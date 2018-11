A propos du Congrès du PCF: méditation sur l’issue d’un Congrès qui peut devenir historique

Bien sur, nous communistes français, pensons tous que nous sommes entrés dans un processus qui à son terme pourra être comparable à celui initié en 1931 par maurice Thorez et toute une équipe qui ont véritablement créé notre parti et nous espérons tous chacun à notre manière pouvoir y contribuer, peu d’entre nous raisonnent en terme de place, c’est ça un communiste.

Vu mon âge avancé (80), je n’attends pas grand chose pour moi de cette ré-orientation et d’une équipe de direction qui corresponde à ce renouvellement… remarquez des gens comme Coppola et Hayot ne sont pas non plus des bouquets de printemps malgré le titre de leur motion favorite… Visiblement eux ils croient encore qu’ils peuvent faire don de leur personne à la cause huettiste, celle du Congrès de Martigues… Moi j’ai la sagesse de penser qu’il faut un renouvellement des cadres correspondant à un élan dans l’action et la réflexion..

En dehors du fait que je suis convaincue que soit il existe un parti communiste capable de donner une colonne vertébrale à un Front populaire ou c’est le fascisme de la petite bourgeoisie encouragée par les patrons et les monopoles, j’ai deux « ambitions » plus « personnelles »: la première on pourrait la traduire trivialement par l’écriteau bien connu « veuillez laisser cet endroit aussi propre que vous l’avez trouvé en entrant », la seconde est de réfléchir en communiste: qu’est-ce que j’ai encore la force de « faire » pour contribuer à la réussite, peut-être d’apporter l’aide que l’on me demandera en particulier en matière de connaissance du mouvement ouvrier, de l’histoire du parti et de mes expériences internationales.

Mais là aussi cela ne pourra être qu’une aide sans prise de responsabilité, ce qui me convient parfaitement vu tout ce qui me reste à faire, à écrire, à voir… et si une fois de plus on ignore ma proposition cela m’indifferera, l’important est de savoir que le processus est enroute et que peut-être il réussira à former des gens aptes à combattre le fascisme: le fond du fond de mon engagement, tout ce que j’ai toujours attendu des communistes, le reste m’indiffère. Nous avons besoin d’unité pour transformer ce qui doit l’être. Pas de motion de synthèse, l’union incestueuse de la carpe et du lapin comme chez les socialistes, non d’une construction commune dans l’action et dans le dialogue et d’engagement dans la mise en oeuvre.

je voudrais pour terminer raconter une anecdote inspirée de mes années cubaines. Quand Chavez qui venait d’être libéré de prison(1) à la suite d’une amnistie a voulu tout de suite venir à Cuba, il a été lui-même surpris parce que Fidel l’attendait au pied de l’avion. Chavez qui était un bouillant personnage, enthousiaste, a longuement expliqué ce qu’il voulait pour le peuple venezuelien, il a expliqué pendant une bonne demi-heure ce qu’il prévoyait de faire quand il aurait conquis par les urnes le pouvoir… Fidel pour une fois silencieux lui a souri et lui a dit:

c’est bien maintenant il faut faire.

Voilà, nous avons beaucoup parlé maintenant il faut faire.

danielle Bleitrach

(1) Chavez avait été mis en prison à la suite d’un coup d’Etat dont il avait assumé l’unique responsabilité. le système politique vénézuélien, les partis de droite comme de gauche étaient si déconsidérés que quand il a gagne les élections, il avait pour unique adversaire une miss univers. le vénezuela fabriquant des miss travaillées par la chirurgie esthétique qui étaient devenus des bêtes à concours, celle-ci ou une autre…

