ce qui me concerne, je n’ai plus de temps à perdre à autre chose qu’à contempler les beautés du monde. J’ai fait ce que j’ai pu pour tenter de l’améliorer mais il arrive un moment où le mépris risque de vous submerger et c’est un sentiment inutile si vous ne pouvez rien faire pour changer ce qui le provoque, il faut avoir le courage de fuir. (note de Danielle Bleitrach)

Baruch Spinoza est un philosophe important qui a vécu au XVIIe siècle, donc en plein rationalisme: sa philosophie est donc très basée sur la logique, au point d’identifier Dieu comme l’ordre géométrique du monde, qui se manifeste dans la perfection de la Nature. C’est ainsi que sa pensée peut être résumée en l’une de ses expressions les plus célèbres, Deus sive nature: Dieu ou la Nature. Einstein croyait-il en Dieu? La réponse qu’il a toujours donnée est: « Je crois au Dieu de Spinoza ». Il y a ceux qui soutiennent que le Dieu de Spinoza peut prononcer ces paroles: « Cesse de prier et de battre ta poitrine.

Amuse-toi, aime, chante et apprécie tout ce que ce monde peut te donner.

Je ne veux pas que tu visites des temples froids et sombres que tu dis être ma maison!

Ma maison n’est pas dans un temple, mais dans les montagnes, les forêts, les rivières, les lacs et les plages. C’est là que se trouve ma maison et c’est là que j’exprime mon amour.

Ne te laisse pas duper par les textes écrits qui parlent de moi: si tu veux m’approcher, regarde un beau paysage, essaie de sentir le vent et la chaleur sur ta peau.

Ne me demande rien, je n’ai pas le pouvoir de changer ta vie, toi, si.

N’aies pas peur, je ne juge pas et ne critique pas, je ne distribue pas de punition.

Ne crois pas celui qui me simplifie par des règles simples à observer: celles-ci ne servent qu’à te faire sentir inadéquat et coupable de ce que tu fais, elles servent à te garder sous contrôle.

Ne pense pas toujours au monde après la mort et ne crois pas que c’est là que tu connaîtras la vraie beauté: ce monde a tant à t’offrir en matière de beauté, et c’est à toi de le découvrir.

Ne pense pas que je te fixe des règles: toi seul es le maître de la vie, et tu décides toi-même ce que tu en fais.

Personne ne peut dire ce qu’il y a après la mort, mais affronter chaque jour comme si c’était la dernière chance d’aimer, de se réjouir et de faire quoi que ce soit, t’aidera à mieux vivre.

Je ne veux pas que tu croies en moi parce que quelqu’un prétend fortement que j’existe, mais je veux que tu me sentes toujours en toi et autour de toi. » le Dieu que Spinoza prêche est un Dieu de liberté, déconnecté des actions humaines du pardon et de la punition. Einstein a pleinement adhéré à la vision géométrique et naturelle de Dieu.

il arrive un moment où on a plus de temps à perdre dans ce qui ne peut être amélioré et qui ne provoque en vous que mépris, il reste alors à fuir et à contempler ce qui mérite de l’être. C’est aussi ce qu’avait choisi Spinoza après avoir été frappé par l’herem, le bannissement de la synagogue. Il n’a jamais pris la peine de se convertir mais il a choisi la seule prière, celle de la connaissance et de la contemplation de ce qui est beau.

J’ai découvert Spinoza un jour en Kabylie, je cherchais désespérement quelque chose à lire, je suis allée dans un grand magazin de Tizi Ouzou, ils avaient un vieux reste de livres poussiereux du temps de la colonisation et parmi ceux-ci le traité théologicopolitique. Je l’ai dévoré face à la mer… ça et le de rerum naturae de Lucrèce furent mes premières initiations au matérialisme, à l’idée que la matière était d’une richesse inépuisable avec des mystères insondables, comme un tableau de rembrandt… comme ce paysage kabyle… qui ressemblait à ma provence. J’espère que la vie me réserve encore des émotions de ce type à défaut de l’estime pour mes contemporains. Cependant il y a en moi ce possible de la joie spinoziste repris par Einstein, j’ai aussi cette part de Brecht que l’idéalisme d’Einstein irritait. Brecht s’étonnait de s’intéresser aussi exclusivement à l’humanité alors que par ailleurs il n’éprouvait pas grande estime pour les être humains, il avait fini par expliquer si je ne passe pas par les êtres humains tout ce que j’aime, tout ce qui me parait digne d’être sauvegardé perd son sens. Et il est vrai que je pense aussi cela, sauvegarder la planète n’a aucun sens si on exclut les êtres humains, croire en l’art et la science sans eux est dénué sens. C’est là une véritable contradiction qui explique ma haine de la guerre, ne pas avoir grande estime pour les actions humaines, pour vos contemporains et savoir que sans eux, il n’y a aucun sens à vos actes. C’est la seule chose peut-être qui m’a poussé à m’intéresser à la politique, ce qui n’a cessé de générer des malentendus de plus en plus insupportables. ‘note de danielle Bleitrach)

Publicités