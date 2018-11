Arrêtez d’avoir des attitudes provocatrices aux conséquences imprévisibles.

je suis ennemie de tout « dégagisme », du poujadisme de « sortez les sortants » et je dois dire qu’il ne me serait jamais venu à l’idée de remettre en cause des responsables de ma fédération ou de ma section, si je n’avais pas assisté aux pratiques de tendances consistant à refuser une jeune camarade dans la délégation ou la mettant dans l’impossibilité de participer sou le seul prétexte qu’elle était signataire du manifeste. j’ai souvent raconté cette conférence de section du 4e et 5e arrondissement de marseille où j’ai assisté à un fonctionnement en tendance visant à élminer les signataires du manifeste pour avoir pour la conférence fédérale une sous représentation et encore plus pour le congrès.

J’ai vécu depuis 20 ans une répression personnelle constante, censure, diffamation et même coups, mais je n’avais jamais encore été confrontée à cette organisation en tendance pour empêcher que soit pris en compte le vote des communistes. J’étais depuis le congrès de Martigues une sorte de dissidente par rapport à un collectif qui n’admettait pas mes opinions; Là c’était autre chose, un groupe qui avait été mis en minorité au plan national s’organisait pour tenter d’inverser les résultats du vote en maintenant au pouvoir un secrétaire national qui avait en fait 60% des votes des adhérents contre sa ligne. Cela se faisait en s’alliant avec un groupe ultra-minoritaire qui ne cessait d’affirmer qu’il était sur le départ et qu’il ne voyait plus très bien l’intérêt d’appartenir au PCF.

S’il est inadmissible de faire la chasse aux individus y compris ceux qui n’ont pas démérité, il convient que l’on choisisse les reponsables en fontion de leurs capacités à s’investir dans l’orientation choisie par les communistes et pas dans des empoignades dignes du PS pour défendre un tel contre un tel. Outre les risques d’implosion à l’intérieur du pCF, cela est totalement contraire à la culture des communistes. Pourtant c’est bien là la responsabilité que certains et non des moindres ont pris, l’exemple venant d’en haut.

Donc,la situation a changé et ce que j’ai vu c’est la tentative de mettre en cause à travers des amendements qui dénaturaient un texte et dont le but était de se maintenir en place, avec la volonté de diviser le parti. Cette fois prétendre m’exclure avec tous ceux qui votaient comme moi avait un tout autre sens. Donc, encourager la constitution de cette tendance sous couvert d’unité du parti était indigne et il fallait éclairer les enjeux, mettre cette tentative en minorité. la seule manière de le faire était dans le strict respect de la démocratie et pas dans des affrontements qui viseraient des personnes. Cela n’a pas été respecté et on a encouragé la confusion pour protéger les rentes de situation de ceux qui s’étaient ouvertement proclamé comme appartenant à cette opération baptisée signature des 50, et pour mieux en bonne logique attaquer ceux qui étaient pour le texte devenu base commune. Le danger d’une telle attitude c’est qu’elle risque de provoquer ce contre quoi j’ai toujours été à savoir la volonté d’éliminer ou de couper des têtes. Il faut donc arrêter de provoquer pour retrouver réellement cette capacité à travailler ensemble. Cela dépend de ceux qui ont choisi de ne pas respecter le vote des communistes, il faut qu’ils arrêtent de provoquer pour ne pas déclencher des comportements dont nous ne voulons ni les uns ni les autres.

Publicités