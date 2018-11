une belle photo…

Notre candidat Ian Brossat entre Philippe Martinez et Fabien Roussel… Il faut savoir marcher sur ses deux jamabes comme disait Henri Krasuki… Et il faut des organisations de classe pour assurer la permanence des luttes et un parti communiste pour poser la question du pouvoir… Une bien belle journée, les échos qui me parviennent de toute la France, du nord au sud, de Paris à la province, me disent que la majorité des communistes refuse les divisions et veut l’unité du parti… De toute manière le plus difficile reste A FAIRE, mais le parti s’est lancé dans un débat sans précédent et rien ne sera plus jamais comme avant..

danielle Bleitrach.